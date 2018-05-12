Как живут нью-йоркские модели

Листая страницы модных журналов или наблюдая очередной показ мод в Милане, мы уделяем особое внимание одежде и аксессуарам, но практически не заостряем его на людях, которые их рекламируют. Фотографа Хэдли Хадсон заинтересовали как раз именно модели — так и родился этот проект о молодых людях, пытающихся покорить мир моды. Как они живут? Чем интересуются? О чем мечтают? И чего боятся? У каждого своя история.

Источник: vice.com 1. Эван

«Я начал работать моделью, когда мне исполнилось 16. Я вырос в маленьком городке на острове у побережья штата Мэн и ничего не знал о безумном мире моды. Ухажер моей матери сделал несколько моих фото, и уже через неделю я подписал контракт с агентством NEXT Miami. Вскоре я собрал чемоданы и отправился в Нью-Йорк, где подписал контракт с агентством Re:Quest. Нельзя стать моделью, не имея удачи, времени и серьезного настроя. В целом это невероятный жизненный опыт для молодого человека». На фото: Эван из Бушвика, Бруклин. (HADLEY HUDSON)

2. Ракель

«Когда мне было 17 лет, ко мне в Starbucks подошел фотограф. Переезжать на квартиру моделей было странно — там было очень много других девушек, которые жили друг у друга на головах. В двухкомнатной квартирке ютилось восемь человек. Я пережила все: неправильное питание и проблемы с аппетитом, звонки странных промоутеров, бесконечные разговоры по Skype с бывшими парнями из дома, а также стервозных бразильянок, которые не разрешали пользоваться их туалетной бумагой. Некоторые могли даже налить в шампунь отбеливатель, чтобы соперница не получила работу». На фото: Ракель с дочкой в Бушвике, Бруклин. (HADLEY HUDSON)

3. Чарли

«Самое лучшее в работе моделью — количество денег, которое вы получаете практически ни за что, а также возможность встречать кучу сексуальных девушек. Но я не считаю себя какой-то детской версией «Образцового самца», который живет в комнате с кучей тупых симпатичных парней. Большинство моделей живут за счет внимания, так что иногда конкуренция нешуточная. Один раз меня подставили. Накануне моей встречи с потенциальным агентством мой сосед положил мне в подушку перец. У меня раздуло лицо, и контракт я не подписал. Я слежу за весом, но не из-за модельного бизнеса, а потому что увлекаюсь боксом. Порой модели доходят до крайностей, когда дело касается веса. Если ты толстый, с тобой никто не подпишет контракт. Некоторые модели употребляют наркотики, например кокаин, чтобы не набирать вес. Я периодически тоже употребляю наркоту, но только потому, что люблю тусить и отрываться на вечеринках». На фото: Чарли на заднем дворе родительского дома в Бруклине. (HADLEY HUDSON)

4. Гидре

«Меня заметило небольшое агентство в родном городе Расейняй в Литве. Я уехала из дома очень рано, и это научило меня заботиться о себе. Я жила на квартире с другими моделями, и это было супер. У меня никогда не было столько подруг, к тому же симпатичных. В индустрии моды очень сильная конкуренция, хотя где сейчас легко? Клиенты решают, какая девушка или какой образ подойдет их бренду в этом сезоне. Если тебя не выбрали — ничего личного, это бизнес. Большую часть модельного бизнеса составляет ожидание: ты ждешь рейса и такси, ждешь своей очереди на кастинг, ждешь выхода на подиум, ждешь, пока тебе сделают прическу и макияж. Учитесь ждать и быть терпеливым». На фото: Гидре в своей квартирке на Уолл-стрит, Манхэттен. (HADLEY HUDSON)

