«Сливы превращаются в чернослив»: Анфиса Чехова считает красоту ловушкой

Ни для кого не секрет, что молодость недолговечна и с возрастом многие люди становится менее привлекательными, чем в юные годы. 40-летняя телезвезда Анфиса Чехова философски относится к собственной красоте и не считает, что необходимо особо концентрироваться на внешности, призывая больше обращать внимание на духовные качества.

Знаменитая теледива Анфиса Чехова решила поделиться размышлениями о внешности. Ее печалит, что многие женщины заботятся только о том, как они выглядят, и не обогащают свой внутренний мир, полагая, что привлекательная «картинка» намного важнее. Но селебрити так не думает: «Красота — это ловушка! Тебе кажется, что самое большое счастье, что она у тебя есть! А дальше ты и твой мир начинают крутиться вокруг твоей красоты! Ты ставишь на нее все свои карты! Сначала она тебя только радует. Лет эдак 20. Это немалый срок. Мышь успевает забраться в мышеловку и насладиться вкусненьким куском сыра, неспешно и с удовольствием, не осознавая, что ловушка-то захлопнулась».

Чехова отмечает, что с возрастом облик меняется и «на пятки наступают новые безупречные творения природы». Анфиса напоминает, что многие представительницы прекрасного пола пытаются продлить «срок» своей красоты и делают все возможное, чтобы улучшить внешний вид. Они увеличивают губы, делают липосакции, инъекции ботокса и гиалуроновой красоты, удаляют комки Биша и многое другое… Но начинаются проблемы: «Оказывается, ты вложилась не в производство вина, где возраст добавляет товару цены! Твои капиталы вложены в овощебазу, где сколько не коли гормонов в персики и сливы, они все равно рано или поздно превращаются в курагу и чернослив!»

Телезвезда подчеркивает, что если ставки сделаны только на привлекательную внешность, тогда таланты и способности заброшены. Она указывает, что при отсутствии «нечеловеческой красоты» приходится развивать личность, чтобы нравится людям и что-то из себя представлять. Анфиса Чехова считает, что нельзя зацикливаться на красоте и идентифицировать себя через призму внешности — необходимо расти как личность, причем делать это не для других, а для себя: «Грамотное мышление, мудрость, начитанность, широкий кругозор, чувство юмора, талант… С годами и постоянными вложениями становятся все более и более ценным капиталом!»

Подписчицы светской львицы не оставили ее слова без внимания: «Беспощадная правда». «Как там у Чехова? В человеке должно все прекрасно: и душа и одежда и лицо и мысли…» «Вот умеет Анфиса смысл красиво донести». «Это невероятно актуальный и замечательный пост! Только хотелось бы продолжение, в каком направлении двигаться… Какие-то конкретные советы». «Как круто сказано, особенно про чернослив с курагой! Очень философски!» «Все очень круто и мудро написано, но режет глаз, так как в курагу превращаются абрикосы». Как бы то ни было, сейчас Анфиса Чехова много времени посвящает уходу за собой. В последнее время она стала намного стройнее и часто хвастается результатом преображения. На днях она опубликовала фото, на которых видно, как сильно ей удалось похудеть.

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