Смертоносные спецподразделения России, которые наводят страх одним именем

Смертоносные спецподразделения России

История современных сил специального предназначения в нашей стране началась сравнительно недавно — собственно, точкой отсчета можно считать момент появления самой Российской Федерации. Многочисленные отряды, приписанные КГБ ГРУ были рассеяны по новым подразделениям, сформировалось и несколько новых элитных групп, которым сразу же пришлось разбираться с наследием развалившейся империи. Несмотря на смертельную опасность, подстерегающую каждого из бойцов спецподразделений, попасть сюда мечтают очень многие, но пройти жесточайший отбор по силам лишь считанным единицам.

Отряд «Альфа»

Наименование «Альфа» придумали охочие до броских слов журналисты, немного приукрасившие бюрократически сухое Управление «А». Бойцы этого отряда работают над проведением контртеррористических операций — можно сказать, что это первый уровень заслона страны от угрозы мирового терроризма. Подразделение «Альфа» по-праву считается элитой российского спецназа и очень высоко котируется на международном уровне.

Отряд «Вымпел»

Это одно из старейших спецподразделений нашей страны. Группа «Вымпел» была сформирована еще при КГБ СССР: с распадом страны вывеску сменили (теперь это Центр специального назначения ФСБ Росиии), но структуру оставили прежнюю. Бойцы «Вымпела» считаются внешними агентами — их задействуют для точечных операций за пределами России.

ОСН «Вулкан»

Достаточно посмотреть на место постоянной дислокации этого спецподразделения, чтобы примерно представить уровень подготовки бойцов. ОСН «Вулкан» базируется в Кабардино-Балкарской Республике Южного федерального округа — эти ребята принимали участие и в первой чеченской войне, и в последующих контртеррористических операциях. Здесь ценится не только огневая подготовка: чтобы попасть в «Вулкан», претенденту придется пройти серьезное инженерно-техническое, топографическое и медицинское тестирование.

Отряд «Ратник»

Контрактники «Ратника» проходят испытания на право ношения крапового берета в порядке ежемесячной практики. На их плечах лежит борьба с организованными преступными группами и террористическими бандформированиями. Именно «ратникам» доверяют обеспечение безопасности высших должностных лиц Российской Федерации.

ПДСС

Аббревиатура расшифровывается «Подводные диверсионные силы и средства». Грубо говоря, ПДСС — аналог американских «морских котиков», с большой поправкой на суровые российские реалии. Кандидат в боевые пловцы проходит строжайший многомесячный отбор, в ходе которого физические и психологические нагрузки доходят до предела. Подразделения ПДСС дежурят на всех военно-морских базах России и выполняют точечные задания за пределами страны.