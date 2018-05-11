Что делать, когда разучился просто спокойно жить и расслабляться

Вопрос

Ребята, привет! Я очень люблю ваш сайт, давно и регулярно его читаю. Огромное спасибо за то, что вы есть). Жму руку, дружески обнимаю. Знал бы вас лично — с удовольствием угостил бы пивом. Теперь к делу. Перерыл кучу инфы в интернете, пересмотрел тонну видео на ютубе, но так и не смог найти адекватный ответ на свой вопрос — диванные психологи. Диванные психологи everywhere. Вообще не привык жаловаться, и сейчас это не жалоба и не крик души. Любопытно, что могут сказать на этот счёт такие прошаренные (простите за сленг) чуваки, как вы:). Мне 27 лет, и мне не даёт покоя один вопрос, ответ на который у меня никак не получается найти. Дело в том, что я абсолютно разучился просто спокойно жить и элементарно расслабляться. Я настолько привык вкалывать на износ и просто усердно работать над чем-то, что просто не в состоянии иногда делать самые обычные вещи, потому что, самое тупое (внимание, барабанная дрооооообь:D), не вижу в этом никакого смысла. У меня нет проблем с тем, чтобы найти общий язык с людьми, если я сам этого захочу. Да и вообще обычно подавляющее большинство в коллективе относится ко мне положительно. Я вообще довольно самостоятелен и розовых очков не ношу. Проще говоря, я максимально сосредоточен, мобилизован и продуктивен, пока продолжается тот процесс, который я мог долго планировать и который для меня важен. Но всё это очень кратковременно, потому как всё когда-нибудь, а чаще очень быстро, заканчивается (спасибо, кэп:)). Настал тот период, когда, естественно, делать ничего не получается; даже к самой обычной встрече приходится готовиться и строить план как себя вести, что делать и тому подобное. От всего жду какой-то продуктивности, мзфк. Или другая ситуация: мне гораздо проще, когда я знаю, с кем у меня конфликт и вражда, чем пойти в бар и там (ВОЗМОЖНО/ВДРУГ/МОЖЕТ БЫТЬ) нарваться на неприятности с незнакомцами. Всё это вызывает жесточайшую апатию и в итоге лень, образуя замкнутый круг из того, что что-то делать надо, а сил нет. Со стороны у меня не самая скучная жизнь: я замкнут, но опыт жизненный есть. Я уж не буду афишировать всё это — те, кому приходится со мной работать, вряд ли могли бы представить, что я вообще могу поднять тему, которую озвучиваю вам. Просто успокоиться не могу: во мне всегда горит что-то, и мне всегда хочется продвигать свою тему и делать это лучше остальных. Некоторые с сытым видом мне говорят, что я вечно из крайности в крайность. Многие хвалят. А я не могу понять, как это выглядит именно для меня, потому как ослеплён мыслью, что мне ещё пригодятся силы для того, чтобы и дальше вкалывать и самому добывать информацию и опыт, и времени думать о другом нет. Не подумайте, что я хвалюсь — пишу всё максимально честно: моя самооценка от бессилия перед этим вопросом почти растворилась в воздухе, и о бахвальстве я абсолютно не думаю. ЧТО ЖЕ ЭТО ВООБЩЕ ТАКОЕ? Как это называется? Как это выглядит со стороны? Есть ли какие-нибудь примеры из жизни, книги, фильмы, научные труды, статьи, ссылки, которые каким-то образом затрагивают этот вопрос? Ребята, если поделитесь со мной, я буду очень вам благодарен. Любопытно также и ваше мнение об этом. Извиняюсь, если загрузил и наговорил бреда, но мне показалось, что вы именно те, у кого мне стоит об этом поинтересоваться. Жду ответа, и наилучшие пожелания вам и вашей команде;).

