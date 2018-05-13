Пети вспомнил, как Венгер советовал ему ходить в бары и ночные клубы

Бывший полузащитник сборной Франции Эммануэль Пети вспомнил, как на заре его карьеры в «Монако» главный тренер монегасков на то время Арсен Венгер , с которым Пети позже работал и в «Арсенале», дал молодому футболисту ценный совет.

«Я был еще очень тихим подростком. Я все время сражался со своими собственными демонами.

Я помню свою первую игру за «Монако», я играл в центре защиты. Мы сыграли 0:0, и я получил много комплиментов в прессе. В воскресенье утром я тренировался в учебном центре клуба, и ко мне подошел Арсен. Он спросил: «Мы можем поговорить?»

Я думал, что он собирается поговорить об игре — как я играл, что мне нужно улучшить. Это было так, но заняло лишь пару минут. После этого он сразу же сосредоточился не на футболисте, а на человеке. Он сказал: «Каждое утро я вижу тебя, и ты не выглядишь очень счастливым, ты все время ходишь в наушниках, слушаешь музыку, ни с кем не разговариваешь. Перед тобой светлое будущее, но тебе нужно быть счастливым, если ты хочешь прогрессировать как игрок».

Он спросил, как я обычно провожу свои дни. Я сказал, что просыпаюсь, завтракаю, тренируюсь, возвращаюсь домой, ужинаю и ложусь спать. Он тогда сказал: «Это проблема. Тебе 18 лет, ты должен жить согласно своему возрасту. Тебе нужно выпивать, ходить в бары, ночные клубы. Жизнь не темна, она может быть очень красивой, если смотреть в правильном направлении».

После этого разговора я подумал про себя: «Я никогда не встречал такого парня, как Венгер, в футболе», — цитирует Пети The Sun.