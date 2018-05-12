Они смотрели с отвращением на пожилого человека. Но потом случилось ЭТО. 

Сын позвал своего пожилого отца в ресторан на ужин. Отец был очень стар и слаб. Когда он ел, еда падала ему на штаны и рубашку.
Люди смотрели на это с отвращением, в то время как сын был совершенно спокоен.
После того, как они поели, сын повел отца в туалет, убрал остатки еды, промыл пятна, расчесал отцу волосы и поправил очки.
Когда они вышли, все люди смотрели на них, открыв рты. Никто не мог понять, как сын не стесняется своего отца.
Отец оглянулся вокруг и спросил своего сына: «Сынок, тебе не кажется, что мы что-то оставили?»
«Нет, папа, мы ничего не оставили», — ответил сын.
«Ты ошибаешься, сынок. Мы оставили урок для каждого сына и надежду для каждого отца», — сказал отец.
Все люди просто замерли.
Заботьтесь о тех, кто когда-то заботился о нас.