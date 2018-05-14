Ещё
«Ты наш самы лучший»: Утяшева и Воля трогательно поздравили сына с днем рождения
Далее:
Читайте также:
Ещё

«Ты наш самы лучший»: Утяшева и Воля трогательно поздравили сына с днем рождения 

Teleprogramma.pro 1 час назад
Фото: Teleprogramma.pro
Сегодня сыну Ляйсан Утяшевой и Павла Воли исполнилось пять лет. В честь такого события родители мальчика опубликовали в его честь трогательные послания в соцсетях, сопроводив их не менее милой семейной фотографией. В кадре супруги держат воздушный шар с цифрой «5» и смотрят друг на друга. "Дорогой сынок, наш самый лучший друг. Тебе сегодня 5 лет. Ты уже совсем взрослый. Ты даже уже можешь прочитать это поздравление. Но пока ты носишься со своими друзьями весь мокрый, так, что мы сменили уже 3 майки, мы с твоим папой отошли в сторонку и сделали эту фотографию тебе на память. На память об этом дне, где ты еще маленький и беззаботный, а мы держим цифру «5» и смотрим друг на друга. Будь всегда таким же беззаботным, как сегодня, и пусть твои мама и папа также с любовью смотрят друг на друга. А мы так и будем! Ты у нас самый лучший. Мы тебя очень любим. Спасибо тебе за эту пятилетку. Счастливое, беззаботное время, полное радости и смеха. И все благодаря тебе, наш мальчик! Спасибо. Будь здоров. Мама и папа", — подписала семейный кадр Утяшева. В комментариях к публикации пользователи присоединились к поздравлениям и пожелали Роберту расти здоровым и счастливым. Напомним, до брака Ляйсан Утяшева и Павел Воля были знакомы более десяти лет, но общались как друзья. Когда у спортсменки умерла мама, артист был одним из немногих, кто смог вернуть олимпийскую чемпионку к жизни.
(function ($) {var $el=$ ("#insta-1772612672934085596_466579064"), new_h, new_w;$el.css ("width", "100%");new_w=$el.width ();new_h= (new_w*1.25)+158;$el.css ("height", new_h+"px");$ (window).on ("resize", function () {$el.css ("width", "100%");new_w=$el.width ();new_h= (new_w*1.25)+158;$el.css ("height", new_h+"px");});}) (jQuery);
В 2012 году Утяшева и Воля сыграли тайную свадьбу, еще через полтора года у пары родился первенец — сын Роберт, а затем и дочь София. Лица наследников знаменитые супруги намеренно скрывают от общественности, так как считают, что дети должны подрасти и сами решить, какие свои фотографии стоит выкладывать на всеобщее обозрение.
Teleprogramma.pro: последние новости
36-летний актер «Сладкой жизни» борется с раком Страстное признание в любви Стаса Михайлова жене восхитило его поклонниц Агент по актерам фильмов «Лед», «Тренер», «О чем говорят мужчины 3» Марта Кирьянова: «Дети-актеры получают за съемочный день 20-25 тысяч рублей»
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Мистические символы на российских купюрах35
Интимная лексика на Руси: никаких запретов54
Гибель Сергея Есенина: что произошло на самом деле149
Выщипыватель подмышек: унизительные профессии прошлого13
Раскрыта ещё одна тайна пирамиды Хеопса17
Видео
00:30
Самый вежливый в мире кот позвонил в звоночек
Безумный мир
13:54
Покинутые города СССР, о которых запрещено знать
Места
01:54
Мужчине подожгли волосы — и он стал красавчиком
Безумный мир
06:48
Что будет, если осушить Средиземное море
Места
05:06
Раскрыта ещё одна тайна пирамиды Хеопса
Места
05:19
Какие загадки хранят храмы
Места
04:12
Что НАСА «прячет» на Плутоне
Места
10:21
Поразительные факты о том, что вы видите ежедневно
Вещи
01:00
Американских «пришельцев» выдают за лобстеров
Безумный мир
03:25
У вас в бороде застряло: как украсить лицо мужчине
Безумный мир
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение