Сергей Шакуров сравнил Диану Анкудинову с героем фильма Стивена Спилберга 

На НТВ наступает время первого полуфинала проекта «Ты супер!» — вокального конкурса для детей с непростыми судьбами. До финала остается один шаг, а значит участники еще усерднее готовятся к выступлениям. Результаты их трудов оценивают, как и прежде, жюри в составе Сергея Лазарева, Виктора Дробыша, Юлианны Карауловой и Игоря Крутого.
По традиции, поддержать детей приходят известные люди, звезды, музыканты и спортсмены. На этот раз в гости к ребятне пришел знаменитый актер и ведущий легендарной программы «Жди меня» Сергей Шакуров. На этот раз встречала гостя Диана Анкудинова из Тольятти.
14-летняя Диана занимается вокалом с самого раннего детства, а также ходит в театральную студию и обучается художественному слову. В интернете видео с выступлениями конкурсантки на проекте «Ты супер!» набрали более 15 миллионов просмотров! Выразить свое восхищение талантом Дианы решил и Сергей Каюмович. И мало этого! Он принес Диане неожиданный подарок — самокат!
— Диана, ты чудо! Я согласен с Виктором Дробышем — у тебя действительно очень глубокий и мощный внутренний мир. Ты помнишь фильм Спилберга «Инопланетянин»? Там мальчик, удирая от преследователей на велосипеде, поднимается к звездам не из-за физических усилий, а благодаря силе духа! Я желаю и тебе подняться в небеса! Береги себя, никого не слушай, живи своей жизнью! — сказал Сергей Шакуров, вручая Диане подарок.
Ну а подробности встречи Сергея Шакурова и Дианы Анкудиновой смотрите в новом выпуске проекта «Ты супер!», в субботу, в 20:00 на НТВ.