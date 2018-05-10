Сколько должно пройти времени, прежде чем съехаться и жениться

Вопрос

Привет, ребята! Очень нравится вас читать: много интересного почерпнула для себя и во многом с вами согласна. Набралась храбрости вам написать, и, возможно, дадите дельный совет, как и всем нуждающимся!:) Расскажу немного о себе: мне 30 лет, живу в Москве, родом из СПб. Работаю в крупной компании, работу и коллектив свой люблю, и, главное, мне есть куда расти, т.е. в работе скучно точно не будет. Как личность — абсолютно полноценная, интересная и в меру симпатичная (простите за «скромность»). 2,5 месяца назад начала отношения с мужчиной, который на 3 года старше меня. Намерения серьезные, в меру балует, время проводить вместе очень нравится, есть уже совместные поездки, планируем совместный отпуск и т.п. Но есть одно «но»: он уже начинает намекать на совместное сожительство, уточняет у меня мои кулинарные способности (но я-то точно знаю: волноваться не о чем — умею готовить, хозяйственна и т.п.). Проблема в том, что меня одна мысль о совместной жизни вводит в панику: мне страшно, что снова меня просто попользуют, а к алтарю не позовут (жила уже 2 раза). Я понимаю, что пробовать пожить перед браком надо, но, как вы считаете, какое время и какие точки над i надо расставить, перед тем как съехаться? Мне он очень нравится, и я ему. Но не испортит ли скорейшее сожительство наши отношения? Также параллельный вопрос: как правильно в семье распределять бюджет, кто за какие вещи должен быть ответственный (жилье, продукты и т.п.)? Всех обнимаю и целую в щечки. Жду вашего ответа, как соловей лета:)) Всем любви и тепла:)

Ответ

Здравствуйте, милейшая особа! Мы до зуда в ладонях и слез на щеках ждали такого вот своеобразного признания от девушек, поскольку они, как правило, пишут нам уничижительные гадости в комментариях к статьям, в которых мы нелестно отзываемся о женщинах, отношениях и обидах. Спасибо за такие добрые и, как говорили в 98-м году, шкодные слова. Ну а теперь, товарищ нескромная ленинградка, перейдем напрямую к теме. Если вдруг после прочтения ответа желание чмокать наши щечки вдруг исчезнет, как упоминания о митингах из новостей, то не серчай: это не наезд, а по неосторожности. Знай: это все любя — так сказать, из благородных побуждений. Тем более что правда редко бывает приятной. Твой парень, несомненно, присматривается и, скорее всего, предложит то, чего ты так боишься. Он наверняка понимает, что вы, не сочти за дерзость, уже, так сказать, не абитуриенты и особого смысла медлить нет. Хотя, зная мужчин, могу тебе сказать, что это не значит, что он предложит тебе житье-бытье в ближайшую неделю. Видишь ли, страх совместного проживания мучает не только женщин, но и мужчин. Мучает так, что посреди ночи просыпаются заплаканные, зовут маму и говорят, что не хотят съезжать. Вот такая загогулина: кривая, как нарисованные брови после дождя. Поэтому нельзя исключать вероятность, что он еще полгода будет думать и размышлять о том, насколько ему необходимо влезать в такую авантюру, как совместная жизнь. Это же обычные вопросы, чтобы узнать тебя, и заданы они могут быть просто так, на всякий случай. Он может быть не уверен в своих намерениях, но вдруг через день-другой приспичит жениться. А тут уже все разведано — молодец, пацан! А что касается причины сомнений, то тут дело не в том, являешься ли ты богиней, просто нимфой или шушерой из бестиария. Скорее проблема в его жизненном и амурном опыте. Вдруг его бывшая водила любовников, жарила хамсу, контролировала каждый его шаг и он боится повторения этого кошмара. Тем более, как говорят старые люди, жениться нужно до 30-ти, потому что потом ты становишься умнее и на такую чушь не соглашаешься. У каждого появляются сомнения и мысли о том, что его будут использовать, эксплуатировать как домашнего раба. Тебе ведь, наверное, не хочется превращаться в прачку-горничную-борщеварку в свободное от работы время. И это не говоря уже о том, что это чучело вроде как надо удовлетворять, чтобы оно не заглядывалось куда не надо. Все это, конечно, утрированно, хотя доля правды в этом есть. Главное — не забывать, что в семье нет слуг, рабынь или рабов. Есть только два человека, которые слышат и уважают друг друга. Но это, как говорится, в идеале. А на самом деле ты до конца жизни будешь стоять у плиты и стирать его вонючие носки, а интим у вас будет раз в год и то по пьяни: будешь нюхать его луково-спиртовой духан и притворяться, что тебе приятно. Шучу-шучу. Мальчиков воспитывают как воинов, а девочек — как принцесс и порядочных домохозяек. Но это не совсем так — больше стереотип. Нежным стал самец в наши дни. В большей степени все зависит от человека, от уровня его мудательства. На самом деле, очень многое зависит от того, как ты себя поставишь, и если ты не хочешь быть традиционной женой, то это нужно обозначить сразу. И знай, что если он не выглядит идеальным мужчиной в твоем понимании, то в будущем он им и не станет. Мальчик уже взрослый и гибкость потерял. Так что оценивай тщательно, чем кавалер богат и насколько тебя это устраивает. Он, в свою очередь, будет оценивать тебя. Надеяться на то, что стерпится-слюбится — все равно что обрекать себя на пожизненную каторгу. Вот для того, чтобы это выявить, и надо жить вместе. Но если ты уже видишь, что вы разные, как ром и молоко, то нет никакого смысла тратить время. Если ты не уверена в том, что хочешь с ним жить, то, скорее всего, этот мужчина либо не совсем твой, либо недостаточно раскрылся: 2,5 месяца — это не такой уж и большой срок даже для того, чтобы понять, нравится тебе твоя новая кофта или нет. А мы тут про жизнь говорим. «Не испортит ли скорейшее сожительство наши отношения?» Как показывает опыт, нет. Но если вы чуточку повремените, то будет только лучше.

