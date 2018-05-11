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Сергей Шакуров сравнил участницу «Ты супер!» с героем фильма Спилберга
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Сергей Шакуров сравнил участницу «Ты супер!» с героем фильма Спилберга 

РИА Новости 1 час назад
Фото: Вечерняя Москва
МОСКВА, 11 мая — РИА Новости. Актер и ведущий проекта «Жди меня» Сергей Шакуров посетил первый полуфинал вокального конкурса «Ты супер!» для детей, оставшихся без попечения родителей.
Шакуров поднялся на сцену, чтобы поддержать 14-летнюю Диану Анкудинову из Тольятти. Она занимается вокалом с самого раннего детства, а также ходит в театральную студию и обучается художественному слову. В интернете видео с выступлениями Анкудиновой собрали более 15 миллионов просмотров.
Диана Анкудинова на конкурсе «Ты супер!»
"Диана, ты чудо! Я согласен с Виктором Дробышем — у тебя действительно очень глубокий и мощный внутренний мир. Ты помнишь фильм Спилберга «Инопланетянин»? Там мальчик, удирая от преследователей на велосипеде, поднимается к звёздам не из-за физических усилий, а благодаря силе духа! Я желаю и тебе подняться в небеса! Береги себя, никого не слушай, живи своей жизнью!" — сказал Шакуров.
Встречу Сергея Шакурова и Дианы Анкудиновой зрители проекта «Ты супер!» смогут увидеть в 20:00 в субботу на телеканале НТВ.
Проект «Ты супер!» телеканала НТВ и международного информационного агентства и радио Sputnik даёт шанс талантливым детям из России, Абхазии, Азербайджана, Армении, Белоруссии, Грузии, Казахстана, Киргизии, Молдавии, Украины, Эстонии и Южной Осетии заявить о себе.
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