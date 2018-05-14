История из жизни медсестры, которая запомнится ей надолго

«Эй, сестра!».

Этот хриплый мужской голос доносился из палаты 254. Я в тот день работала с пациентами, которые находились на другом этаже, поэтому не обратила на него внимания и пошла дальше.

«Эй, блонди!».

Я остановилась и огляделась по сторонам. Никаких других медсестер рядом не было, поэтому я заглянула в палату 254. Крупный мужчина с дружелюбным выражением лица сидел на кровати.

— Помнишь меня? Ты была моей медсестрой на четвертом этаже.

— Мне жаль, сэр, но я работаю в отделении интенсивной терапии. Должно быть, вы меня с кем-то путаете.

Я улыбнулась и пожелала ему хорошего дня, а потом развернулась, чтобы уйти. Его громкий голос снова остановил меня.

— Нет, подожди минуту…

Он начал щелкать пальцами.

— Твое имя… Дай вспомнить. Джеки, не так ли? И ты собираешь волосы в хвостик.

Я была сильно удивлена.

— Да, — сказала я, посмотрев на свой халат, чтобы убедиться, что я сняла бейдж с именем (так оно и было). Я пригляделась к нему, но его лицо не казалось мне знакомым. Синие, холодные, блестящие глаза. Кучерявые волосы.

— Простите. Я не работаю на четвертом этаже. Так что не могу вас знать.

— Все в порядке, Джеки. Я просто рад видеть тебя снова. Ты пришла ко мне в палату около 3-х недель назад. Мое сердце остановилось, и ты приставила к моей груди дефибриллятор. Потом ты выкрикивала какие-то медицинские термины… И вернула меня к жизни.

Вдруг меня осенило. Я действительно была там, но забыла об этом. Он выглядел совсем по-другому — синий, с расширенными зрачками и пятнами на лице.

— Кто вам сказал, что это была я?

— Никто мне об этом не говорил. Я был в это время у потолка и наблюдал за тобой. Тогда я и увидел твой милый белокурый хвостик. А когда ты повернулась, чтобы посмотреть на монитор, я увидел твое прекрасное лицо. Я так рад, что снова его вижу.

Он посмотрел на меня снизу вверх, и улыбка на его лице исчезла. Я видела, что он изо всех сил пытается совладать с эмоциями.

— Я хотел сказать спасибо. Спасибо…

И теперь каждый раз, когда я прохожу мимо палаты 254, внутри меня возникает какое-то теплое, светлое чувство. Я безумно благодарна небесам за то, что в тот день я ответила на крик «Эй, сестра!».

Это только одно из немногих чудес, которые каждый день происходят в больницах благодаря чудотворцам, которых мы называет врачи и медсестры. Если вас тоже потрясла эта история, поделитесь статьей с друзьями!