В России нашли самого пожилого пенсионера

Первая долгожительница России проживает в Чечне. Женщине 128 лет, она родилась 1 июля 1889 года.

Таким образом, женщина появилась на свет в царствование Александра III, на ее век выпало две мировые войны, гражданская и другие эпохальные события XX века.

В общей сложности в нашей стране проживает 37 человек старше 110 лет. Почти все они уроженцы Кавказа, а именно Кабардино-Балкарии, Чечни, Дагестана и Ингушетии.

Пенсионеров, которые готовятся встретить столетний юбилей, больше всего живет в Москве, Подмосковье, Петербурге и Башкирии.

По данным Министерства здравоохранения за осень 2017 года

продолжительность жизни россиян составляет 72,6 года, а уровень смертности снизился на 2,8%.