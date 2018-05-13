10 минусов жизни в США, которые бесят русского иммигранта

Анатолий уже много лет живет в США, но есть такие вещи, к которым он просто не может привыкнуть. К ним относится и еда, и женщины, и менталитет самих американцев. Он говорит, что не претендует на 100%-ную истину, но пытается поделиться своими личными впечатлениями.

Источник: ЖЖурнал/ru-open

1. Люди = роботы

Большинство американцев — как роботы, живут по инструкции, у них отсутствует практически любая гибкость в делах. На постсоветском пространстве люди все-таки куда более гибкие, с ними можно договориться и решить почти любые вопросы. В Штатах это точно не пройдет, и зачастую это доходит до абсурда.

В Америке на дорогах почти никогда не перестраиваются и едут по своей полосе до победного, даже если их полоса стоит, а соседние едут. Да, для процветания государства и соблюдения закона такое поведение просто идеально. Никакие попытки договориться у вас точно не пройдут, и можно быть уверенным в собственной безопасности, если вы делаете все по закону. Но вот на бытовом, человеческом уровне, когда тебя не хотят слышать и повторяют одинаковые фразы как по инструкции — это очень бесит, и создается ощущение, что вокруг тебя какие-то роботы. Из-за этого у наших людей чувствуется душа, а вот у американцев, на первый взгляд, нет.

2. Цены в магазинах без налогов.

Так называемый sales tax (налог с продаж) варьируется от штата к штату и даже от города к городу. Например, в Лос-Анджелесе, штат Калифорния, и в Нью-Йорке, штат Нью-Йорк, этот налог достигает почти 10 процентов. А вот в столице Америки — Вашингтоне — он немного больше 5 процентов.

Что же это значит? В магазинах, кафе, ресторанах и даже автосалонах все цены указаны без этого налога. Если на ценнике стоит цена в 10 долларов, то на кассе вы заплатите 11, ведь 1 доллар идет не магазину, а государству, и так везде. Купили себе на неделю продуктов на 150 долларов? Платите сверху еще 15 баксов. Айфон в самой дорогой комплектации стоимостью в 969 долларов по факту вам выйдет почти в 1100.

3. Чрезмерная независимость от мнения окружающих

Здесь это доходит до абсурда, как и многое другое. Люди в большинстве своем на улицах очень неухоженные, ходят буквально в лохмотьях. Часто можно встретить молодых людей в кроссовках или кедах с дырками, из которых будут торчать пальцы. Сюда же можно отнести обилие людей с очень большим лишним весом. Из-за того, что здесь обществом это не порицается, они спокойно ходят в обтягивающей одежде, чтобы подчеркнуть, настолько им пофиг на свой внешний вид и что они не собираются с ним ничего делать. Лишний вес — это, конечно, личное дело каждого, но впечатления от страны или от города это может сильно испортить.

4. Девушки

Когда живешь в Америке, понимаешь, почему русские девушки здесь пользуются такой популярностью. В Штатах наши девушки сразу выделяются, потому что американки в большинстве своем вообще за собой не следят. Многие начинают собой заниматься, нормально одеваться и делать макияж только после 30 лет, так как в современном сознании американцев возраст до 30 лет — это, по сути, второе детство. Большинство американцев до 30 лет не занимаются серьезными вещами, а веселятся и кайфуют. И сразу понимаешь, почему голливудские актрисы становятся настолько популярными — они своей внешностью сильно выделяются из общей массы.

5. Лицемерие американцев

Наверняка вы уже не раз слышали, что американцы очень отзывчивы, всегда улыбаются, спрашивают, как у вас дела, и пытаются помочь. Это верно, но только отчасти.

На самом деле за этими улыбками и вопросами ничего не стоит. Это просто обычная вежливость. По моему опыту, тот человек, который говорит, что ты его брат, что всегда будет на связи, уже на следующий день о тебе забывает, может говорить про тебя плохие вещи за спиной и вообще не понимать, что в этом такого.

