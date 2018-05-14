4 причины отказаться от неоплачиваемой стажировки

Быть стажером — это чувство, знакомое каждому. Если ты хотя бы раз в жизни работал, то тебе известно пограничное ощущение новой должности. В первый месяц ты вроде специалист, но наполовину; вроде уже свой, но трудовой договор еще не подписан. Хуже, если вдобавок ты не запомнил имена всех коллег и отчество руководителя: даже не у кого спросить дату выдачи зарплаты. «Что? Стажерам не платят?..», — растерянно реагируешь ты на реплику коллеги, у которого все же решился поинтересоваться этой сакральной темой.

Да, действительно, есть организации, не предоставляющие оплачиваемую стажировку. Что же, имеют право. Конечно, каждый из нас понимает, что стажировка прежде всего не несет прагматичной коммерческой цели. Это период взаимного присматривания: тебя знакомят с новой должностью, дают возможность акклиматизироваться, а зачастую и обучают новым профессиональным навыкам. Справедливо, что зарплата стажера не должна быть равной доходу опытного специалиста. Но все же ты тратишь свое время, а гарантий того, что тебя оставят на этой должности, никто не дает. И если твой труд не должен оцениваться в полной степени, то должен хоть в какой-то. Все-таки ты в офис не в настольный футбол приходишь играть. Да и жить тебе как-то нужно в период стажировки. Ведь в некоторых фирмах она может длиться до 3-х месяцев. Но не будем забегать вперед и рассмотрим подробнее несколько основных причин, почему не всегда следует соглашаться на неоплачиваемую стажировку.

1. Это новое явление

Возраст российской рыночной экономики не насчитывает еще и 30 лет. Поэтому исторически оценивать отечественную модель стажировки можно, опираясь только на советский опыт. Но в СССР система подготовки кадров имела конвейерный характер: школа, ВУЗ, а после — студента направляли на должность, заранее заготовленную для него. Разумеется, его будущее на предприятии было определено, и стажировка, судя по всему, была лишь промежуточным формальным этапом. В США, например, в 70-х годах большинство компаний предлагали выпускникам учебных заведений 6-12-месячные платные программы стажировки. Эта система позволяла будущим работникам приобрести за счет компании необходимый уровень квалификации, компенсируя недостаточный объем знаний, полученный в ВУЗе. Таким образом предприятие демонстрировало заинтересованность в обучении сотрудника. Вкладывая деньги в стажера, руководство ожидало, что впоследствии он компенсирует издержки за счет своей работы. Сейчас далеко не все фирмы готовы похвастаться такой щедростью. Хотя тут речь идет не о щедрости, а о взаимовыгодных условиях. Не каждая профессия, конечно, требует годовой стажировки, как в указанном примере. Большинству хватает всего месяца. Тем не менее многие предприятия отказываются платить даже за этот период, ссылаясь на коммерческую нецелесообразность, хотя на самом деле таким образом маскируют свою жадность.

2. Ты должен знать себе цену

Ошибка, которую допускают многие начинающие специалисты — это вера в то, что их навыки ничего не стоят. Этим и пользуются компании, выставляя данное заблуждение в качестве аргумента, чтобы не платить на начальном этапе работы. Твоя квалификация, возможно, не соответствует ожиданиям работодателя, но в любом случае она не отсутствует вовсе. Ее подкрепляют годы обучения в университете или колледже, потраченные на это деньги, а также твой необузданный энтузиазм и желание «свернуть горы». Не платить за работу, которую ты по понятным причинам не можешь выполнять полностью, справедливо настолько же, как если бы ты не платил за оказанную тебе услугу сразу. Приходишь в спортзал и занимаешься там бесплатно до тех пор, пока не похудеешь или не накачаешь мышцы. А если на это уйдет год, то это не твоя проблема. А как тебе предложение возвращать деньги за билет в кинотеатрах, если фильм оказался дерьмом? Ты надеялся, что фильм понравится, но не сложилось. Прям как у руководителя со стажером. Как просить повышение зарплаты

3. У фирмы должны быть деньги

«Мы маленькая фирма, открылись только вчера, но вы нам очень нужны» — примерно такую фразу можно услышать на каждом втором собеседовании, где предлагают неоплачиваемую стажировку. Такое ощущение, что еще немного и они сами попросят у тебя деньги. Устраиваясь в организацию, у которой изначально не хватает ресурсов на оплату труда сотрудников, задумайся, не станет ли экономия привычным режимом их работы. Возможно, финансовые трудности будут преследовать их и дальше, а предложение поработать за бесплатную воду в кулере последует еще не раз. Ограниченные средства говорят о недостаточных возможностях. А значит, «прокачка» твоих профессиональных навыков и общая перспектива такого предприятия стоят под вопросом. А ты ведь на старте карьеры. Конечно, это может быть интересный стартап, который изначально зиждется на энтузиазме и амбициозности его создателей. И велика вероятность, что в будущем он принесет миллиарды и составит конкуренцию Google или Facebook. Но в таком случае, если твое участие в подобном проекте необходимо, то почему бы не предложить тебе партнерство и не сделать совладельцем? В противном же случае взамен неоплачиваемой стажировки ты получаешь лишь обещания и надежду на рост компании. А в случае неудачи — потерянное время.

4. Вакансия всегда свободна

В некоторых организациях существуют обязанности, которые не требуют высокого уровня профессионализма. С такой работой может справиться любой неквалифицированный стажер. При этом, принимая на работу сотрудника, в случае успешного прохождения стажировки работодатель обещает карьерные перспективы и «открытые двери» в успешное будущее. Взамен нужно лишь временно поработать бесплатно, но потом ты точно станешь главой отдела или сразу топ-менеджером. Но по окончании стажировки ты становишься топ-безработным. Система таких предприятий проста: они постоянно заполняют имеющуюся должность стажерами, которым не надо платить. После ухода одного на его место приходит другой, но на производственный процесс это не влияет, потому что, как уже было сказано выше, должность эта низкопрофильная. Таким образом фирма всегда имеет лишнего работника, не отягощающего зарплатную ведомость. Если ты ищешь работу, будь внимателен к вакансиям, которые не исчезают со страниц сайтов трудоустройства. Возможно, некоторые из них как раз относятся к тем, которые никогда не заполняются. Вопросы, которые нужно задать себе, прежде чем выбрать карьеру