Ответ

Здравствуй, друг любезный. Благодарим тебя за такие добрые слова! Но зря ты сказал про пиво: мы же тебя по IP вычислим и придем клянчить. Но это потом, а сперва ответ. Скорее всего, ты не смог найти ответ на свой вопрос только потому, что для многих это не является проблемой. Некоторые, наоборот, стараются планировать каждый свой шаг, но у них не получается, поскольку они полная тебе противоположность. И знаешь, жизнь им тоже медом не кажется. Иногда складывается ощущение, что жизнь вообще не создана для счастья и удовлетворения и единственный ее смысл — прожить как можно дольше, чтобы было чем хвастаться на могильной плите. Но это, конечно же, бред, ведь каждый сам кузнец своего счастья. Только нужно учитывать свои индивидуальные особенности. Вот ты перфекционист, и ничего с этим не сделать. Сложно тебе импровизировать, делать что-то без подготовки. Видимо, плохо ты на своем опыте и ошибках учишься, раз даже заурядные события для тебя как премьера. Либо причина в неуверенности в себе, которая тоже мешает чувствовать себя в потоке людских страстей как рыба в воде. И замкнутость — лишнее тому свидетельство. Люди, страшно в себе сомневающиеся, как правило, концентрируются на чем-то одном, и, дабы избежать безрадостных неожиданностей, стараются быть готовы ко всему. Но ко всему сразу ведь не подготовишься — надо чем-то жертвовать. Ты привык, когда все идет по плану, по порядку, в соответствии с расписанием и техникой безопасности. Но такого нигде нет. Ты об этом прекрасно знаешь, и это еще больше терзает трусливых демонов, засевших внутри тебя. Отсюда и взялась эта чушь про бар. Милый мой, никому ты там не нужен. Как и я. Как и мы все. Ну кто тебя будет там искать, если за твою голову шериф округа не назначил награду под вывеской «Dead or alive». Увы, тебя в этом не переубедить, и ты сам прекрасно это понимаешь.

Не говори в свой адрес слово «неестественно». Вот эта вся чепуха для тебя и есть естественное состояние. И тебе нужно принять тот факт, что импровизировать, хотя бы как Саша Долгополов, у тебя не получится. Просто определяй для себя какие-то важные ценности и цели и иди к ним. Примерно так действовали все гении, таланты, изобретатели и большие руководители. Им приходится целиком и полностью концентрироваться на своей работе, чтобы добиться какого-то результата, хотя в бытовой жизни они максимально не приспособлены к жизни. Может быть, ты слышал историю про то, что композитор Бородин при всей своей гениальности не мог ответить на вопрос о том, как зовут его жену, при этом обращался к ней с вопросом: «Катенька, ради бога, как тебя зовут?».

Можно было бы посоветовать тебе чем-то очень сильно увлечься, чтобы получать большее удовольствие от жизни, но, боюсь, это только добавит тебе проблем. А если попытаться побороть свою неуверенность, стать более открытым неожиданностям? Для этого даже статья специальная написана. Но как быть с твоим перфекционизмом? Тогда его надо приглушить, самую малость, чтобы дышалось проще. Опять же для этого есть специальная статья. Но избавиться от этих привычек ты все равно не сможешь. Поэтому просто прими себя таким, какой ты есть, и ставь в приоритет те цели, которые вызывают у тебя наибольшее удовлетворение и, само собой, приносят максимальную пользу. Силы найдутся — это я тебе гарантирую. Всегда кажется, что их нет, а тем не менее, озираясь по сторонам, замечаешь признаки жизни. Даже люди, у которых все в точности до наоборот (ну те, которые все делают как бы между прочим, особенно не парясь), жалуются на бессилие и нехватку времени. И если тебе интересно наше мнение, то в этом нет ничего плохого: миллионы людей так живут и приносят пользу обществу. Именно из них получаются самые лучшие специалисты. Так что дерзай: у тебя хорошие шансы завести мало друзей, но при этом доработаться до очень руководящей и неприлично большой должности. Было бы гораздо хуже, если б ты не мог концентрироваться на проблемах и сам процесс доставлял тебе нестерпимый дискомфорт, неправда ли?

Увы, никаких книжек и ссылок мы тебе посоветовать не можем — только дружеский совет и свое мнение, основанное на наблюдениях и общении с тебе подобными. Говорил же: таких, как ты много, и эти люди живут вполне счастливо. Да, они пересматривают видео, чтобы запомнить некоторые шутки, и лезут в словарь за цитатами, чтобы произвести впечатление; по десять раз на день переодеваются, чтобы их одежда соответствовала мероприятию (потому что боятся, что о них плохо подумают); по той же причине курят сигареты не по карману и пропадают из жизни, если их зовет труба и нужно заняться делами. Но при этом они счастливы.

Почему? Да потому что приняли себя и поняли, что лучше жить по плану, чем пытаться все изменить и погрязнуть во внутренней анархии. Ведь если все идет по плану, то все будет зашибись, все будет в кайф. И даже коммунизм наступит, а умирать вообще не придется. Можешь почитать книги и статьи про Норберта Винера, Пала Эрдеша, Жака Адамара, но учти: их роком была рассеянность, а тыл и бытовая сторона были в руках заботливых жен. Но дельные советы у них подчерпнуть можно. Поэтому живи и не беспокойся. Со стороны ты выглядишь не хуже городских сумасшедших и не лучше зануд. В твоем недуге есть свое очарование, и по сравнению с большинством людей — идиотами по определению — ты абсолютно нормален. Не забывай, что к свиданиям и общению готовятся все.