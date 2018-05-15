Странные люди, которые месяцами жили в аэропортах

Существует немало примеров того, как люди оказываются узниками в аэропортах, покинуть которые им мешают международные правила, невезение или даже собственные убеждения. Кто-то может задержаться на сутки или двое, а некоторые попадают на гораздо, гораздо дольше. Эти невольные обитатели транзитной зоны жили в аэропортах неделями и даже месяцами.

Мехран Карими Нассери

Вот, собственно, и сама подлинная история, которая легла в основу известного фильма Стивена Спилберга . Сэр Альфред Мехран, как его прозвали служащие аэропорта, потерявший документ иранский беженец, 18 лет, с 1988 по 2006 год, жил в терминале парижского аэропорта имени Шарля де Голля. Весь этот немалый срок Мехран читал газеты, изучал экономику и скрупулезно записывал все с ним происходящее в дневник. Примечательно, что документы Мехрана были найдены еще в 1998 году, но он отказался покидать аэропорт, и только принудительная госпитализация в связи с неопределенным заболеванием заставила его поменять место жительства. Правда, далеко он не уехал и приобрел себе жилье прямо в Париже.

Захра Камалфар

Как и Мехран Карими Насери, Захра Камалфар была противницей существующего политического режима в Иране, за что и подверглась аресту в 2004 году. Захре, матери двоих детей — сына Давуда и дочери Аной — удалось бежать из тюрьмы и добраться из Ирана в Германию. Но по прибытии ее ждал жесткой удар: во Франкфурте немецкое правительство отказало семье в политическом убежище, и поскольку они добирались в Германию через Москву, их депортировали обратно в Россию. Но так как и российское правительство тоже отказалось приютить беженцев, Захре и ее детям пришлось провести 13 месяцев в депортационном центре при аэропорте «Шереметьево» и еще 10 месяцев в транзитной зоне самого аэропорта.

Don't Panic

В 2006 году власти предприняли попытку депортировать семью Камалфар в Иран, но эта затея провалилась, когда Захра и Ана попытались покончить с собой. Позже Управление Верховного комиссара ООН по делам беженцев предоставило злополучной семье статус беженцев, и уже в марте 2007 года Захра получила вид на жительство в Ванкувере, Канада, куда и была отправлена авиарейсом из Москвы.

Хироши Нохара

Наверное, самый экстравагантный житель аэропорта в этом в списке. Японец Хироши Нохара по собственной воле, и как он сам выразился — «без особых на то причин», поселился в терминале первого международного аэропорта Бенито-Хуарес в Мехико. У уроженца Токио имелась и виза и обратный билет, но покидать аэропорт он категорически отказывался. Все 4 месяца, проведенные на новом месте жительства, Хироши питался на деньги, которые ему подкидывали пассажиры, либо ел то, чем его угощали сотрудники ресторанов быстрого питания. По слухам, в декабре к успевшему уже к тому времени прославиться японцу пришла некая японка, которая предложила ему пойти с ней. Нохара на предложение согласился и в аэропорт так больше и не вернулся.

Масаки Танака

Сородич Хироши, 42-летней Масаки Танака уж точно застрял в международном аэропорту Тайваня не по своей воле, и выпутываться из приключившейся с ним истории ему пришлось самому. У прибывшего с туристическими целями в город Тайпей японца неожиданно закончился срок действия визы, также неожиданно закончились средства к существованию, и ему не оставалось ничего другого, кроме как жить в терминале в течение месяца.

Don't Panic

Он бы так и продолжал питаться приправами из ресторанов — пакетиками васаби и соевым соусом, которые он употреблял за неимением денег, если при нем не было его ноутбука. Воспользовавшись бесплатным Wi-Fi, Масаки начал вести блог о своих злоключениях, которыми он смог привлечь внимание к своей судьбе, и смог собрать достаточно денег, чтобы заплатить штраф за просроченную визу и купить обратный билет.

Хайнц Мюл

Иногда даже сложно представить, на что готовы люди ради истинной любви. Взять хотя бы нашего следующего «терминальщика» — 46-летнего уроженца Германии. Хайнц Мюллер , пилот в отставке, познакомился со своей пассией на просторах интернета, и, бросив все, помчался в Рио-де-Жанейро, где возлюбленная назначила ему встречу. Но девушка так и не объявилась, а Мюллер решил не упускать возможности как следует изучить Бразилию. Его путешествие закончилось в аэропорту «Кампинас», недалеко от Сан-Паулу, когда оставшись без денег на обратный билет, немец был вынужден прожить в терминале две недели. За это время у служащих аэропорта сложилось мнение, что Мюллер страдал от психического потрясения, и его госпитализировали, после чего о его судьбе ничего не известно.

Санджай Шах

Несколько более комично сложилась судьба Санджай Шаха, жителя Кении, мечтавшего жить и работать на туманном Альбионе. Отказавшись в 2004 году от кенийского гражданства, Санджай захватил с собой из документов лишь паспорт гражданина заморских территорий Великобритании и отправился в путь. Но паспортный контроль не счел это веским аргументом для переезда, и незадачливого кенийца отправили обратно домой. Протестуя против такой несправедливости со стороны британских властей и побоявшись вернуться (в Кении его, скорее всего бы ждал арест), Санджай больше чем на год поселился в аэропорту Найроби. Он таки добился своего и в июле 2005 года, получив британский паспорт, улетел на свою новую родину.

Фенг Женгу

Гражданин Китая, Фенг Женгу, долгое время занимался тем, что активно критиковал политику правительства своей страны. За что, собственно, и поплатился. Когда Фенг вернулся из поездки в Японию, правительство Китая его… просто не пустило. И отклонило еще 7 попыток языкастого китайца вернуться домой.

Don't Panic

В конечном счете, Фенг Женгу остался жить в Международном аэропорту Токио, где и провел больше года, с ноября 2009 по февраль 2010 года. После ему разрешили вернуться на родину, где его посадили под домашний арест.

Мохаммед Хиджази

На Украину уроженец Палестины Мохаммед Хиджази прибыл в далеком 2000-м году, с целью поступления в Университет Кривого Рога. Но учился он недолго, спустя 3 года из вуза его исключили, а в 2009 году вообще депортировали из страны за различные нарушения. Египетские власти отказались пропустить Хиджази на территорию Палестины, и он был вынужден вернуться в Борисполь, в аэропорту которого и провел следующие полгода. По украинским законам ему было запрещено въезжать на территорию страны до 2014 года, но в дело вмешалось ООН, этот срок сократили, и палестинец смог въехать на Украину уже в июле 2009 года.