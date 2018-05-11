Ирина Сашина. Интервью с супермамой. Советы, как достичь баланса

Вдохновляющая история мамы четверых детей и телеведущей о спорте, правильном питании и постоянном поиске баланса.

Брать интервью у журналиста — задача сама по себе очень ответственная. А теперь прибавьте ко всему этому, что это не просто журналист, а очаровательная мама четверых (!) детей с потрясающей фигурой и обворожительной улыбкой.

На днях мы встретились с телеведущей утренней программы «Настроение» на канале « ТВ Центр Ириной Сашиной , чтобы разобраться, что позволяет ей оставаться в такой прекрасной форме и изо дня в день вдохновлять миллионы россиян по ту сторону голубого экрана.

— Ирина, расскажите, как начинается ваш день? — День начинается очень рано, так как приходится вставать и провожать детей в школу, кормить завтраком. После этого еду на работу или же веду дочку на тренировку. К этому распорядку я давно привыкла, живу так уже много лет — старший сын учится в 9-м классе. Конечно же, я всегда вставала с ним с утра, а сейчас я должна накормить сразу пятерых — детей и мужа (улыбается). После этого на ходу что-то перехватить самой и бежать на встречу новому дню!

— Что помогает вам быть бодрой с раннего утра? — Быть бодрой по утрам мне помогает внутренний настрой. Я всегда просыпаюсь в хорошем настроении. Спасибо родителям, они привили это с детства. Даже если пасмурно за окном, у меня всё равно по утрам много позитивных эмоций. Я радуюсь тому, что у меня дети рядом, счастлива от того, что рядом муж. Мне кажется, что грустить в наше время -какая-то непозволительная роскошь. Много поводов для печали есть в глобальном масштабе, а так, в целом, нужно радоваться мелочам. У меня есть эта черта, и она мне очень помогает в жизни.

— Есть у вас какие-то обязательные утренние ритуалы, с которых начинается день? — Конечно же, я не обхожусь без чашечки кофе и контрастного душа. Плюс контрастное обёртывание полотенцем на лицо — это помогает мне взбодриться и почувствовать себя веселее. Настроение повышается, на лице появляется здоровый румянец. Залог хорошего дня для меня — это улыбка! Поэтому когда я иду в ванную чистить зубы, я обязательно улыбаюсь себе. Если я вижу своего мужа первым, то улыбаюсь ему, если иду к детям будить, то целую их и обязательно улыбаюсь им. Очень важно с утра заряжать друг друга позитивом. У нас был период, когда мы все с утра ссорились и ругались, спешили… просто ужасная была атмосфера. В какой-то момент я сказала: давайте с сегодняшнего дня дарить друг другу позитивные эмоции. Если мы сами этого не будем делать, то нам никто не поможет. Давайте не портить друг другу настроение, а говорить только хорошее. Конечно не сразу, но постепенно дети к этому приучаются.

— Каким было бы ваше идеальное начало дня? Давайте помечтаем… — Если говорить о рецепте идеального утра, то это, конечно: не спеша подняться, сделать зарядку, повисеть на турнике, выпить стакан воды с лимоном. После этого обязательно съедаю что-то легкое на завтрак: мюсли или каша, смузи, йогурт, фрукты. Хотя бы одно яблоко в день, ложка льняного масла и ложечка мёда — это обязательные продукты.

— Как вам удаётся поддерживать такую потрясающую форму? — Спасибо за комплимент! Во-первых, это генетика, спасибо бабушке, в которую я пошла. Она у меня всегда была активная, стройная, симпатичная, худощавая. Поэтому я даже после рождения детей быстро приходила в форму. И вот уже 20 лет ношу один и тот же размер одежды. Конечно, без спорта невозможно. Я хожу хотя бы два раза в неделю в тренажерный зал. Не сразу я пришла к тренажёрам, поначалу мне казалось, что групповые занятия более полезны, интересны и эффективны. Но в какой-то момент меня привёл в зал мой муж, и предложил сделать определенные комплексы на тренажёрах. Вдруг я увидела, что можно быстро добиться результата, если целенаправленно работать с теми зонами, которые ты хочешь привести в форму.

Сейчас у меня есть тренер, с которым мы дружим и именно благодаря Тане я привела себя в тонус. Я всегда была стройной, но не было упругости, вот сейчас появилась та самая упругость, к которой я стремилась. Не говорю, что нарастила какие-то большие мышцы, но, тем не менее, если напрягать их, то они прощупываются (смеётся). Это меня радует. Ещё один плюс, что тренажёрный зал находится рядом с моим домом. Он скромный на вид, но меня устраивает, потому что я хожу туда не себя показать, а поработать над своим телом. У меня есть 30 минут, иногда 40 или же час, но за этот час я успеваю выжать максимум.

— Пробовали какие-то модные сейчас современные направления в фитнес-тренинге? — Я пробовала разные виды спорта: занималась пилатесом, йогой, но как-то они у меня пока не прижилась. Знакомая массажистка порекомендовала заняться бегом, чтобы «взбодрить» ягодицы, привести в тонус к лету.

— А как вы относитесь к бегу и к массовым забегом? — Массовые забеги стали модным трендом, и это здорово! В прошлом году мы принимали участие в любительском забеге Натальи Водяновой на Воробьёвых горах. В первую очередь, это было сделано с благотворительными целями, но, мне кажется, что это очень хорошая акция, она объединяет людей и, в том числе, помогает привести себя в спортивную форму. Поэтом я всегда поддерживаю такие мероприятия и откликаюсь с радостью на подобные предложения. Надеюсь, в этом году тоже примем участие, заявку, по крайней мере, мы уже отправили.

