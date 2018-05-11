Агент по актерам фильмов «Лед», «Тренер», «О чем говорят мужчины 3» Марта Кирьянова: «Дети-актеры получают за съемочный день 20-25 тысяч…

Как вы попали в кино?

Марта Кирьянова:

Раньше был добрый, старый «Мосфильм», куда актеры приходили со своими черно-белыми снимками. На самом деле до сих пор существует кастинг-отдел, может быть, он сейчас по-другому называется. Там есть такой альбом, старый, пыльный — я его видела, в котором собраны фотографии актеров. Говорят, что этой книгой пользуется сам Никита Сергеевич Михалков и другие именитые режиссеры старой закалки. Собственно, ваши фотографии там тоже имеются, друзья (обращается Марта Кирьянова к молодым актерам в студии). Но современные ребята, кинопродюсеры и кинокомпании не обращаются к этому способу и работают через агентства — так я оказалась в кино.

Как все это работает?

Марта Кирьянова:

Все агентства базируются в Москве и Санкт-Петербурге, часто дети-актеры работают самостоятельно, такое практикуется. Если говорить про традиционную историю, то она такая: в агентство поступает запрос, присылается информация о проекте, заданные характеристики актера. Соответственно, мы участвуем в этом кастинге и подбираем подходящих под этот бриф кандидатов. Естественно, если написано «нужна высокая блондинка», присылать низкую брюнетку странно. Хотя я сделаю оговорку, кино и реклама — это такая история, где режиссер, продюсер канала или кастинг-директор может увидеть вовне форматного кандидата то, что он хочет, и таким образом актер проходит пробы.

Агент по актерам должен разбираться в сценарии, режиссуре, чтобы подобрать актера?

Марта Кирьянова:

В идеальном мире кино — да. В любой профессии необходимо разбираться, иначе это странно. Не буду дезинформировать, что все имеют необходимые знания, даже у меня на данный момент нет, к сожалению, режиссерского образования. Я чувствую, что мне его не хватает. Есть только то, что пришло уже с опытом работы, лекций, мастер-классов. Это тот недостающий пазл, который я хочу восполнить.

Как устроен процесс с самого начала? Допустим, есть картина «О чем говорят мужчины 3», вам приходит запрос, что дальше?

Марта Кирьянова:

Есть кастинг-директор, он может быть один, или два, в зависимости от картины. Ассистенты проекта имеют сформированную задачу от продюсеров и режиссера, они кидают запрос в агентство «Талантино». Иногда съемочная группа работает только с теми, кто больше нравится, это чисто психологический фактор. Нам доверяют — это очень ценно. К нам приходит описание процесса, что за роль, кто требуется. Мы выбираем по типажам, навыкам. Порой просят новые лица или актеров без опыта, которые еще не засветились. Бывает, требуются дети, которые не снимались в рекламе. Даша Кудряшова как раз попала в фильм «О чем говорят мужчины 3» по типажу. Она была очень похожа на взрослую актрису. ( Елена Подкаминская , сыграла маму девочки. — Прим. авт.) Часто тебе гарантирована роль только потому, что есть стопроцентное попадание в типаж. Не всегда это актерские навыки, талант, конечно, учитывается, но если из пяти актрис одна попадет в типаж, ее ждет девяносто процентов успеха.

Даша Кудряшова:

Я прошла кастинг и пробы на «Мосфильме» за один день. Со мной побеседовали и попросили рассказать отрывок (монолог из картины «О чем говорят мужчины 3») на камеру. Прошло больше месяца, прежде чем мне сообщили, что я получила эту роль.

Страшно было проходить сам кастинг?

Даша Кудряшова:

Это было в первый раз, у меня такого опыта не было, и я не боялась.

После того как ты снялась в картине «О чем говорят мужчины 3», а после вернулась домой, пошла в школу, что-то изменилось? Одноклассники стали как-то иначе относиться к тебе?

