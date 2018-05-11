Сергей Шакуров сравнил Диану Анкудинову с героем фильма Стивена Спилберга

По традиции, поддержать детей приходят известные люди, звезды, музыканты и спортсмены. На этот раз в гости к ребятне пришел знаменитый актер и ведущий легендарной программы «Жди меня» Сергей Шакуров . На этот раз встречала гостя Диана Анкудинова из Тольятти.

14-летняя Диана занимается вокалом с самого раннего детства, а также ходит в театральную студию и обучается художественному слову. В интернете видео с выступлениями конкурсантки на проекте «Ты супер!» набрали более 15 миллионов просмотров! Выразить свое восхищение талантом Дианы решил и Сергей Каюмович. И мало этого! Он принес Диане неожиданный подарок — самокат!

— Диана, ты чудо! Я согласен с Виктором Дробышем — у тебя действительно очень глубокий и мощный внутренний мир. Ты помнишь фильм Спилберга «Инопланетянин»? Там мальчик, удирая от преследователей на велосипеде, поднимается к звездам не из-за физических усилий, а благодаря силе духа! Я желаю и тебе подняться в небеса! Береги себя, никого не слушай, живи своей жизнью! — сказал Сергей Шакуров, вручая Диане подарок.

Ну а подробности встречи Сергея Шакурова и Дианы Анкудиновой смотрите в новом выпуске проекта «Ты супер!», в субботу, в 20:00 на НТВ.