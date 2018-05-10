Золотые руки: 9 главных секретов ручных ласк

Ласки руками при должной сноровке могут быть очень чувственными и страстными. Американские консультанты по интимным отношениям делятся советами, как правильно этим заниматься.

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1. Начало — в голове

Лучше всего не начинать ласки с разбега, а предложить партнеру представить все то приятное, что с ним будет происходить. Не стесняйся говорить приятные возбуждающие слова. Правильный настрой — отличная база для подготовки к главному событию ночи.

2. Пусть будет готов

В начале ручных ласк можно нарисовать у основания его пениса несколько латинский букв V легкими движениями большого и указательного пальца. Эрекция — это отлично, его достоинство не будет тебе «мешать».

3. Растяжка

Нанеси немного смазки на вторую руку и аккуратно проведи пальцами по всей длине пениса (большой палец смотрит вниз). Чередуй пальцы с лубрикантом и без, чтобы доставить ему в буквальном смысле двойное удовольствие.

4. Обрати внимание на важные зоны

Уздечка, промежность и основание пениса — три чувствительных зоны, которые тоже любят ласку.

5. Спроси партнера

Его мнение — важная составляющая процесса. Нравится ли ему смазка, легкие или сильные движения — все это лучше выяснить заранее.

6. Следи за сигналами

Движения его тела, дыхание, звуки — все важно в этом процессе. Запомни, что нравится ему больше всего.

7. Освободи одну руку

И покажи ему, что ты можешь одновременно ласкать не только его, но и себя.

8. А потом работай двумя

Ласки двумя руками одновременно, меняя направление, силу нажатия и технику, подарят ему новые незабываемые ощущения.

9. Подумай о своем удобстве

Как во время ручных ласк располагаться тебе? Можно сбоку, снизу, сверху… Попробуй разные варианты и выбери тот, который больше всего понравится.

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