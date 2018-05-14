«Ты наш самы лучший»: Утяшева и Воля трогательно поздравили сына с днем рождения

Сегодня сыну Ляйсан Утяшевой и Павла Воли исполнилось пять лет. В честь такого события родители мальчика опубликовали в его честь трогательные послания в соцсетях, сопроводив их не менее милой семейной фотографией. В кадре супруги держат воздушный шар с цифрой «5» и смотрят друг на друга. "Дорогой сынок, наш самый лучший друг. Тебе сегодня 5 лет. Ты уже совсем взрослый. Ты даже уже можешь прочитать это поздравление. Но пока ты носишься со своими друзьями весь мокрый, так, что мы сменили уже 3 майки, мы с твоим папой отошли в сторонку и сделали эту фотографию тебе на память. На память об этом дне, где ты еще маленький и беззаботный, а мы держим цифру «5» и смотрим друг на друга. Будь всегда таким же беззаботным, как сегодня, и пусть твои мама и папа также с любовью смотрят друг на друга. А мы так и будем! Ты у нас самый лучший. Мы тебя очень любим. Спасибо тебе за эту пятилетку. Счастливое, беззаботное время, полное радости и смеха. И все благодаря тебе, наш мальчик! Спасибо. Будь здоров. Мама и папа", — подписала семейный кадр Утяшева. В комментариях к публикации пользователи присоединились к поздравлениям и пожелали Роберту расти здоровым и счастливым. Напомним, до брака Ляйсан Утяшева и Павел Воля были знакомы более десяти лет, но общались как друзья. Когда у спортсменки умерла мама, артист был одним из немногих, кто смог вернуть олимпийскую чемпионку к жизни.

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В 2012 году Утяшева и Воля сыграли тайную свадьбу, еще через полтора года у пары родился первенец — сын Роберт, а затем и дочь София. Лица наследников знаменитые супруги намеренно скрывают от общественности, так как считают, что дети должны подрасти и сами решить, какие свои фотографии стоит выкладывать на всеобщее обозрение.