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У звезды сериала «Сладкая жизнь» диагностировали рак
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У звезды сериала «Сладкая жизнь» диагностировали рак 

Lenta.ru 2 часа назад
Фото: Lenta.ru
Артист Эдуард Мацаберидзе заявил, что врачи диагностировали у него онкологическое заболевание. Об этом актер рассказал на своей странице в Instagram.
«Друзья, я долго шел к тому, чтобы все-таки поделиться тем, что происходит со мной. Я думаю, настал момент. А происходит следующее. У меня лимфома, это вид рака, а не разновидность цитрусовых, как мне хотелось бы верить», — написал Мацаберидзе.
Актер подчеркнул, что не собирается «сидеть на жопе ровно, пуская сопли жалости и сострадания к самому себе», добавив, что занимался этим первые три недели после того, как узнал о диагнозе. «Пришло время надрать кое-кому задницу, это в случае, если у рака она есть, если нет, то придется надрать все, что только можно надрать этой болячке!» — заявил Мацаберидзе.
Артист отметил, что решил рассказать о недуге общественности, чтобы люди следили за своим здоровьем. «Возможно, я смогу убедить вас сдавать общий анализ крови раз в полгода и раз в год делать флюорографию», — пояснил он.
36-летний Эдуард Мацаберидзе известен по роли Тиграна в комедийном сериале «Сладкая жизнь». Он также сыграл в эпизодах сериалов «Отдел „С. С. С. Р“» и «Одноклассники». Помимо этого, артист участвовал в юмористических передачах «Смех без правил» и «Убойная лига», и вел кулинарное тревел-шоу «Еда, я люблю тебя».
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