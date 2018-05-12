Витсель пожелал Кришито насладиться последним матчем за «Зенит»

Бывший полузащитник "Зенита" Аксель Витсель адресовал пожелания защитнику команды Доменико Кришито . Итальянец в матче 30-го туре чемпионата России против «СКА-Хабаровск» в последний раз сыграет за команду из Санкт-Петербурга.

— Привет, Миммо! Привет, бро! Надеюсь, ты в порядке. Это твоя последняя игра, и единственное, что я хочу тебе пожелать — наслаждайся этим матчем. Я знаю, что болельщики проводят тебя на самом высоком уровне, и ты этого полностью заслуживаешь, — сказал бельгиец в интервью официальному сайту клуба. — Потому что ты — настоящий профессионал. Вместе мы провели четыре с половиной года. Это было потрясающее время! Ты — мой брат, ну ты и сам это знаешь. Поэтому я просто желаю тебе всего наилучшего в будущем в твоем новом клубе. Как я уже сказал, наслаждайся этим моментом. Передавай болельщикам привет от меня. Я скучаю, бро!

"СЭ" проведет текстовую трансляцию матча «Зенит» — «СКА-Хабаровск». Он состоится 13 мая и начнется в 14.00 по московскому времени.

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