Даша Кудряшова:

Нет, они все просто сбегались на меня и кричали: «Ты здесь снималась?» Я убегала от них и закрывалась. Было очень некомфортно.

Марта, с кем из актеров вам комфортно работать?

Марта Кирьянова:

У нас есть взрослые актеры, но я не занимаюсь ими. Агентство «Талантино» работает с детьми от трех до семнадцати лет. Есть еще взрослое агентство, оно называется «Квентин», там ребята от восемнадцати до двадцати пяти лет, тоже молодые актеры. В России очень мало времени уделяется на работу с детьми. На съемочной площадке режиссер очень редко работает с детьми. Чаще всего обращаются к родителям, чтобы они им что-то сказали, помогли, объяснили. По-хорошему с детьми должен работать психолог, человек, который знает, как настроить ребенка на нужный лад, в крутых проектах такой человек есть.

А что такое крутой проект?

Марта Кирьянова:

Мне кажется, это очень субъективно, каждый скажет по-своему. Мне нравится Андрей Звягинцев и его проекты. Я недавно была на его мастер-классе, и каждый второй человек задавал вопрос о том, как ему удается быть таким независимым. Он честно сказал: «Мне просто повезло. Я не завишу ни от продюсеров, ни от каналов. Я такой один на сто человек». Я думаю, такие режиссеры, конечно, уделяют большое внимание работе с актером. Даня Козловский — прекрасный человек, который попробовал себя в роли режиссера, и ему удалось снять чудесную картину. Маша ( Мария Лобанова снялась в фильме «Тренер») была единственным ребенком, в главной роли. В случае с Машей он очень много уделил ей внимания, разговаривал, объяснял то, что нужно сделать.

Маша, ты поработала с Данилой Козловским в фильме «Тренер», расскажи, как это было, почему выбрали именно тебя?

Мария Лобанова:

Кастинг проходил в несколько этапов. Первый раз я рассказывала видеовизитку перед кастинг-директором. Во второй раз меня позвал уже с текстом сам Данила Валерьевич (режиссер фильма «Тренер»). Все получилось хорошо, поэтому позвали в третий раз с более сложной сценой, и тут был такой случай. В машине у меня заболела голова, мы не обратили на это внимания. Когда я зашла в комнату, где проводился кастинг, голова заболела еще сильнее, пробы длились час, потому что я не могла выполнить то, что от меня требовали.

Голова болела от волнения?

Мария Лобанова:

Да! Я вышла, расплакалась из-за безумной головной боли. Поняла, что это все, провалила кастинг, по крайней мере, я так считала. Но там были добрые люди, кастинг-директора, и они дали мне таблетку, дали полежать и пообещали, что скажут режиссеру, что я себя плохо чувствовала. Даже несмотря на то, что этот кастинг не получился, меня позвали еще раз с этой же сценой, и Данила Валерьевич надо мной шутил: «Маш, ну ты что, Зоя Космодемьянская , что ты мне не сказала?» А я тогда боялась сказать, думала, что мало ли скажут: «Иди лечи свою голову!» или подумают, что на меня нельзя положиться. Этот кастинг прошел очень хорошо, и оставалось только ждать. Потом нам позвонили через некоторое время и сказали, что Данила Валерьевич хочет мне сказать что-то напрямую. Мы приехали как раз с Мартой, помню, как мы долго ждали.

Приехали на «Мосфильм»?

Мария Лобанова:

Да, он лично сказал мне (Данила Козловский, режиссер фильма «Тренер»), что меня утвердили.

Какие у тебя были эмоции?

Мария Лобанова:

Я влетела в комнату, где сидела Марта, и крикнула: «Мама, меня утвердили! Сбылась моя мечта!»

Марта Кирьянова:

Это очень круто! К вопросу о том, с кем из режиссеров круто работать. Это же здорово, что Данила Козловский своим артистам сообщает об утверждении роли сам!

Это бывает не часто?

