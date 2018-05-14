Дайджест Mojo Media #50

Добро пожаловать в наш прекрасный мирок под названием Mojo! Здесь все красиво, даже слог, которым мы описываем болезни. Наш мирок сотрясает пулеметная очередь стучащей клавиатуры и голоса ведущих и гостей наших подкастов. Мы делаем так, чтобы и женщинам, и мужчинам было интересно, для чего развели их в разные стороны: мужчин в BroDude, а женщин в Heroine. НО разрешили заглядывать друг к другу. А еще мы стараемся каждую неделю выпускать интересные материалы. И сейчас предлагаем традиционно ознакомиться с тем, что было записано и сказано на прошлой неделе.

BroDude

Почему проблемы кажутся нерешаемыми: Потому что мы не пытаемся их решать. Это если очень коротко, скомкано и поверхностно, а более подробно о причинах и следствиях можно узнать в этой мудрейшей статье. Что делать, когда разучился просто спокойно жить и расслабляться: Больше всего, авторы BroDude любят творчество группы ’N Sync и отвечать на вопросы читателей. Собственно, на вопрос, обозначенный в заголовке, мы и попытались ответить. Ни прибавить, ни убавить. Сколько должно пройти времени, прежде чем съехаться и жениться: Когда в нашу редакцию поступают письма от прекрасных дам, то мы вдвойне рады. Нам льстит, что наш, как нам кажется, мужской журнал не обделен вниманием прекрасной половины человечества. Но в то же время это ко многому обязывает, поэтому отвечать волнительно, но интересно. Заходи, прочитай, что мы ответили на вопрос, актуальный для обоих полов.

8 советов, которые освободят от чужого мнения: То, что о нас подумают или скажут, определяет наши слова и действия. На то есть свои, обусловленные эволюцией предпосылки, но жизнь от этого проще не становится. Да и времена нынче изменились. А подавляя свою уникальность, ты противопоставляешь себя новой тенденции развития общества, где лучшее определяется самим индивидуумом. Если эти слова не убедили тебя, то, скорее всего, это сделает статья.

Heroine

Что делать, если раздражают друзья твоего парня: Девушки часто списывают недостатки своего мужчины на чье-то плохое влияние. Но раз он выбрал этих людей, значит, у них есть что-то общее. И разбивать эти крепкие узы как минимум неприлично, ведь за такое можно прослыть сукой. Так что же делать? Читай, подскажем. 10 советов для соло-секса: А что делать, все люди делают это. Только у женщин этот процесс протекает несколько сложнее, чем у мужчин. Это абсолютно нормально — не иметь представления о том, что именно ты предпочитаешь, пока ты это не попробуешь. Девушкам придется потратить немного времени на исследование себя, и… А вот об этом уже в статье.

7 способов сделать ноги здоровыми и красивыми: Время, когда колготки и брюки уступили место юбкам и шортам, уже наступило. Это не значит, что снега больше не будет, но даже если он и выпадет, то через несколько дней все равно начнется пляжный сезон. И если состояние ног не удовлетворяет, следует воспользоваться этими советами, чтобы впечатлить окружающих.

Подкасты

«Работник месяца» В гостях у нас бы астроном, заведующий обсерваторией Кубанского Государственного Университета, член Русского географического общества , интереснейшая личность и просто хороший человек. Впервые в нашей пиратской радиорубке на полном серьезе обсуждались вопросы заселения Марса (насколько это реально), космический мусор и другие вопросы космических масштабов. Вернее, как обсуждались: Он говорил, а Дашка слушала да поддакивала.

«Ребята, мы потрахались» Ты нашел девушку, влюбился, как осел, сделал ей предложение, а она с тобой холодна, как гадина. В чем причина? Какого черта? Что с ней не так? Это бесы? И как вообще вести себя с женщинами, которые часто меняют настроение? Вот на эти сложные вопросы и пытались ответить ведущие.

«Дикие утки» А вот с «Утками» вышла неувязочка — они выйдут позже, чем пишется дайджест, так что извиняйте. Но чтобы хоть как-то загладить вину, выложим легкий интригующий инсайд: в эфире прозвучат рассказы о шальной КВНовской молодости, алкоголь, шпроты и гелевые ручки. Звучит так себе, но, во-первых, квнщики — люди максимально ненормальные, и истории у них такие же (если ты не смотрел фильм «Квнщики», то посмотри на кухню изнутри — жутко правдиво), а во-вторых, ведущие и гости божились, что будет как минимум забавно.

«Мы в этом живем» Про то, что жарить шашлыки в городах, где проходят матчи Чемпионата мира по футболу, не говорил только ленивый. Но ведущие этого шоу постараются более глубоко взглянуть на эту проблему, докопаться до сути и, как всегда, обсмеять. Краше этой новости — только знаменитый краснодарский зеленочный вор, который тоже был упомянут.