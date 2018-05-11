Как контролировать свои доходы, расходы и разобраться с долгами

Каждый из нас хотя бы раз проходил этот мучительный цикл: получил зарплату, отдохнул вечером с друзьями, сделал все необходимые покупки, а ближе к концу месяца обнаружил, что денег еле-еле хватает до аванса. В этот момент ты даже и представить не можешь, на что ушли финансы, ведь все траты, казалось, были спланированы. А тут еще и долгами успел обзавестись. Многие люди попадают в подобную кабалу и зачастую сами становятся виновниками этих проблем. Умение вести бюджет — один из ключевых навыков для бизнеса, но также оно необходимо и для повседневной жизни. Если ты хочешь избавиться от долгов, веди бюджет; желаешь накопить деньги — также придется контролировать свои доходы и расходы. Возникает закономерный вопрос: как фиксировать все траты и не носить при этом кипу бумаг или несколько записных книжек? К тому же необходимо найти способ, который позволит сэкономить время и будет максимально удобным и функциональным. К счастью, сегодня есть отличное приложение — Moneon, разработанное компанией CleverPumpkin, которое поможет привести твой бюджет и траты в порядок.

Возможности приложения

Что мы хотим получить, когда скачиваем какое-либо приложение? Функционал, простоту и удобство. И Moneon отвечает всем этим стандартам. При знакомстве с приложением ты заводишь собственный аккаунт, создаешь кошелек и выбираешь период, в течение которого хочешь отследить свои расходы и доходы. Есть возможность установить лимит на день, неделю, две недели, месяц, квартал, полугодие, год, в зависимости от твоей цели и необходимости распределить деньги. Радует легкое, интуитивное управление: с первых секунд ты понимаешь, за какую функцию отвечает отдельное окно приложения. В Moneon ты можешь не просто следить за своими расходами — также есть возможность разбить траты на различные категории, например: — Оплата ЖКХ — Еда за пределами дома — Траты на автомобиль или общественный транспорт — Увеселительные мероприятия — Медицина — Одежда — Гаджеты и онлайн-сервисы и т.д. Такая система является чрезвычайно удобной, так как в конце выбранного срока приложение предоставляет полный отчет о расходах в процентном соотношении каждой категории друг к другу, и ты можешь отследить, куда уходит основной денежный поток и какие сферы жизни можно финансировать чуть меньше. Такой подход позволит не только экономить, но и накапливать денежные средства, а мы не раз писали о том, как важно иметь неприкосновенный запас. В итоге ты поймешь, в чем стоит себя ограничить, и поверь: ты будешь удивлен тем, насколько некоторые траты бесполезны и никчемны. Как минимум одна десятая бюджета уходит на ненужные покупки, без которых ты мог бы обойтись. Есть возможность отслеживать и свои доходы. Например, если ты живешь не только на зарплату, но и, допустим, сдаешь квартиру, дополнительно подрабатываешь, то будет очень удобно вносить информацию о прибыли. В итоге ты сумеешь отследить статистику доходов; понять, в каком месяце ты финансово проседаешь, а в каком — можешь позволить себе потратить чуть больше, чем обычно, из-за хорошей прибыли. Но прелесть Moneon состоит не только в этом. Помимо личных расходов, ты можешь контролировать и траты всех членов семьи, и сделать это позволит премиум-пакет.

Премиум-пакет

В отличие от множества приложений, в которых платные версии отличаются от бесплатных наличием пары функций с узкой специализацией, в Moneon премиум-пакет изобилует расширенными, полезными функциями, за которые не жалко заплатить. Оформив подписку, ты сможешь добавить общий кошелек, в котором будут отражены расходы нескольких человек — предположим, твоей семьи. Если ты главный источник финансирования своего семейства, то это приложение станет наиболее оптимальным, чтобы отслеживать траты и планировать бюджет на будущее. Например, можно отслеживать, сколько денег тратит ребенок, и выделять оптимальную сумму на карманные расходы. Ты также поймешь, какая сумма уходит на семейный отдых.

Еще одна функция премиум-пакета Moneon поможет разобраться с долгами, причем программой учитываются те деньги, которые ты занял, и те, которые одолжил. Поэтому, установив его на свой смартфон, ты сможешь обеспечить полный финансовый контроль своей жизни.

Можно сказать, что это приложение удобно даже без приобретения премиум-пакета, так как базовых функций будет вполне достаточно для того, чтобы взять под контроль свой бюджет и стать более финансово дисциплинированным.