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Дочки Стаса Михайлова трогательно поздравили маму с днем рождения
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Дочки Стаса Михайлова трогательно поздравили маму с днем рождения 

Letidor.ru 17 минут назад
Фото: Letidor.ru
На днях жена популярного исполнителя Стаса Михайлова отпраздновала день рождения: супруге артиста исполнилось 45 лет. По этому случаю маленькие дочки звездной пары преподнесли маме трогательный подарок — соственноручно написанные картиры. А старшая при этом еще и прочитала нежное стихотворение в адрес мамы.
До слез… Спасибо ❤
— написала Инна Михайлова, показав видеоролик с поздравлением от юных Иванны и Марии.
Не остался в стороне и сам певец. Звездный муж и отец посвятил своей избраннице невероятно нежные строки: «Однажды появившись на свет, ты уже Божьим промыслом была предназначена мне… Ты, мой любимый человек, появилась в моей жизни, когда я уже не ждал ничего, и поменяла полностью мою жизнь! Я хочу, чтобы ты была счастливой и любимой рядом со мной… Ты уже часть меня… Это важно… Пусть Бог всегда будет в твоём сердце и в нашей семье!.. Твоя семья тебя очень любит… Мы всегда рядом с тобой! Храни тебя Господь! Ты — моя королева вдохновения…» — эмоционально написал артист в личном блоге.
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