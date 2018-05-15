Ляйсан Утяшева и Павел Воля трогательно поздравили сына с пятилетием

Известная уроженка Башкирии, телеведущая Ляйсан Утяшева вместе с мужем Павлом Волей поздравили своего сына с днем рождения. Трогательные послания для маленького Роберта звездные родители оставили на своих страницах в соцсети Instagram.

Публикация от Ляйсан Утяшева / Liasan (@liasanutiasheva) 14 Май 2018 в 9:43 PDT — Дорогой сынок, наш самый лучший друг. Тебе сегодня 5 лет. Ты уже совсем взрослый. Ты даже уже можешь прочитать это поздравление. Но пока ты носишься со своими друзьями весь мокрый, так, что мы сменили уже 3 майки, мы с твоим папой отошли в сторонку и сделали эту фотографию тебе на память. На память об этом дне, где ты ещё маленький и беззаботный, а мы держим цифру «5» и смотрим друг на друга. Будь всегда таким же беззаботным, как сегодня, и пусть твои мама и папа также с любовью смотрят друг на друга. А мы так и будем! — написали Павел и Ляйсан. Родители пожелали своему сыну здоровья и признались ему в любви. Пост они сопроводили совместной фотографией.