Ещё
Тренажерка под открытым небом: 6 лучших вариантов воркаутa
Далее:
Читайте также:
Ещё

Тренажерка под открытым небом: 6 лучших вариантов воркаутa 

PlayboyRussia.com 25 минут назад
Фото: PlayboyRussia.com
Какую погоду на выходные тебе пообещали синоптики? Если дождь, то будем надеяться, что они не правы. Потому что уже середина мая, и мы имеем полное право отдыхать на свежем воздухе!
Кадр из фильма «Всегда говори „да“»
И если прошлым летом твоим главным развлечением под открытым небом были шашлыки, то давай в этом году все будет по-другому. Ведь футболки и джинсы размера XXXL хоть и удобны, но редко подчеркивают твою привлекательность. Поэтому в качестве альтернативы или дополнения к посещению тренажерного зала мы предлагаем подумать об уличных занятиях спортом. И чтобы у тебя не осталось никаких сомнений в их крутости, Playboy разложил по полочкам, чем и насколько это полезно.
Бег  Начнем с того, что если ты действительно сможешь перейти от намерения начать к реальным пробежкам, то это будет мощной прокачкой твоей решительности и силы воли. Коварство бега заключается в том, что двух-трех подходов до потери дыхания будет недостаточно. Бегать нужно постоянно. Бери пример с Фореста Гампа!
Бег улучшает мышечный тонус организма и повышает выносливость. Он помогает сделать твои артерии более эластичными, снижает риск диабета и целого букета теоретических проблем с сердцем и сосудами. А еще во время бега вырабатывается «гормон счастья» — эндорфин. Опять же, не сразу. Вначале ты можешь этого не заметить и заставлять себя бегать, но от ненависти до любви — всего несколько километров по прямой или по пересеченной местности. Как тебе больше нравится.
Езда на велосипеде
Если у тебя в подвале или на балконе завалялся твой старый велик с тремя колесами или корзинкой, то подари его кому-нибудь. А себе возьми крутой спортивный велосипед. Сомневаешься в том, что будешь им регулярно пользоваться? Тогда для начала устрой тест-драйв велосипедам, которые дают напрокат в парках.
Велосипедный спорт продлевает жизнь как минимум на пять лет, а значит, на него стоит обратить внимание. Как и бег, он помогает сердцу и сосудам, которые через несколько лет обязательно скажут тебе спасибо за эту новую привычку. Крутя педали, ты будешь развивать все части ног — от ягодиц до стоп. Но и руки свое тоже получат: после нескольких недель катания тебе будет приятнее взглянуть на свои трицепсы. И кстати, боль в спине? Нет, не слышал.
Катание на роликах
Роликовые коньки кто-то почему-то считает развлечением для детей и подростков. Надеемся, что ты таких людей не знаешь. Потому что ощущение свободы и легкости, которое дарит наличие колес на ногах взрослому дяде, целую неделю напряженно работавшему, нужнее, чем ребенку, у которого и так все хорошо.
На роликах можно не только доехать из точки А в точку Б, но и дать полезную нагрузку всем основным группам мышц. А если во время такой прогулки ты будешь вести в уме подсчеты или извлекать квадратные корни из разных чисел, то потренируешь еще и мозги.
Скандинавская ходьба
Чтобы бросить вызов обществу, можно набить себе татуировку. А можно начать заниматься скандинавской ходьбой — той, что с палками, но без лыж. Прежде чем переходить к следующему пункту, сначала послушай о ее плюсах!
Их, кстати, немало: мышцы в хорошем тонусе, организм получает больше кислорода, исчезают лишние килограммы и подавленное настроение. А самое главное — купить для этого нужно только специальные палки.
Бадминтон
Если твой порыв к здоровому образу жизни и активному отдыху на свежем воздухе готов разделить хотя бы один твой друг, то вы можете заняться бадминтоном. Правила у этой игры максимально просты, а польза весьма ощутимая.
Посуди сам — мышцам хорошо, глазам, которые отдыхают от компьютера и следят за воланом, хорошо, всем хорошо! Бадминтон — это отличная кардионагрузка, тренировка для мышц и способ похудения. А если играть на что-то, то и весьма азартное времяпрепровождение.
Баскетбол
Если звезды сложились благоприятно, и в твоем распоряжении сразу несколько энтузиастов и баскетбольная площадка (или хотя бы пара колец), то пусть кто-нибудь дунет в свисток. Игры с мячом хорошо развивают координацию и выносливость, внезапно помогают пищеварению, нервной системе и суставам.
Как и в случае со всеми предыдущими вариантами, если после недели в замкнутом пространстве ты решишь на выходных сыграть в баскетбол, то легкие, сердце и мышцы это оценят, а благодарный организм великодушно обменяет несколько лишних кило на рельефность.
PlayboyRussia.com: последние новости
6 важных советов начинающим диджеям от великого Афроджека Мужайся: 6 универсальных советов, как решиться на поход ко врачу 8 коротких роликов с Дудем: сколько ты насасываешь
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Что предсказал России российский Нострадамус161
Дикие традиции первой брачной ночи4
Безжалостная женщина-палач: жена комдива Щорса279
Марсоход запечатлел над планетой летящую «птицу»168
Это важно для всех, кто летает на самолетах2
Новости партнеров
Видео
01:54
Мужчине подожгли волосы — и он стал красавчиком
Безумный мир
06:48
Что будет, если осушить Средиземное море
Места
03:25
У вас в бороде застряло: как украсить лицо мужчине
Безумный мир
05:48
Невероятные предметы, найденные после цунами
Вещи
06:20
Это важно для всех, кто летает на самолетах
Вещи
05:19
Что происходит в заброшенных городах-призраках
Места
04:31
Факты о Земле, которые знают единицы
Безумный мир
10:44
Странные факты о викингах, которые вы не знали
Истории
03:53
6 секретов привычных вещей
Вещи
07:49
Ученые: наши предки встречались с пришельцами
Безумный мир
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение