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Воронежцам рассказали, как защитить права потребителей
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Воронежцам рассказали, как защитить права потребителей 

Вести Воронеж 39 минут назад
Фото: Вести Воронеж
В Воронеже стартовала областная акция «Правовой марафон». Роспотребнадзор пошёл в народ. Сегодня в Воронеже стартовала областная акция «Правовой марафон». В качестве целевой аудитории выбраны пенсионеры и малоимущие. Встречи обещают провести во всех подразделениях соцзащиты области. Можно будет не только узнать, как защитить свои права потребителя, но и тут же написать жалобу. — Может быть, они не всегда могут прийти, написать, не знают, как это сделать. Горячая линия у нас работает ежедневно, я очень много слышу обращений, но надо людям знать, понимать, что поговорить — этого недостаточно, нужно написать, действуют законы, — отметила заместитель начальника отдела Управления Роспотребнадзора по Воронежской области Ольга Агишева.
Начать «Правовой марафон» решили с Советского района. Самой активной оказалась пенсионерка Зинаида Волкова. Женщина пожаловалась на низкое качество мороженой рыбы, в которой слишком много глазури. И потребовала наказать магазин, который её продаёт. Если бы не акция, в Роспотребнадзор она никогда бы не обратилась. — Рыбу покупаешь, её начинаешь размораживать, течёт вода, сливаешь. Мы как-то вот не привыкли требовать там где-то, вот действительно потребовать что-то, как-то стесняешься, тебя обсчитают, тебе стыдно, а не им, что они тебя обсчитали, вот такие мы, советские, — призналась жительница Воронежа Зинаида Волкова.
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