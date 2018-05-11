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Блогер Вера Афанасьева: «Физика как секс: может не давать практических результатов, но это не повод ею не заниматься»
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Блогер Вера Афанасьева: «Физика как секс: может не давать практических результатов, но это не повод ею не заниматься» 

Новости Саратова 2 часа назад
Фото: Новости Саратова
11 мая 1918 г. родился Ричард Фейнман, замечательный физик-теоретик, один из создателей квантовой электродинамики и атомной бомбы, лауреат Нобелевской премии, прекрасный педагог, блестящий остроумный человек.
Не буду говорить о его научных достижения, скажу лишь, что если вы, даже будучи гуманитарием, хотите понять физику, прочитайте его девятитомные «Лекции по физике» — глубже и понятнее вы ничего не найдёте. Поэтому что при написании этих книг Фейнман следовал своим же словам: «Если вы ученый, квантовый физик и не можете в двух словах объяснить пятилетнему ребенку, чем вы занимаетесь, — вы шарлатан». Он занимался физикой играючи, но несмотря на это и благодаря этому достиг выдающихся результатов: «Мне всегда нравилось преуспевать в том, что у меня никак не должно было получиться». Он был счастливым человеком: «Фон Нейман (знаменитый математик — А. В.) подал мне интересную идею: вовсе не обязательно быть ответственным за тот мир, в котором живешь. В результате совета фон Неймана я развил очень мощное чувство социальной безответственности. Это сделало меня счастливым человеком с тех пор». Он не старался никому угодить: «Ты не несешь ответственности за то, чего ждут от тебя другие люди. Если от тебя ждут слишком многого, то это их ошибка, а не твоя вина». Есть чему поучиться.
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