Сколько нужно жить до брака? А ровно столько, сколько нужно, чтобы понять, что вы стали одним целым и что самостоятельная жизнь не вызывает у вас приступы мучительной ностальгии и желания сбежать. Когда брак не будет пугать так же сильно, как сейчас, и вы оба почувствуете, что от этого варварского обычая хуже не станет, то пора. И главное — когда вы узнаете друг друга настолько хорошо, что будете предугадывать следующее действие. Одним словом, пока скучно не станет и мысль «а не пойти бы нам пожениться» не будет казаться чем-то самим собой разумеющимся.

И не надо думать, что после 30 все поезда уехали и надо бы поторопиться. Хоть мы чуть выше наехали на возраст, но это далеко не старость. Как говорил один заслуженный гинеколог, профессор и светило: «Ты идиот? Что значит „нужно родить до 27, а то потом поздно будет“? Кто сказал такую глупость?». Суть понятна? Видишь ли, в цивилизованном мире после тридцатки тебя начинают считать взрослым полноценным человеком, а до этого времени ты подросток неразумный. Понятно, что условия жизни несколько отличаются и разность менталитета никуда не делась, но плюй ты на этот бред. Какое тебе дело до того, что думают другие?! Так что время присмотреться всегда есть, особенно если ты, как говорил классик, мудра и изящна, как ива плакучая, а гнусна, как дива пердючая. А еще, голубушка, будь добра, отпусти предыдущий опыт: он тебя тормозит хуже стоп-крана. Мы, мужчины, очень разные. У нас больше разновидностей, чем подделок у Adidas и песен Жени Белоусова. Не все хотят себе домработницу. Да упаси господь, чтобы она целыми днями дома слонялась и дурнела от скучной жизни! У каждого должна быть жизнь, помимо брака: свой круг общения, интересы. И речь не об изменах и блядках, как можно было подумать. Уж лучше, чтобы с женщиной было о чем поговорить, а если она не успела сделать сегодня первое, второе и компот, то в этом нет ничего смертельного. Обидно, мерзко, вызывает сомнения, но если это не регулярно, то простительно. Это, конечно, субъективщина чистой воды, но куда ж без нее! А что касается того, что не получалось доходить до алтаря, то тут, знаешь ли, разные могут быть причины. То ли ты выбираешь слишком нерешительных мальчиков, то ли сама вынуждаешь их сбегать. Либо тебя тянет, что нередко бывает, на личностей, с которыми ты несовместима, как вино с бензином. Мы не можем сказать, почему от тебя бежали, поскольку не располагаем информацией. Поэтому тут ты должна сама проанализировать и разобраться. Но если он слишком похож на твоих предыдущих кавалеров, то учти: возможен еще один сбежавший жених.

А вообще, скажи ему о своих страхах, объясни, чего ты хочешь и что тебя смущает. В этом нет ничего зазорного. А главное: и тебе станет легче, и ему. Может быть, после услышанного он убежит, сверкая шароварами, поскольку о женитьбе у него вообще мыслей не было. Каждый должен думать в первую очередь о себе, прежде чем ставить росписи в свидетельствах о браке, как бы эгоистично это ни звучало. Никто не отменял жертвенность, общие цели, учет интересов партнера, но если любви особой нет, то зачем все это? Чтобы было? Глупо, как мы считаем. Оно того не стоит — доказано статистикой разводов и бурчащими пенсионерами, которые ради детей и в силу привычки смотреть друг на друга не могут.

Надо уметь расставлять для себя приоритеты и понимать, от чего ты готова отказаться ради того, чтобы он был с тобой. Общайтесь, делитесь тем, что вас беспокоит, будьте рассудительны, насколько это возможно. И тогда всем будет легче, уж поверьте. Любовь — это божественно, но она рано или поздно превращается в привычку, и тогда все проблемы, словно мусор, перезимовавший под снегом, вынырнут наружу. Нравится ли он тебе внешне, внутренне; не устаешь ли ты от него; много ли у него привычек, которые тебе хотелось бы изменить — учитывать нужно все. И, кстати, вопрос финансовый тоже должен быть учтен. А как распределять, вы уж сами решайте, исходя из своих доходов. Классическая схема: мужик платит за жилье, услуги, бензин, покупает хорошие подарки, а женщина — только продукты. И оба они откладывают какие-то суммы на грандиозные покупки. Изящная схема — правда, не у всех она работает, и иногда оба тратят последнее, поскольку зарплаты маленькие и играть в содержанку и мецената не получается. Немаловажно, как к этому вопросу относится твой парень. Может быть, он считает, что за все должен платить мужчина, и тогда он просто будет все оплачивать, а твою зарплату можно откладывать на что-то более серьезное и необходимые тебе мелочи. Или наоборот, но только в том случае, если жена, зарабатывающая больше, не делает из него импотента. Если оба работают, то никто никому не должен — исходить нужно из суммы и ваших квитанций. Не переживай: все будет обалденно. Пришлите торт со свадьбы и фотографии совместного жилья.