8 советов, которые освободят от чужого мнения

Нравится нам это или нет, но мы часто придаем значение мнению других. То, что о нас подумают или скажут, определяет не только наши слова, но и действия. У данной тенденции есть своя эволюционная предпосылка. На заре существования человека как биологического вида каждый понимал, что выживание возможно при коллективном взаимодействии. Охота или защита от внешнего врага — в одиночку справится с этим было тяжелее. Но времена изменились. Круг человеческих интересов вышел за рамки охоты: каждый из нас теперь сталкивается с большим количеством сфер деятельности, где мы взаимодействуем с огромным числом людей. Это невольно подавляет твою уникальность, поскольку с увеличением последней возрастает и внешняя критика. Поэтому ты неосознанно стараешься угодить другим, подсознательно апеллируя к эволюционному инстинкту выживания. Почему это плохо? Почему опираться на мнение других является ошибкой, даже несмотря на то, что это продиктовано нам природой? Потому что человеческое развитие претерпело множество изменений. Подавляя свою уникальность, ты противопоставляешь себя новой тенденции развития общества, где лучшее определяется самим индивидуумом. Например, так часто происходит при выборе будущей профессии, когда люди опираются на мнение окружающих, родителей и общественные предрассудки. Но неверный выбор в перспективе может привести к печальному исходу.

Еще один пример связан с подростковым периодом, когда желание добиться признания друзей приводит к появлению вредных привычек. Ради временного поощрения, не имеющего практического смысла, человек приобретает пагубное пристрастие на всю жизнь. Этот пример особенно удачен, если сравнивать детское мышление с коллективным бессознательным. Страх не угодить другим подавляет индивидуальные порывы, которые являются наиболее конструктивными. Отказываясь от личных интересов, ты не выражаешь себя, препятствуешь развитию собственных способностей, что в конечном счете может привести к меланхолии.

Как сбросить с себя оковы конформизма и следовать собственным ценностям и убеждениям, при этом не нарушая общественный порядок? Ведь отказ от общественного мнения должен иметь тонкую грань, не позволяющую тебе превратиться в изгоя. Для этого мы предлагаем тебе 8 базовых советов, как себя вести.

1. Познай самого себя

Многие люди тратят огромное количество времени, а иногда и денег в попытках изучить социальные тренды и подстроиться под них. Чтение книг об успехе, следование моде, проведение времени в тренажерном зале — все это делается в попытках слиться с другими, не отдавая отчета, зачем это нужно им самим. Лучше часть этих затрачиваемых ресурсов потратить на самоопределение, которое позволит понять, что делать, а главное — зачем. Успех индивидуален, мода циклична и эксплуатируема, а тренажерный зал нужен в первую очередь для здоровья, а не для твоего инстаграма.

2. Разделяй восприятия

Есть два типа восприятия, которое тебе нужно учитывать. Первое — это твое: твои мысли, твои переживания, которые закрыты от других и останутся ими непонятыми. Поэтому, принимая решение или давая оценку ситуации, ты делаешь это сквозь собственный мировоззренческий объектив. И даже близкие люди могут тебя не понять, поскольку достоверно не знают, что происходит в твоей голове. Другое восприятие — это то, о чем думают окружающие. Каждый из них также обладает своими взглядами и оценочными критериями, и ты, возможно, не в силах полностью понять их решения. Осознавая это, не принимай мнение стороннего человека как определяющее, ведь он смотрит на вещи с той же степенью субъективности, что и ты. Но разница суждений никак не умаляет единства свободы, поэтому твои действия не должны исключать значимость других. Собственно, как и наоборот.

3. Не суди других

Одна из главных причин желания следовать мнению людей и боязни их порицания — это ответное оценочное суждение. Когда ты судишь других, то тебе кажется, что остальные делают так же. И этот социальный маятник не приводит ни к чему полезному. Твое внимание должно быть сосредоточено в первую очередь на собственных недостатках, а потом уже — на ошибках других людей. Нет смысла критиковать остальных, поскольку ты не можешь отвечать за правильность своих действий. Уделяя внимание самому себе, ты попросту не будешь располагать временем, чтобы судить других. А раз так, то тебе не будет казаться, что остальным есть дело до твоих решений.

4. Перестань быть слишком серьезным

Не бойся выглядеть смешным только потому, что тебе так кажется. Возможно, другие так к этому не относятся. То, что ты порой воспринимаешь как обиду, для другого человека лишь неудавшаяся попытка пошутить. Гордость и самолюбие полезны, особенно когда дело касается улучшения качества собственной жизни. Но при общении с другими людьми учитывай разность восприятия и принимай некоторые вещи легко и с улыбкой. Ты сам удивишься, как изменится отношение к тебе и насколько станет легче жить после этого. Но даже если тебе показалось, что твое самолюбие было задето, укажи на это деликатно, чтобы удостовериться, что никто не преследовал цели тебя обидеть.

5. Не делай предположений

Перестань быть последователем конспирологических теорий. Не надо думать, что люди вокруг имеют только негативные мысли на твой счет. Во втором пункте мы уже писали, что восприятие у каждого индивидуально и каждый заботится в первую очередь о себе. У людей полно других проблем, чтобы думать о тебе! Энергию, которую ты тратишь на попытку понять, что думают другие, лучше использовать на самоопределение и сосредоточить на своих мыслях.

6. Принимай конструктивную критику

Представь, что ты собираешься открыть свой ресторан. Для этого ты наверняка бы захотел услышать мнение опытного ресторатора и внять его советам. Так же и в жизни. Ты не можешь всегда поступать правильно. Отрицать существование собственных ошибок — это фактически признать себя сумасшедшим. Другое дело — кто на эти ошибки тебе указывает и на каком основании. Критика если и должна исходить, так от тех, кто является признанным авторитетом в той или иной области. Их суждения должны быть подкреплены видимым успехом. Воспринимай объективную критику не как обиду, а как ресурс, который способен изменить твою жизнь к лучшему.

7. Помни, что люди уходят из твоей жизни

Если за окном кто-то сильно шумит, то это будет беспокоить тебя ровно до тех пор, пока этот шум не прекратится. Вот так же и с мнением других. Зачем беспокоиться о том, что о тебе думает другой, если рано или поздно он уйдет из твоей жизни? И эта проблема перестанет существовать, поскольку ты забудешь о ней так же быстро, как и об этом человеке.

8. И не забывай: некоторые люди просто мудаки

Возможно, с этого пункта следовало бы начать. Ведь в большинстве случаев негативное отношение к тебе может исходить от людей, которые стоят не дороже уличной пыли. Их неспособность реализовать собственные мечты заставляет критиковать других. Их основной аргумент — зависть. По большому счету это несчастные люди. Их, наверное, стоит пожалеть, но вот прислушиваться к ним точно не стоит. Почему не стоит высказывать мнение, если тебя об этом не просят?