Тренажерка под открытым небом: 6 лучших вариантов воркаутa

Какую погоду на выходные тебе пообещали синоптики? Если дождь, то будем надеяться, что они не правы. Потому что уже середина мая, и мы имеем полное право отдыхать на свежем воздухе!

Кадр из фильма «Всегда говори „да“»

И если прошлым летом твоим главным развлечением под открытым небом были шашлыки, то давай в этом году все будет по-другому. Ведь футболки и джинсы размера XXXL хоть и удобны, но редко подчеркивают твою привлекательность. Поэтому в качестве альтернативы или дополнения к посещению тренажерного зала мы предлагаем подумать об уличных занятиях спортом. И чтобы у тебя не осталось никаких сомнений в их крутости, Playboy разложил по полочкам, чем и насколько это полезно.

Бег Начнем с того, что если ты действительно сможешь перейти от намерения начать к реальным пробежкам, то это будет мощной прокачкой твоей решительности и силы воли. Коварство бега заключается в том, что двух-трех подходов до потери дыхания будет недостаточно. Бегать нужно постоянно. Бери пример с Фореста Гампа!

Бег улучшает мышечный тонус организма и повышает выносливость. Он помогает сделать твои артерии более эластичными, снижает риск диабета и целого букета теоретических проблем с сердцем и сосудами. А еще во время бега вырабатывается «гормон счастья» — эндорфин. Опять же, не сразу. Вначале ты можешь этого не заметить и заставлять себя бегать, но от ненависти до любви — всего несколько километров по прямой или по пересеченной местности. Как тебе больше нравится.

Езда на велосипеде

Если у тебя в подвале или на балконе завалялся твой старый велик с тремя колесами или корзинкой, то подари его кому-нибудь. А себе возьми крутой спортивный велосипед. Сомневаешься в том, что будешь им регулярно пользоваться? Тогда для начала устрой тест-драйв велосипедам, которые дают напрокат в парках.

Велосипедный спорт продлевает жизнь как минимум на пять лет, а значит, на него стоит обратить внимание. Как и бег, он помогает сердцу и сосудам, которые через несколько лет обязательно скажут тебе спасибо за эту новую привычку. Крутя педали, ты будешь развивать все части ног — от ягодиц до стоп. Но и руки свое тоже получат: после нескольких недель катания тебе будет приятнее взглянуть на свои трицепсы. И кстати, боль в спине? Нет, не слышал.

Катание на роликах

Роликовые коньки кто-то почему-то считает развлечением для детей и подростков. Надеемся, что ты таких людей не знаешь. Потому что ощущение свободы и легкости, которое дарит наличие колес на ногах взрослому дяде, целую неделю напряженно работавшему, нужнее, чем ребенку, у которого и так все хорошо.

На роликах можно не только доехать из точки А в точку Б, но и дать полезную нагрузку всем основным группам мышц. А если во время такой прогулки ты будешь вести в уме подсчеты или извлекать квадратные корни из разных чисел, то потренируешь еще и мозги.

Скандинавская ходьба

Чтобы бросить вызов обществу, можно набить себе татуировку. А можно начать заниматься скандинавской ходьбой — той, что с палками, но без лыж. Прежде чем переходить к следующему пункту, сначала послушай о ее плюсах!

Их, кстати, немало: мышцы в хорошем тонусе, организм получает больше кислорода, исчезают лишние килограммы и подавленное настроение. А самое главное — купить для этого нужно только специальные палки.

Бадминтон

Если твой порыв к здоровому образу жизни и активному отдыху на свежем воздухе готов разделить хотя бы один твой друг, то вы можете заняться бадминтоном. Правила у этой игры максимально просты, а польза весьма ощутимая.

Посуди сам — мышцам хорошо, глазам, которые отдыхают от компьютера и следят за воланом, хорошо, всем хорошо! Бадминтон — это отличная кардионагрузка, тренировка для мышц и способ похудения. А если играть на что-то, то и весьма азартное времяпрепровождение.

Баскетбол

Если звезды сложились благоприятно, и в твоем распоряжении сразу несколько энтузиастов и баскетбольная площадка (или хотя бы пара колец), то пусть кто-нибудь дунет в свисток. Игры с мячом хорошо развивают координацию и выносливость, внезапно помогают пищеварению, нервной системе и суставам.

Как и в случае со всеми предыдущими вариантами, если после недели в замкнутом пространстве ты решишь на выходных сыграть в баскетбол, то легкие, сердце и мышцы это оценят, а благодарный организм великодушно обменяет несколько лишних кило на рельефность.