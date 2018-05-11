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Что предсказал России российский Нострадамус
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Что предсказал России российский Нострадамус 

Кириллица 2 часа назад
Фото: depositphotos.com
25 марта 1852 года в Костромской губернии родился этнограф, археолог, географ генерал-лейтенант Валентин Мошков, которого спустя полтора века стали именовать русским Нострадамусом.
Причиной этому послужило обращение потомков к его двухтомному труду под названием «Новая теория происхождения человека и его вырождения, составленная по данным зоологии, геологии, археологии, антропологии, этнографии, истории и статистики».

Математические прогнозы

Напечатанная в Варшаве в 1910 году основательная книга содержит в себе прогнозы на будущее российского государства. Однако эти предсказания основаны не на эзотерике с её мистическими знаниями и пророческими видениями, а на чётких математических расчётах.
Опираясь на прочный исторический фундамент, Мошков разработал универсальную модель становления любого национального общества. Согласно его вычислениям каждый народ в своём развитии постоянно проходит исторический цикл равный 400 лет. За это время государство успевает пройти путь от расцвета до неминуемого упадка, за которым вновь следуют взлёт и падение.
Каждые 400 лет цикла страна возвращается в точку старта и вновь начинает путь к финишу, при этом неважно, какая историческая личность стоит у руля государства, поскольку значимым является, в какой именно период круговорота он приступил к власти.

Схема Мошкова

Образно называя 400-летний цикл годом истории, Мошков делит его на 4 столетия и согласно древним традициям именует их по названию металлов Золотым, Серебряным, Медным и Железным временем.
Отличающиеся по характеру Золотой и Серебряный века вместе образуют 200-летнюю эпоху подъёма, а Медный и Железный — такой же по длительности период упадка.
Каждый век, в свою очередь, делится на два полуцикла по 50 лет, из которых первый этап обязательно знаменуется регрессом, а второй — прогрессом. Исключение составляет только Железный век, в котором оба полуцикла по 50 лет являются временем сплошного упадка.
Таким образом, согласно математической теории Мошкова каждые 50 лет государства вступают в пору мини-подъёмов и мини-упадков.
Применяя свою доктрину на практике, то есть, накладывая 400–летний цикл развития на историю разных народов и государств, русский Нострадамус пришёл к выводу, что на рубежи между циклами, столетиями и полувеками всегда приходятся значимые события, резко меняющие вектор развития общества.
Более того, он констатировал, что люди и «сословия», занимающие высокое положение в государстве, а также интеллигенция раньше проходят периоды подъёма и упадка, и в каждые 400 лет приблизительно на 115 лет опережают подавляющее большинство своих сограждан из крестьянского населения.

Время подъёма

Золотой век, который в индийских преданиях принято считать «Веком совершенства», где главенствуют добродетель и счастье, характеризуется подъёмом во всех сферах человеческой жизнедеятельности. Именно в этот период отчётливо наблюдается консолидация этноса, с сопутствующим ростом патриотизма, исчезновением междоусобиц и жестокой борьбы за власть, которая полностью служит интересам граждан.
Миролюбивый народ, руководствуясь моральными принципами, всячески поддерживает соседа, забыв о зависти и корысти. Нацеленный на созидание, он совершает прорыв в науке, сельском хозяйстве, экономике, культуре, который достигает своего апогея на заре Серебряного века. Именно в это время по индийской традиции начинают зарождаться несчастья и пороки.

Время упадка

Следующие 200 лет, приходящиеся на Медный и Железный период, в индусских сказаниях именуются соответственно «Веком горя и насилия» и «Веком греха».
Как раз в это время сводятся на нет все предыдущие 200-летние достижения, страна ввергается в хаос, катится в бездну благосостояние государства, разрушаются доверительные отношения между властью и гражданами, которых одолевает уныние и ненависть.
Пороки начинают побеждать нравственность: разврат, пьянство, азарт, стяжательство, воровство, бескультурье и необразованность становятся добродетелями.
Происходит деградация армии, утрата патриотизма, разложение властных структур, начинается борьба между разными слоями обществами, учащаются бунты и революции.

Пророчества для России

В качестве старта первого 400-летнего исторического цикла России Мошков взял 812 год, когда ряд соседних племён, скрепив союз, объединились под знаменем первого древнеславянского государства — Киевская Русь.
Руководствуясь собственной концепцией, он пришёл к выводу, что в 1612 году стартовал уже третий 4-х вековой цикл, финал которого придётся на 2012 год, а значит, в 2013 году Россия вступит в свой очередной период подъёма.
Заостряя внимание на завершившемся несколько лет назад цикле можно констатировать целый ряд совпадений, заставляющих поверить в верность его теории.
Если проводить аналогии с историческими датами, то становится очевидным, что период с 1612 по 1712 годы был Золотым веком, в котором с 1612 по 1662 годы наблюдался упадок, на смену коему пришел подъём 1662 — 1712 годов.
Далее настало время Серебряного столетия с регрессом 1712 — 1762 годов и прогрессом 1762 — 1812 годов. Медный век охватил период с 1812 по 1912 годы с переломной полувековой датой — 1862 год.
А Железный век этого цикла начался в 1912 году и с неизбежным упадком завершился в 2012 году.

Железный век

Если, размышляя о прошлых веках, Мошков мог апеллировать свершившимися фактами, то события Железного века 3-го цикла умерший в 1922 году ученый мог только прогнозировать.
В своей монографии он уже в 1910 году предрёк России революции и гражданскую войну, эпидемии и голод, а также войны, в которых будут чередоваться победы и поражения.
Согласно его математическим выкладкам с 1962 года должен был начаться тотальный упадок во всех областях: будет разрушена финансовая система, обанкротятся важные предприятия, обнаружится иностранное вмешательство в дела российского государства, произойдёт разложение армии и моральная деградация общества.
Период между 2000 и 2012-м годами Мошков называл эпохой полной анархии, сопоставимой со Смутным временем (1598-1613). Все попытки властей и людей выйти из сложившейся ситуации, по его мнению, не возымеют успеха, поскольку каждый 400-летний исторический цикл должен обязательно завершиться крахом.
Рассуждая о судьбе России Мошков констатировал: «Участь, которая предстоит русскому народу в ближайшем будущем, конечно, печальна… Но вместе с законами исторических циклов для нас открылась истинная причина вырождения… В наших руках есть верное средство, уже испытанное и указываемое нам самою природою, обратить Железный век в Золотой».

И это пройдёт

Согласно теории Мошкова, с 2012 года Россия вступила в эпоху Золотого века, но до 2062 года её ожидает период упадка, после которого наступит процветание. В результате мощного нравственно-экономического рывка она превратиться в центр человеческой цивилизации, примерив на себе роль «духовного пастора». В 2112 году настанет черёд размеренного Серебряного века, а 2212 год положит начало распаду, который продлиться весь 2312 год, чтобы в 2412 году опять вступить в Золотой век, и так до скончания времён.
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