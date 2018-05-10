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Пожарный сделал своей девушке предложение шлангом
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Пожарный сделал своей девушке предложение шлангом 

Рамблер 1 час назад
Фото: скриншот
Эштон Хэнвей, работающий пожарным в Северной Каролине, очень необычным способом сделал предложение своей возлюбленной Лорен Вуд.
Пара встречается уже 6 лет и молодой человек решил сделать Лорен предложение стать его женой. Обманным путем— сказав, что очень хочет сделать с ней фотографию, стоя на пожарной машине, Эштон привел девушку на место своей работы. Пока молодые позировали для камеры, автомобиль, припаркованный рядом, выехал из депо, открыв взгляду Лорен надпись, выложенную на полу из шланга. «Ты выйдешь за меня?» Девушка растрогалась и, повернувшись к своему уже будущему мужу, стоящему на колене и держащему в руке кольцо, сказала «да».
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