5. Рейн

«Я проиграла спор во время футбольного матча, в результате чего пошла на кастинг. Меня по ошибке записали как мужчину, и пошло-поехало. Мало кто выглядит так же, как я, так что конкурентов у меня не много. Если меня нанимают как женщину, то просят поддерживать размер 40-42. Если как мужчину — размер 42-44. Порой менять параметры своего тела для фотосессий может быть нелегко, но я делаю это осторожно и безопасными способами, под руководством диетологов. Я люблю свое тело и посылаю людей, которые просят меня голодать ради фотографий, куда подальше. Для этого у них есть фотошоп. Я вам либо нравлюсь, либо нет. На фото: Рейн в Уильямсберге, Бруклин. (HADLEY HUDSON)

6. Марсель

«Я переехала в Нью-Йорк из Фарго в Северной Дакоте, чтобы учиться. Раньше я не знала, что такое модель размера плюс. Я всегда пыталась похудеть. Когда ко мне впервые подошел агент, я даже не думала о модельном бизнесе. Я была не готова к этому. Мне было 19 лет. Порой люди не понимают индустрию модельного бизнеса для размеров плюс. Но знать, что ты можешь вдохновить девушку из Огайо на то, чтобы полюбить собственное тело, — это всегда приятно. Я была в шоке, когда поняла, насколько это легко — создать карьеру, просто продолжая любить себя и свое тело. Если б мне пришлось изменить свое тело ради работы, я бы бросила такую работу. У меня есть и другие качества. К тому же я девушка неглупая». На фото: Марсель в своей квартире в Бушвике, Бруклин. (HADLEY HUDSON)

7. Присцилла

«Это фото было сделано несколько лет назад. Я хотела сделать снимок а-ля «модель дома», но тогда у меня не было квартиры. Я работала моделью всего несколько месяцев, поэтому жила тогда с родителями. Работы практически не было, потому что тогда рынок Парижа был довольно ограничен для цветных девушек. Поэтому я попросила подругу предоставить мне квартирку для фотосессии. На этом снимке не я сама, а скорее образ, который я воплотила под влиянием всех тех журналов, которые тогда читала. Раньше я одевалась, чтобы нравиться мужчинам, а теперь — чтобы нравиться себе. Сейчас я выгляжу по-другому и уже не работаю на агентства, но меня это устраивает. Наконец-то я нашла себя. Как это ни странно, сейчас у меня куда больше предложений по работе». На фото: Присцилла в квартире подруги в Париже. (HADLEY HUDSON)

8. Леандер

«Я танцевал брейк-данс на Александерплац в Берлине, когда ко мне подошел агент. Самое худшее в модельном бизнесе — это кастинги на неделю моды. Я знаю моделей, которые стоят в очередях часами, чтобы заработать 100 евро. Но моя жизнь — это не только модельный бизнес. Я основал звукозаписывающий лейбл Dezi-Belle. Я изучаю бизнес и политику и по-прежнему довольно заметная фигура на брейк-данс-сцене». На фото: Леандер в Берлине. (HADLEY HUDSON)

9. Николя

«Когда я впервые попал в модельный бизнес в возрасте 13 лет, я обычно снимался где-нибудь со скейтбордом или серфбордом. Я вырос в Нью-Йорке, так что у меня уже были друзья, когда я вошел в мир моды. Я не стоял в очередях на кастинги, так что избежал негатива, который испытывают модели, приезжающие в Нью-Йорк. Для меня каждый день связан с музыкой. Я играю в группе Caverns. Думаю, моделям нужно иметь и другие хобби и интересы, если они хотят сохранить здоровое эго. Если у тебя действительно есть любимое дело, ты не так подвержен резкому действию критики». На фото: Николя, Верхний Вест-Сайд, Манхэттен. (HADLEY HUDSON)

10. Кори

«Мне безумно нравилось жить на квартирке для моделей — там никогда не было скучно. Все эти парни из разных стран и сфер жизни собрались вместе из-за одной цели. И хотя мы практически не знали друг друга, мы отлично ладили и практически никогда не ссорились». На фото: Кори в Гринпойнте, Бруклин. (HADLEY HUDSON)

11. Кори и его соседи-модели в Гринпойнте, Бруклин. (HADLEY HUDSON)