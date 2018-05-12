Александр Невский: был ли у него свой орден

Представить средневековую Европу без рыцарских орденов невозможно. В то же время довольно странно, что на Руси тех лет официально не существовало аналогичных военных образований. Известный историк, писатель Андрей Синельников утверждает, что это не так. Подобные структуры не просто имели место, одну из них даже возглавлял Александр Невский

Невский орден

После длительной работы в архивах Синельников в своих лекциях неоднократно указывал, что прозвище Новгородского князя Александра Ярославовича — «Невский» — было получено им не только благодаря разгрому немецких рыцарей на реке Неве, но и потому, что он руководил военной структурой, которая именовалась Невским орденом. В России об этом ордене практически ничего не известно, тогда как на Западе он достаточно популярен.

В качестве подтверждения своих слов историк приводит изданную в Испании книгу о военно-монашеских орденах мира. В первой пятерке орденов находится Невский орден. Причем важно отметить, что эта структура существовала и до того момента, как ее возглавил Александр Ярославович. В то же время Андрей Синельников отмечает, что называть эту организацию орденом не совсем правильно, поскольку это было военно-монашеское братство.

Дело в том, что в мире начиная с XI века существовали ордена, которые условно можно разделить на три группы: кормящие, молящиеся и воюющие. Позднее к ним добавились еще две разновидности орденов: различные тайные общества, а также военно-монашеские братства. Тот же самый Тевтонский орден был братством. Его полное название звучит как Братство всадников немецкого дома Марии Богородицы Тевтонского храма. Были подобные ордена и на Руси.

В частности, в летописи «Хождение игумена Даниила из Русской земли» (во Святую землю, в город Иерусалим ) говорится о нахождении на горе Сион двух русских дружин: Владимирской и Суздальской. Фактически они являли собой пример русских военно-монашеских орденов. При этом неподалеку располагались представители Ордена тамплиеров.

Лишние мужчины

Самое интересное, что появление военно-монашеских орденов на Руси было, по мнению историка, продиктовано фактически бытовыми условиями. Дело в том, что женщины на Руси стремились жить с взрослыми, состоявшимися во всех отношениях мужчинами. Поэтому за бортом семейной и общественной жизни оказывалось немало юношей. И чтобы не возникало социальных взрывов, некоторых мальчиков из многодетных семей с восьми лет определяли в военные ордена, называвшиеся волчьими союзами.

Набирали туда тех детей, которым в будущем было бы трудно обучиться ремеслу или пойти в торговлю. В 13 лет такие юноши получали право на ношение оружия. Впоследствии данные ордена участвовали в религиозных походах и защищали русскую землю от врагов. Александр Ярославович был Великим Магистром одного из подобных орденов под названием Невский. При этом в европейских летописях можно встретить упоминание о том, что на празднование, посвященное рождению сына Александра Невского Даниила, съехались магистры военных орденов Европы, дружественных России.

Крепость Невского ордена

В Европе было принято, чтобы у каждого ордена существовала своя крепость, а иногда даже несколько. Невский орден не был исключением. Его главная крепость Ниеншанц располагалась в устье реки Охты, на месте современного Санкт-Петербурга

Название крепости было шведским (в переводе означает «Невское укрепление»), так как до 1300 года она принадлежала шведам, которых, согласно «Хроникам Эрика», выгнали из нее представители Невского ордена, в то время возглавляемого сыном Александра Невского Андреем Городецким. Это было уже после смерти Александра Невского, хотя при его жизни орден тоже обладал целым рядом крепостей на берегу Балтийского моря.