Мария Кирьянова:

Не часто! Чаще всего агент сообщает о том, что тебя утвердили! А тут, конечно, на «Тренер» к Козловскому — это было «вау!»

Как вы отметили? Или это достаточно часто происходит?

Марта Кирьянова:

Это достаточно часто происходит в агентстве и в школе. Актеров там не трое, они есть и снимаются. У них у всех классные проекты. В этом году у нас были подряд: «Лед» с нашей Дианой Енакаевой, потом «О чем говорят мужчины 3» с Дашей, Маша с «Тренером», еще будут проекты летом! Андрей Шишков вообще звезда нашей школы. Все дети смотрят канал «Карусель». Все знают Андрея, просто понимаете, есть целевая аудитория, которая его смотрит, и через 10 лет это звезда! Все пятилетки и семилетки, увидев его, кричат: «Вот он!» Они просто его фанаты, плюс у Андрея другие проекты, которые тоже скоро «выстрелят».

Зависит ли успех картины от агента по актерам?

Марат Кирьянова:

Я думаю, что в целом нет. Очень важно в этой работе сохранять человеческое лицо. Поначалу у всех на площадке всегда очень теплые отношения, популярность не всегда приходит сразу. Когда ты сильно медийный, тебя начинают приглашать на проекты, присылать индивидуальное приглашение. В этот момент люди не могут работать вместе, такое случается, потому что у актера и агента амбиции, и самое главное, на мой взгляд, сохранять доверие. Когда твой артист уверен в себе и спокоен, когда он тебе доверяет и популярность для него — приятный бонус, с которым он умеет работать, мне кажется, это заслуга агента.

Кто оценивает стоимость актера на площадке?

Марта Кирьянова:

Агент или агентство. Во-первых, есть рынок, например, есть определенные ставки: топовые, средние, эпизодники — разброс цен варьируется. Понятно, что ты не можешь сильно демпинговать. Дети-актеры получают за съемочный день 20-25 тысяч рублей.

Много ли сейчас в России талантливых актеров? Многие говорят, что нет у нас таких, как раньше!

Марта Кирьянова:

А что такое талантливый актер? Фильм зависит не от одного актера, там куча нюансов. Как режиссер работал, съемочная группа, как снято, смонтировано. Иногда актер, может, офигенно отработал на съемочной площадке, а ты смотришь — куски оборванные. Кино идет вперед, вся эта индустрия для нас относительно новая. Все любят сравнивать с Голливудом, не надо нас сравнивать, чуваки миллион лет этим занимаются, а мы только начали что-то делать!

Со взрослыми детьми, наверное, удобнее и легче работать, чем с малышами?

Марта Кирьянова:

С десяти лет ты уже можешь сказать: «Ребята, давайте соберемся». А когда маленький ребенок, он вообще тебя не слышит. Такой эффект, когда ты: «Миша, Миша!», у него все круто, но ты вообще для него не существуешь! Это сложно для съемочного процесса.

Андрей, а как у тебя получается лавировать между учебой и работой, ты же сейчас снимаешься в «Светофоровых»?

Андрей Шишков:

«Светофоровых» давно уже не было, в июне поставили несколько смен. Мы снимаем сейчас проект, я пока не могу говорить о нем. А лавировать между учебой и работой становится сложно, ты понимаешь, что есть съемки и театр. Утром в театре, часов в десять едешь на съемки, и ты думаешь, что делать. Приезжаешь домой в два, садишься писать какую-то тригонометрию, потом просыпаешься, тебя будят: «Алло, спектакль!» Вся учеба и подготовка проходит по ночам.

Ты будешь поступать в театральное училище?

Андрей Шишков:

Это сложный вопрос пока, во всяком случае для меня. Я человек, очень тесно связанный не только с актерской профессией, но и с музыкой. Для меня и одно, и другое занятие — такой монолит, который не разъединяется. Поэтому пока я не знаю.