Дружба в Америке совсем не такая, как у нас. Здесь все больше знакомые по работе, по колледжу, по школе, а не настоящие друзья в нашем понимании. Конечно, везде есть исключения, но я говорю о своих общих впечатлениях.

6. Вечное недовольство разных слоев населения

Я видел, как живут наши люди в российских регионах. И после этого, конечно, поражаешься, когда слышишь в Америке недовольство от тех или иных людей. Здесь постоянно в СМИ или на улице, во время многочисленных митингов, можно услышать протесты женщин, геев, черных, ученых и вообще любого представителя населения о том, как их притесняют, как им не дают развиваться, как не слышат и так далее. Иногда это доходит до абсурда, и зачастую государство реально, всерьез выражает беспокойство по той или иной проблеме и начинает с этим что-то делать.

У меня мнение такое — зажрались. Если бы местные женщины, геи и черные знали бы, как живут люди в других странах, они бы точно так не ныли. Человек быстро привыкает к хорошему и требует все большего и большего. Поэтому здесь легализуют однополые браки, белым людям запрещено говорить плохо о черных (но не наоборот!) и в каждой пожарной команде обязательно должна быть хоть одна женщина.

7. Американская еда В Америке полностью отсутствует какая-никакая собственная кухня. Бургеры, картофель фри и стейки — вот, собственно, и все. Вся остальная еда — это кухни тех народов, которые здесь проживают. Помимо этого, в ресторанах огромные порции и вся еда какая-то слишком объемная и вкусная. Как будто туда добавили уйму усилителей вкуса.

Но самая главная проблема в магазинах. Вы даже не можете себе представить, какой огромной популярностью пользуются в США полуфабрикаты. В магазинах есть целые отделы, где можно найти даже тарелки с завтраком, обедом или ужином, которые нужно просто засунуть в микроволновку и разогреть. Эта еда очень жирная, вредная, непонятно, из чего она делается, но ее тут везде рекламируют, и ее реально сотни видов.

Также в Америке невероятное количество еды и напитков с невероятным количеством соли и сахара: чипсы, шоколадные батончики, газировки, и всего этого сотни видов, гораздо больше, чем в России. Если вы собираетесь сюда переехать и растить ребенка, будьте готовы к тому, что с ребенком нужно будет прорабатывать вопрос питания, объяснять, что то, что едят его сверстники, может привести к тяжелым заболеваниям.

8. Бомжи везде

Это реальная проблема, и она очень сильно бросается в глаза, особенно по сравнению с Россией. Здесь бомжей очень много. Причем многие из них живут на улице не от плохой жизни, а просто так, потому что они против системы. Они ведут себя очень нагло — подходят к тебе, просят денег. Если ты отвечаешь, что у тебя их нет, он говорят тебе: так возьми у своего друга и дай мне. Если ты идешь с пакетами из магазина, они подойдут и попросят что-то из пакета. В Москве за такое поведение бомж бы уже получил по лицу.

9. Огромные чаевые

В ресторане в счет чаевые не включают, но обязательно сообщают вам три рекомендуемых размера чаевых: 15, 20 и 25 процентов. Если вы оставите меньше, вам никто ничего не скажет, но официанту это точно не понравится. А вот если вы вообще не оставите на чай, то официант может вас догнать и попытаться выяснить, что конкретно вам не понравилось. Так что будьте готовы к 100-долларовому счету добавить 25 долларов, чтобы не обидеть официанта.

10. Цены на медицину и на жилье

Известный факт, что в Америке медицина очень дорогая и без страховки здесь очень тяжело жить. Но даже если у вас есть страховка и вам предстоит серьезное медицинское вмешательство, то 10% от счета вам все-таки придется заплатить самостоятельно. А уж без страховки приготовьтесь к серьезным расходам… Обычный вызов скорой помощи обойдется вам в 1500 долларов, прием обыкновенного терапевта — 200-300 долларов, УЗИ — 500 долларов.

То же самое касается и жилья. Вы не сможете найти ничего без агента и приличной комиссии. Адекватная стоимость самой обычной однокомнатной квартиры — 2000 долларов.