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Мама никогда не ожидала получить такое от сына. Ее ответ очень мудр.
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Мама никогда не ожидала получить такое от сына. Ее ответ очень мудр. 

Карельские вести 1 час назад
Маленький мальчик пришел на кухню к маме, которая готовила ужин, и дал ей клочок бумаги.
После того, как мама вытерла руки, она начала читать его. Там было написано:
Стрижка газона — $5.00.
Уборка комнаты — $1.00.
Поход в магазин — $0.50.
Сидение с братом — $0.25.
Вынос мусора — $1.00.
Хорошие оценки — $5.00.
Уборка двора — $5.00.
Общая сумма — $14.75.
Прочтя это, мама взяла ручку и написала:
9 месяцев заботы — бесплатно.
Ночи, проведение с тобой, когда ты болел — бесплатно.
Когда я находилась с тобой в трудные времена, успокаивала тебя — бесплатно.
Игрушки, еда, одежда — бесплатно.
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Психотерапевт проводит сеансы нагишом 61-летний китаец, телу которого позавидует любой юноша! Мама шикнула на сына, когда он стал показывать пальцем на человека в инвалидной коляске. Но дальнейшее стало шоком!
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