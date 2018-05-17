Как живет современная японская принцесса

За последний год жизнь японской принцессы Како стала интересной обществу, и даже ее однокурсники заработали приличную сумму денег на продаже ее снимков. Пара японцев нарочно выбрали обучение обмену в Лондоне, чтобы иметь возможность незаметно делать фото молодой принцессы и продавать снимки таблоидам.

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Слежка за буднями принцессы Како развернулась еще в 2017, когда ее однокурсник решил за деньги продать работающему в Японии изданию Prime снимок девушки, полученный на обычный мобильный. На кадре японка беседовала с неизвестным юношей в библиотеке, находясь на просторах кампуса Университета Лидса.

На данный момент 23-летняя представительница благородной семьи занимается изучением психологии в указанном вузе, намереваясь оставаться там до осени. Пара студентов специально поселилась в данный университет, дабы производить слежку за принцессой Како. Благодаря этому общественность узнала много подробностей о распорядке дня девушки, а также ее времяпрепровождении в общежитии.

anews.com

После приезда в Лондон она некоторое время находилась в резиденции японского посла, после чего изучила местные достопримечательности, отправившись в Лидс. Поселилась девушка в дортуаре «С», одном из крупнейших общежитий кампуса.

В комнате принцесса проживает с тремя студентами — из Японии, Таиланда и Норвегии. Она свободно говорит на английском языке, а также знает немецкий и тайский, благодаря чему проблем с пониманием друг друга у девушек не возникает.

В быту принцесса неприхотлива, к примеру, вместе с соседками по очереди проводит уборку в комнате и даже не против мыть посуду.

anews.com

Часто японку можно увидеть за учебой в библиотеке, а также она ходит в фитнес-зал и следит за своим рационом. В корпусе также присутствует кафетерий, кинозал, прачечная, место для игры в бильярд и другие помещения. Чтобы туда попасть, потребуется ключ-карта, пока чтобы войти в личные помещения задействованы сканеры сетчатки глаза.

Принцесса Како больше всего дружит со студенткой из Норвегии и их часто замечают вместе, если занятия девушек совпадают, а на различных шумных гулянках или в ночных клубах японка замечена не была. С девушками принцесса общается охотно, пока к парням более прохладна, удерживая дистанцию.

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Согласно слухам, у японки на родине есть парень, и она ему верна.

Студентов университета, которые таким образом зарабатывают деньги, может ждать отчисление за прямое вторжение в личную жизнь принцессы и слежку.