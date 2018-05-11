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Памела Андерсон попросила Канье Уэста помочь освободить Джулиана Ассанжа
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Памела Андерсон попросила Канье Уэста помочь освободить Джулиана Ассанжа 

Карельские вести 1 час назад
Фото: Карельские вести
Канье Уэст и Памела Андерсон
С 46-летним основателем сайта Wikileaks Джулианом Ассанжем 50-летнюю Памелу Андерсон связывают крепкие дружеские отношения. Поэтому к судьбе своего товарища, который вот уже шесть лет скрывается от властей США в посольстве Эквадора в Лондоне, она очень неравнодушна.
Новости о том, что Ассанжа некоторое время назад лишили какой-либо связи (ни мобильным телефоном, ни интернетом он пользоваться не может) и запретили принимать гостей, так сильно взволновали звезду, что она решила обратиться за помощью. Поддержку она решила искать у знаменитого рэпера Канье Уэста, который, уверена Андерсон, может оказать на ситуацию большое влияние.
Памела Андерсон
Привет, Канье. Надеюсь, у тебя все в порядке. Хочу сказать, что я поддерживаю Джулиана Ассанжа и знаю, что ты ценишь свободу слова. Прозрачность и доступность очень важны для него, особенно в Америке, где его могут убить за то, что он разоблачил коррупцию в правительстве. Я всегда поддерживала тебя за то, что ты говоришь то, что думаешь. Ты очень влиятельный. Ассанж — гений, настоящий мировой лидер, которого любит молодежь. Общественная поддержка может помочь освободить его. Так как СМИ монополизированы, наши голоса — единственная надежда все изменить. Дай мне знать, если захочешь узнать больше о нем. Или же просто посмотри на его жизнь. Он пожертвовал многим ради правды. Думаю, ты бы мог им восхищаться,
— написала модель.
Канье Уэст же пока с ответом не спешит и, судя по его Twitter, больше озабочен новостями из мира моды, нежели судьбой знаменитого разоблачителя.
Джулиан Ассанж
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