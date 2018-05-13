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Мама шикнула на сына, когда он стал показывать пальцем на человека в инвалидной коляске. Но дальнейшее стало шоком!
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Мама шикнула на сына, когда он стал показывать пальцем на человека в инвалидной коляске. Но дальнейшее стало шоком! 

Карельские вести 2 часа назад
Фото: Карельские вести
Несколько лет назад мы с 6-летним сыном пошли за покупками в супермаркет. Там я заметила молодого, длинноволосого и бородатого мужчину в инвалидной коляске. Должно быть, он пережил какую-то страшную аварию, потому что у него не было обеих ног, а лицо покрывали шрамы. Когда сын тоже его увидел, он громко крикнул:
— Мама, посмотри на этого парня!
Как сделала бы любая мама на моем месте, я шикнула на сына и попросила его вести себя прилично. Но он вырвал свою руку из моей и побежал к мужчине в инвалидном кресле. Он стал прямо перед ним и сказал:
— У тебя такие классные серьги! Где ты их купил?
Молодой человек заулыбался. Он был так потрясен неожиданным комплиментом, что просто засветился от счастья. Они с сыном потом несколько минут разговаривали о серьгах и других «крутых вещах».
Этот случай произвел на меня неизгладимое впечатление. Потому что я увидела лишь человека в инвалидной коляске с ужасными шрамами, а мой 6-летний ребенок увидел классного парня с крутыми серьгами.
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