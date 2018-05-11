8 полезных советов для начинающих виндсерферов

Хороший отдых — это полезный отдых. Виндсерфинг сочетает в себе все необходимое, чтобы твой досуг был одинаково полезен как для физической формы, так и для психологического настроя. К тому же это отличная возможность сменить интерьер офиса на сочный пейзаж пляжа. Но учти: занятие это не самое простое. Оно требует физической подготовки, концентрации и упорства. К тому же у тебя должно быть необходимое снаряжение. Но эти трудности полностью окупятся, ведь на выходе ты получишь крутое хобби, которое даст встряску твоему окаменевшему образу жизни и улучшит фигуру. Листай вниз и узнаешь, о чем нужно позаботиться начинающему виндсерферу, прежде чем стать опытным укротителем ветра.

1. Научись стоять на доске

Для начала ты должен принять мысль, что доска на воде — это твое естественное положение. Поэтому тебе необходимо научиться правильно стоять на ней. Ты должен уметь ставить корпус и держать баланс. Причем правильное положение на доске нужно превратить в рефлекс, чтобы ты принимал его, не задумываясь. Данные элементы отрабатываются на практике. Поэтому дождись слабого ветра и отправляйся на пляж. Но только ветер должен быть действительно несильным, ведь сейчас главная задача — не выполнение сложных трюков, а просто научиться правильно управлять серфом. Некоторые практикуют освоение базы и вовсе на берегу, чтобы детальнее закрепить теоретическую часть. В каком-то смысле это даже удобнее, потому что, оказавшись на воде, ты не будешь иметь ни минуты, чтобы размышлять. В отсутствии экстремальных условий легче довести свои навыки до автоматизма.

2. Размер доски

Второй важный вопрос: какую доску выбрать? Новичкам рекомендуют использовать серф, объемом около 200 литров, и обязательным параметром является наличие у доски шверта. В таком случае обучение будет проходить удобнее и конструктивнее. Такая доска отлично прослужит как минимум один сезон, но в дальнейшем не торопись приобретать новую доску, по крайней мере до тех пор, пока твои умения не перейдут на новый уровень и ты не почувствуешь уверенность в своих силах.

3. Размер паруса

Раз ты новичок, то забудь про большой парус. Только на время. Он тебе пригодится, когда ты приобретешь опыт управления серфом. Большие паруса увеличивают скорость доски и делают ее менее контролируемой, отчего управление требует больших физических усилий. Поэтому попридержи свои пиратские амбиции и приобрети для начала парус поменьше, который ты можешь найти на станциях, где проводится обучение. Он обеспечит необходимую скорость для управления доской с твоим опытом.

4. Экипировка

Перед тем как выйти в море, позаботься, чтобы на тебе были главные элементы экипировки: гидрокостюм, гидротапочки, перчатки. Недооценивать их значение не стоит, если не хочешь обнаружить на своем теле мозоли или ушибы. Вода — это суровая стихия, которая не прощает ошибок, так что лучше позаботиться о своей безопасности еще на берегу.

5. Aquapack — что это и зачем?

Рекомендуем купить и водонепроницаемый чехол для телефона — aquapack. «Зачем? — спросишь ты, — Не лучше мобильный оставить на берегу?». Отвечаем: «Не лучше». При выходе в море телефон точно лишним не будет: у воды суровый нрав, и она часто его демонстрирует. Тем более если ты новичок. Можешь далеко уплыть от берега, а с телефоном будет возможность вызвать помощь. Один инструктор описал ситуацию, когда он спас жизнь человеку, у которого сломалась мачта. Серф унесло от берега на 5 км, и он продолжал отдаляться. Лишь блеск паруса привлек внимание спасителя.

6. Направление ветра

Чтобы не попасть в ситуацию, описанную выше, лучше выходить в море, когда ветер дует в направлении берега. Во время падения или какого-либо замешательства, которые могут произойти у новичка, движение серфа будет поддаваться течению. В этом случае лучше дрейфовать в сторону берега, чем от него.

7. Обучайся с наставником

Выбор наставника — важный момент, который напрямую влияет на скорость и качество обучения. Ты можешь попытаться научиться виндсерфингу самостоятельно, штудируя YouTube, но тогда твое обучение продлится долго, а научишься ты разве что красивым падениям. Как мы уже сказали в начале, виндсерфинг — занятие сложное, а значит, для того чтобы им овладеть, лучше обратиться к специалистам, которые выработали методику обучения, ориентированную на новичков. Школа виндсерфинга Hollandec предоставляет семидневный курс обучения, состоящий из 3-х или 5-ти часовых ежедневных занятий. Обучение проводится в группах от 3 до 7 человек. Продолжительность курса может меняться в зависимости от желания и возможностей ученика.

По окончании базового курса есть возможность продолжить обучение на следующем этапе, предполагающем повышение уровня владения виндсерфингом. В школе предоставляют учебное оборудование, так что нет необходимости покупать свое собственное, да и сложно представить, как ты будешь перевозить свою собственную швертовую доску и счет, который выставит авиакомпания за эту услугу. Записаться на курс в школу виндсерфинга Hollandec→