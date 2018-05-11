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36-летний актер «Сладкой жизни» борется с раком
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36-летний актер «Сладкой жизни» борется с раком 

Teleprogramma.pro 34 минуты назад
Фото: Teleprogramma.pro
На своей странице в Instagram Эдуард Мацаберидзе, который знаком зрителям по сериалу «Сладкая жизнь» и проекту «Еда, я люблю тебя!», объявил, что ему поставили неутешительный диагноз — лимфома. Мужчина не уточнил, когда именно это произошло, однако, судя по фотографиям в микроблоге, он уже проходит лечение.
«Друзья, я долго шел к тому, что бы все-таки поделиться тем, что происходит со мной. Я думаю, настал момент. А происходит следующее. У меня лимфома, это вид рака, а не разновидность цитрусовых, как мне хотелось бы верить. Но как говаривал герой Тома Хенкса в Форест Гампе: «Shit happens». И сидеть на жопе ровно, пуская сопли жалости и сострадания к самому себе, я не собираюсь. Признаться, я этим занимался первые три недели. Пришло время надрать кое-кому задницу, это в случае, если у рака она есть, если нет, то придется надрать все, что только можно надрать этой болячке! Зачем все это выносить напоказ? Возможно я смогу убедить вас сдавать общий анализ крови раз в полгода и раз в год делать флюорографию!», — написал Эдуард на личной странице, а в комментариях к публикации получил множество посланий от поклонников с пожеланиями сил, терпения и здоровья.
Поддерживать Эдуарда в нелегкой борьбе за жизнь будут супруга и дочь/Фото: соцсети
Отметим, что Эдуард Мацаберидзе — не первый, кто столкнулся с подобным диагнозом. Звезда сериала «Универ» и «Саша Таня» Андрей Гайдулян также лечился от лимфомы. После того как столичные врачи не смогли помочь актеру, он вместе с на тот момент невестой Дианой Очиловой улетел в Германию, где немецкие специалисты сделали все, чтобы Гайдулян вернулся к нормальной жизни.
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Комментарии  Ещё 2 источника 
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