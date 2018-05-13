Мама никогда не ожидала получить такое от сына. Ее ответ очень мудр.

Маленький мальчик пришел на кухню к маме, которая готовила ужин, и дал ей клочок бумаги.

После того, как мама вытерла руки, она начала читать его. Там было написано:

Стрижка газона — $5.00.

Уборка комнаты — $1.00.

Поход в магазин — $0.50.

Сидение с братом — $0.25.

Вынос мусора — $1.00.

Хорошие оценки — $5.00.

Уборка двора — $5.00.

Общая сумма — $14.75.

Прочтя это, мама взяла ручку и написала:

9 месяцев заботы — бесплатно.

Ночи, проведение с тобой, когда ты болел — бесплатно.

Когда я находилась с тобой в трудные времена, успокаивала тебя — бесплатно.

Игрушки, еда, одежда — бесплатно.