— В одном из выпусков передачи к вам приходила преподаватель по йоге и показывалы асаны, которые способствуют росту волос. Это правда работает? Как вообще относитесь к йоге? — По поводу йоги для волос, если честно не знаю (смеётся). Наша гостья рассказывала, что есть такая методика. Может быть, она и работает, но, наверное, этим нужно заниматься постоянно. Вообще к йоге отношусь очень хорошо, но это — определенная философия. Я со своим сумасшедшим ритмом жизни пока к ней не готова.

Как-то мы ездили с ней на Мальдивы и у нас были занятия на берегу, она тоже пыталась что-то там выполнять, хотя была совсем маленькой.

— Что для вас значит формулировка «правильное питание»? — Это установка, которая должна прививаться с детства. Моя мама всегда приучала меня к правилам здорового питания. В нашем холодильнике нет рафинированных продуктов — только натуральная еда. А у меня в сумке всегда есть орехи, яблоко или питьевой йогурт для перекусов. Это те мелочи, которых я стараюсь придерживаться и пытаюсь объяснить своим детям.

— Что делать, если совсем нет времени готовить дома? Что обычно заказываете в кафе или ресторанах, чтобы не навредить фигуре? — Если я оказалась в каком-то ресторане или кафе, а мне нужно что-то перекусить, часто выбираю салат с рукколой и креветками. Это очень питательно и полезно, там много клетчатки и при этом морепродукты богаты витаминами и микроэлементами, которые благотворно сказываются на нашей коже и на волосах. Если это обеденное время, то я обязательно беру горячее. Не важно, какой это будет суп, первое блюдо я стараюсь есть каждый день.

— Как вы относитесь к диетам? Когда-нибудь приходилось худеть в сжатые сроки? — Мне кажется, диеты не работают, работает правильное питание, которое постепенно становится образом жизни. Но если срочно нужно похудеть к какому-то мероприятию, то почему нет. У меня был такой период после родов, когда нужно было как можно быстрее возвращаться на работу. Я сидела на диетах, которые чередовала: гречишная, огуречная, белковая. Но это всё должно быть обязательно под наблюдением врача и диетолога, чтобы не навредить здоровью.

— Как вы обычно отдыхаете с детьми? Есть ли у вас какие-то любимые семейные активности? — У меня так получилось, что все дети — «живчики» и без активного отдыха просто чахнут, поэтому я предпочитаю создавать им разные активности, в том числе на отдыхе. Если это море, то мы устраиваем заплывы, зимой ездим кататься на горных лыжах, и они с большим удовольствием проводят время с новыми друзьями.

— Что вам нужно сделать, чтобы «перезагрузиться» и быстро восстановиться? — Для этого мне нужно хотя бы два раза в год на несколько дней куда-то уезжать — одной или с мужем, по возможности, обходясь без интернета и телефона. Просто гулять по городу, вязать или смотреть на море. Такие моменты дают мне много сил. После этого я возвращаюсь и готова снова сворачивать горы! Если я чувствую, что морально опустошена и физически устала, то я говорю мужу, о том, чтобы вырваться куда-то. Как-то ездила одна, правда недалеко, на дачу. Пары дней в тишине и спокойствии для перезарядки батареек мне вполне хватает.

— Как вам удаётся соблюдать баланс между карьерой и семьёй? — Мне кажется, есть универсальный рецепт для всех. Если ты хочешь сфокусироваться на какой-то задаче, то ты в этот момент должен быть здесь и сейчас. Скажем, если я прихожу на работу, а у меня, допустим, дома есть сложности, то я все отбрасываю и думаю только об эфире, зрителях, о той текущей задаче, которая стоит передо мной. В следующие моменты, когда я дома, стараюсь не совмещать личную жизнь и работу. Я отключаюсь, стараюсь дома даже в социальные сети не выходить и занимаюсь только бытом, мужем и детьми. Правда, если мне нужно написать статью для каких-то порталов или несколько страниц книги, над которой сейчас работаю, то я выбираю ночное время, когда тихо и я могу сосредоточиться.

То, что мне удаётся совмещать очень многое в своей жизни — это, прежде всего, заслуга родителей. Я по жизни энерджайзер, я — овен, я — огонь, и я чахну, если у меня не происходит одновременно несколько дел. Двое детей уехали в лагерь и мне скучно, кажется, что чего-то не хватает. Я привыкла жить в бешеном ритме, когда нет минутки для промедления, ты должен решать одновременно кучу дел, созваниваться со школами, учителями, с журналистами, с руководством или, например, отвечать на вопросы, как сейчас.

— Что мотивирует вас и даёт силы на новые свершения? — Женское счастье — был бы милый рядом. Наверное, это всё-таки истина. Если у тебя есть человек, которого ты очень сильно любишь долгие годы, прислушиваешься к нему, уважаешь, равняешься на него и гордишься им, то тогда всё получится. Тогда ты можешь себе позволить какие-то слабости. Если вдруг эта стена пошатнулась или недовольно посмотрела в твой адрес, ты тут же должна сориентироваться, подставить подпорку, чтобы поддержать этого сильного человека. Мне кажется, что это главное, тогда и дети в радости, и дела получаются, потому что у тебя есть силы и источник вдохновения. Ты понимаешь, что вы — единое целое, и всё остальное пристраивается.

Если муж и жена смотрят в одну сторону, то это очень хорошо, тогда есть возможность договориться, а не устраивать соревнования, кто круче и сильнее. Мне кажется, это вообще неприемлемо, потому что если есть между людьми любовь, то дети это видят и впитывают. Даже если иногда они видят, что родители ссорятся или спорят, то это тоже умение найти компромиссы. Хорошо, если они этому научатся и потом тоже будут искать себе спутницу жизни или спутника, ориентируясь на своих родителей. А я, конечно, постараюсь подарить им всю любовь, чтобы они чувствовали, что они лучшие дети на свете.