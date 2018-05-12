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В России нашли самого пожилого пенсионера
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В России нашли самого пожилого пенсионера 

Рамблер 2 часа назад
Фото: pixabay.com
Первая долгожительница России проживает в Чечне. Женщине 128 лет, она родилась 1 июля 1889 года.
Таким образом, женщина появилась на свет в царствование Александра III, на ее век выпало две мировые войны, гражданская и другие эпохальные события XX века.
В общей сложности в нашей стране проживает 37 человек старше 110 лет. Почти все они уроженцы Кавказа, а именно Кабардино-Балкарии, Чечни, Дагестана и Ингушетии.
Пенсионеров, которые готовятся встретить столетний юбилей, больше всего живет в Москве, Подмосковье, Петербурге и Башкирии.
По данным Министерства здравоохранения за осень 2017 года
продолжительность жизни россиян составляет 72,6 года, а уровень смертности снизился на 2,8%.
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