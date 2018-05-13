Мама никогда не ожидала получить такое от сына. Ее ответ очень мудр. 

Маленький мальчик пришел на кухню к маме, которая готовила ужин, и дал ей клочок бумаги.
После того, как мама вытерла руки, она начала читать его. Там было написано:
Стрижка газона — $5.00.
Уборка комнаты — $1.00.
Поход в магазин — $0.50.
Сидение с братом — $0.25.
Вынос мусора — $1.00.
Хорошие оценки — $5.00.
Уборка двора — $5.00.
Общая сумма — $14.75.
Прочтя это, мама взяла ручку и написала:
9 месяцев заботы — бесплатно.
Ночи, проведение с тобой, когда ты болел — бесплатно.
Когда я находилась с тобой в трудные времена, успокаивала тебя — бесплатно.
Игрушки, еда, одежда — бесплатно.