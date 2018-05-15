4 качества, которые можно развить с помощью квестов

Квесты в реальности — явление относительно новое, получившее немалую популярность в обществе. Понять это можно: подобные игры объединяют в себе возможность получить острые ощущения, познакомиться с новыми людьми, а также применить на практике свой интеллект, слегка закаменевший на рутинной работе. Да и вообще это очень весело. Но если копнуть поглубже, то окажется, что квесты способны развить качества, которые окажутся полезными далеко за пределами игры.

Умение работать в команде

Квесты в реальности зачастую предполагают командную игру. И для успешного прохождения необходимо коллективное взаимодействие. То есть ты должен научиться работать в команде, общаться с людьми, уметь отстаивать свою точку зрения перед другими. К тому же это научит давать объективную оценку поведению людей в определенных ситуациях. Этой возможностью пользуются некоторые руководители предприятий, устраивая корпоративные прохождения квестов.

Внимательность и интеллект

Суть квестов заключается в применении своих интеллектуальных навыков для их разгадки. Тебе придется поработать извилинами, чтобы решить загадки, вплетенные в сценарий. Регулярные прохождения квестов выработают внимательность и умение думать аналитически. И если в твоей команде есть умник, который разгадывает загадки быстрее остальных, это не должно тебя расстраивать. Ты выработаешь в себе такое же умение, и рано или поздно настанет твой звездный час. Ну или в следующий раз не бери этого умника с собой.

Лидерство

Не всегда имеется возможность продемонстрировать свои лидерские качества, поскольку квесты — занятие командное. Но у тебя есть возможность взять инициативу на себя и выступить координатором общей работы. Важно понимать, что квест — это игра. От принятия неверного решения никто не умрет и мир не обрушится. Используй квесты как полигон для своих волевых качеств, оттачивай решительность, умение принимать решения и нести за них ответственность. В жизни тебе это точно пригодится.

Борьба со страхами

Как известно, лучший способ побороть страх — это окунуться в среду его источника. Боишься темноты — останься в одиночестве в темной комнате. Леденеет в груди от большой высоты? Заберись на самый верхний этаж и, выйдя на балкон, посмотри вниз. Квесты в реальности, выступая неким концентратом человеческих фобий, отлично помогут преодолеть многие несущественные страхи, которые сопровождают тебя по жизни. Но самое главное: в пугающей обстановке происходит интенсивная выработка адреналина, которая затмевает способность анализировать. А поскольку в интерактивных квестах подобная обстановка непрерывна, ты научишься оценочно воспринимать ситуации и находить правильное решение. К тому же игровая форма проекта не подразумевает сильные потери в случае неудачи. А значит, квест — то самое место, где можно закалить бесстрашие.

Хороший квест — это тот, который наиболее детально погружает участника а атмосферу игрового мира. И чтобы было по-настоящему интересно, мир этот должен быть живым. Максимальной реалистичности удалось добиться команде из «Технологии квеста». Их пугающие перформансы создают атмосферу фильма ужасов, в котором ты главное действующее лицо. Приготовься к тому, что будет очень страшно. Каждый проект «Технологии квеста» напичкан деталями, провоцирующими твой страх. И на этом они не остановились. В их перформансах принимают участие актеры, отчего квесты стали еще страшнее. Прогуливаясь по особняку маньяка, ты можешь услышать душераздирающий крик. А оказавшись в подземной лаборатории, будь готов отразить нападение зомби. Только не увлекайся сильно: это все-таки актеры. Есть квесты, в которых уровень страха регулируется участниками, а есть настолько страшные, что не все соглашаются дойти до конца. Уровень тактильного взаимодействия с актерами также регулируется, исходя из пожеланий игрока. Это может выражаться в виде легких физических контактов либо более пугающих. ПЕРФОРМАНС 21 от «Технологии квеста» на III Ежегодной премии среди квестов стал лучшим перформансом 2017 года. В декорациях фильма «Техасская резня бензопилой: Кожаное лицо» создан пугающий антураж с наводящими ужас звуками и запахами. Мобилизуй все свои чувства и разум, будь готов, что актеры, принимающие участие в перформансе, выполняют не просто роль статистов — с ними придется взаимодействовать для решения сценарных загадок. Выбрать интересный квест→