Мама шикнула на сына, когда он стал показывать пальцем на человека в инвалидной коляске. Но дальнейшее стало шоком!

Несколько лет назад мы с 6-летним сыном пошли за покупками в супермаркет. Там я заметила молодого, длинноволосого и бородатого мужчину в инвалидной коляске. Должно быть, он пережил какую-то страшную аварию, потому что у него не было обеих ног, а лицо покрывали шрамы. Когда сын тоже его увидел, он громко крикнул:

— Мама, посмотри на этого парня!

Как сделала бы любая мама на моем месте, я шикнула на сына и попросила его вести себя прилично. Но он вырвал свою руку из моей и побежал к мужчине в инвалидном кресле. Он стал прямо перед ним и сказал:

— У тебя такие классные серьги! Где ты их купил?

Молодой человек заулыбался. Он был так потрясен неожиданным комплиментом, что просто засветился от счастья. Они с сыном потом несколько минут разговаривали о серьгах и других «крутых вещах».

Этот случай произвел на меня неизгладимое впечатление. Потому что я увидела лишь человека в инвалидной коляске с ужасными шрамами, а мой 6-летний ребенок увидел классного парня с крутыми серьгами.