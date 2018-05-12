Они смотрели с отвращением на пожилого человека. Но потом случилось ЭТО.

Сын позвал своего пожилого отца в ресторан на ужин. Отец был очень стар и слаб. Когда он ел, еда падала ему на штаны и рубашку.

Люди смотрели на это с отвращением, в то время как сын был совершенно спокоен.

После того, как они поели, сын повел отца в туалет, убрал остатки еды, промыл пятна, расчесал отцу волосы и поправил очки.

Когда они вышли, все люди смотрели на них, открыв рты. Никто не мог понять, как сын не стесняется своего отца.

Отец оглянулся вокруг и спросил своего сына: «Сынок, тебе не кажется, что мы что-то оставили?»

«Нет, папа, мы ничего не оставили», — ответил сын.

«Ты ошибаешься, сынок. Мы оставили урок для каждого сына и надежду для каждого отца», — сказал отец.

Все люди просто замерли.

Заботьтесь о тех, кто когда-то заботился о нас.