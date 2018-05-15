«Если идея пришла к тебе в голову, значит, она пришла не только к тебе»

Из чего состоит ваш рабочий день

Мой рабочий день обычно начинается в 9.00–9.30. Пока еду на работу, слушаю энергичную музыку, чтобы взбодриться, и просматриваю новостные ленты: нужно быть в курсе новостей в своей отрасли и в мире в целом.

У меня ненормированный рабочий день. Иногда он может начаться раньше, если есть внешние утренние встречи, а закончиться позже, скажем, часов в 9–10 вечера, когда надо решить какие-то бизнес-задачи в сжатый срок.

Какие рабочие задачи вы решаете

Я отвечаю за то, чтобы все новые продукты или финансовые сервисы реализовывались изначально в «Связном». В текущей ситуации время реализации играет ключевую роль в успешности бизнеса. Также постоянно ищу, как улучшить сервисы компании и с их помощью увеличить прибыль, либо сократить расходы на их сопровождение.

Много общаюсь с партнерами, встречаюсь с проектными командами, обсуждаю с ними реализацию задач, технические и процессные детали. Мне важно понимать, как будет работать запускаемый продукт. Кроме того, изучаю опыт отечественных и зарубежных компаний, анализирую, как можно его адаптировать под бизнес «Связного».

Как выглядит ваше рабочее место

У меня обычное рабочее место: компьютер, телефон, калькулятор. Последний всегда должен быть под рукой, ведь вся моя работа завязана на цифрах. Под рукой у меня всегда также бумага для заметок. Возможно, выглядит немного старомодно, но я предпочитаю все задачи записывать на листке: когда пишешь от руки, вдумчивее относишься к постановке задач.

Первое, что я делаю, когда прихожу на работу, ― составляю план действий на день. В кабинете также есть стол для переговоров и собраний, на стене плазма — для обсуждения аналитики и трендов по продажам. В общем ничего сверхъестественного, самые основные и необходимые атрибуты.

Как вы управляете своим временем и командой

Мне очень комфортно работать рано утром. Если какие-то задачи выпадают из графика и их надо быстро сделать, я приезжаю на работу в 7‒8 часов утра, когда в офисе еще никого нет и царит полная тишина. Это самое продуктивное для меня время.

Когда дело касается команды, считаю, что важно уметь качественно делегировать задачи и ставить реальные сроки выполнения. Недостаточно просто поставить задачу и проверить уже на финише. Лучше разбить ее на несколько блоков, поставить на каждый по чекпойнту, по которому можно отследить, как она выполняется.

Считаю, что мне очень повезло с командой. Она лучшая на рынке. Мне не приходится заставлять их что-то делать. Каждый член моей команды понимает зону своей ответственности и свободу действий, которая у него есть. Я доверяю своим сотрудникам и позволяю им самостоятельно решать задачи, за которые они отвечают.

Есть ли у вас определенная система ведения задач

Все зависит от характера задачи. Какой-либо универсальной системы нет, действую по обстоятельствам. Например, как говорил ранее, использую систему чекпойнтов по объемным задачам, провожу регулярные встречи по статусам с каждым подразделением.

Использую постановку задач в Outlook. Это позволяет не пропустить даже небольшие задачи.

Если у задачи нет конкретной формы, устраиваю коллективные брейнштормы с командой. Здесь как раз важно получить больше мнений и комментариев, чтобы задача стала более продуманной.

Как вы переключаетесь с работы на отдых и наоборот

Когда чувствую усталость, я стараюсь отдохнуть, прогуляться на свежем воздухе или пообщаться с коллегами на отвлеченную тему. Это немного перезагружает мозг, и через 5-10 минут ты уже снова полон сил. Если это накопленная усталость, предпочитаю куда-нибудь съездить, сходить на футбольный матч или хоккей, чтобы получить заряд положительных эмоций.

Топ-5 приложений, которыми вы пользуетесь чаще всего

Outlook — в почте я активно использую систему флажков, чтобы ничего не упустить. Когда получаю сообщение, что задача выполнена, флажок снимаю;

Яндекс. Карты, потому что постоянно езжу на машине;

WhatsApp, где я общаюсь с партнерами и командой;

Safari — просматриваю в браузере новости, чтобы понимать, что происходит в мире;

Facebook, хотя в соцсетях сижу редко и использую их тоже как источник новостей.

Что вас вдохновляет

Меня вдохновляет моя работа и то, что в ней нет границ. У меня есть возможность придумать и реализовать любую, даже самую, на первый взгляд, нереальную идею. Такая творческая работа сильно мотивирует. Вдохновляют и люди, которые меня окружают. У каждого своя история, мировоззрение и формат рассуждений.

Из конкретных бизнесменов удивляет Илон Маск , потому что он мыслит намного масштабнее других предпринимателей. Он работает не ради денег, а ради идеи.

Из книг меня зацепила «Стратегия голубого океана» В. Чан Кима о стратегии бизнеса. Ее стоит прочитать, если хочется понять, как создавать новый бизнес и занимать новые ниши, а не копировать то, что уже есть.

Также я вдохновляюсь в путешествиях. Знакомство с новыми культурами и традициями меняет твою картину мира и заставляет смотреть на жизнь в своей стране под новым углом.

3 главных урока, которые вы получили на руководящей должности

Решение нужно принимать быстро. Если идея пришла к тебе в голову, значит, она пришла не только к тебе. Кто быстрее реализует, тот и получит профит. Поэтому если есть какой-то проект, надо его быстро запускать.

Необходимо доверие к сотрудникам и полное взаимопонимание с командой. Когда ты доверяешь людям, они чувствуют себя намного увереннее и понимают, что от них зависит бизнес.

Все границы, которые ты ставишь себе в рамках бизнеса, существуют только в твоей голове. Кажется, что ты сделал все, но есть еще миллионы идей, которые можно реализовать.

Фотографии: пресс-служба «Связного».

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