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Дорогая «Бука», не надо так
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Дорогая «Бука», не надо так 

DTF.RU 49 минут назад
Этим дремучим стереотипам в 2018 году не место.
10 мая SMM-щик «Буки» достал из своего арсенала картинку, на который молодой человек прощается с видеоиграми — их от него буквально оттаскивает молодая невеста.
Само собой, пользователи Твиттера встретили запись прохладно.
Мне не очень хочется устраивать здесь филиал Wonderzine, но картинка «Буки» выглядит действительно странно. Она мало того что морально устарела, так ещё и создаёт враждебное отношение по отношению к девушкам: «Эй, парень, однажды тебе придётся пожениться и отказаться от всего, что ты любишь, включая видеоигры!»
Если бы на картинке появился младенец, действительно пожирающий кучу свободного времени молодых родителей, это ещё как-то можно было бы понять. Но невеста?
Очень странно видеть от игровой компании твит, который обыгрывает дремучий стереотип о том, что видеоигры — это всего лишь шалость, от которой придётся отказаться, когда начнётся «взрослая жизнь».
Поэтому, дорогая «Бука», я хочу тебе напомнить, что никакой «взрослой жизни» на самом деле нет. Нет никакого момента, в который человек вдруг обязан стать грустным, купить машину в кредит и взять ипотеку на квартиру.
Проводить вечера, отрывая нижние челюсти нордическим троллям, абсолютно нормально в любом возрасте — что в одиночку, что с друзьями, что вместе со своей второй половинкой.
А вот девушка, которая наступает на горло интересам своего партнёра, — это ненормально. И проблема в данном случае не в женщинах как таковых: если невеста так с вами поступает, то, значит, это просто невеста хреновая и, возможно, вы ошиблись с выбором. Но такую ошибку всегда можно исправить.
#мнения
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