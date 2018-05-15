6 советов, которые ты дал бы себе, вернувшись в прошлое

Мы часто слышим фразу: «Если бы я мог вернуться на несколько лет назад, я бы все сделал по-другому». А иногда нечто похожее произносим и сами. Конечно, эта фраза — не больше, чем просто фантазия, указывающая на разочарование нынешним положением дел или крохотную толику ностальгии. Но правда заключена в том, что понимание многих вещей происходит только с возрастом. В молодые годы не хватает опыта и мудрости принимать верные, как нам кажется, решения. И знай мы о последствиях своих действий, наверняка бы подкорректировали немалую часть прожитого пути. Но истина заключена еще и в том, что именно через фильтр проб и ошибок формируется судьба и та самая мудрость, которая является главным богатством взрослого человека. Если в жизни тебя что-то не устраивает, это не повод опускать руки, даже с учетом того, что прошлое не вернуть и изменить его невозможно. Извлеки урок из прошлых ошибок, ведь сделать свою жизнь лучше не поздно никогда. Есть много вещей, которые хотел бы исправить каждый человек, будь у него возможность это сделать. Сейчас ты, наверное, понимаешь, что учеба нужна не только для формальности, а в первую очередь ради знаний; что людям не стоит слишком доверять и что родители ошибались не так часто, как тебе казалось. Мы подготовили еще несколько мыслей, которые ты, вероятно, хотел бы поведать себе молодому.

1. Внешность девушки — не самое главное

И не самое второстепенное. Но речь о том, что при выборе подруги есть множество вещей, помимо ее привлекательности, на которые стоит обратить внимание. Это то, что, скорее всего, не учитывала молодая версия тебя, а некоторые не делают этого и став старше. То, что у нее стройные ноги, которые провожает взглядом половина парней с района, вряд ли сделает ее идеальной женой при отсутствии таких качеств, как верность, интеллект, доброта и прочее. Это мало кого волнует в юности, поскольку не каждый заглядывает так далеко в будущее. Зато каждым движут его гормоны и желание показаться перед друзьями с красивой девушкой под руку. Но по мере взросления мужчина начинает обрастать дополнительными потребностями, выходящими за рамки однозначного восприятия мира. Ты становишься умнее и практичнее. Внешность девушки тебя, конечно, интересует, но не в большей степени, чем ее интересы и ценности. И это как минимум. А в широком смысле ты ищешь верного партнера на всю жизнь.

2. Умей принимать критику

Важно учитывать, от кого данная критика исходит и в каком контексте произносится. В юности, возможно, ты часто осуждал своих родителей за их попытку вмешиваться в твои дела. Но подобные действия обусловлены желанием помочь, поскольку их видение картины в силу возраста было намного шире твоего. В дальнейшем ты наверняка не раз сталкивался с разными проявлениями критики своих решений. Это могло иметь место и на работе, и в личной жизни. Но далеко не всегда люди критикуют тебя с целью обидеть. Зачастую за надоевшими нравоучениями и непрошеными советами стоит реальное желание помочь. Критика — это возможный способ задуматься о правильности своих действий. И она имеет особую ценность, когда исходит от близких людей либо тех, кому не безразлична твоя судьба и кто обладает бесспорным авторитетом. Одна из главных черт, приобретаемых с возрастом — это умение слушать и прислушиваться, находя истину где-то посередине полярных взглядов, присущих подростковому максимализму. Решение всегда будет оставаться за тобой, но, чтобы его принять, нужно видеть всю картину в ширине ее достоверности.

3. Не переоценивай дружбу

Первая дружба, так же как и первая любовь, является зачастую подростковым этапом, основанным скорее на эмоциональном восприятии, чем на рациональном. Далеко не каждый взрослый человек общается со своими школьными друзьями. А когда-то это были люди, с которыми ты разделял все свободное время, впервые попробовал затянуться сигаретой и которым давал клятвенные обещания прийти на помощь хоть с другого конца света. А сейчас едва ли набираешь их номер в телефоне. Если бы не социальные сети, скорее всего, мы бы даже не знали о существовании своих школьных друзей. Но став старше, ты понимаешь, что взрослая дружба еще менее искренняя. Даже если ты признавался своему школьному другу в верности, которая с возрастом исчезла, как прыщи на твоем лице, то, по крайней мере, тогда ты делал это от чистого сердца, наивно полагая, что так и будет. В дружбе взрослого человека нет той преданности и возвышенности общих интересов над личными. С возрастом ты понимаешь, что никому нет дела до твоих проблем, а тебе — до чужих. Друг — это формальный термин, описывающий скорее собутыльника или партнера по бизнесу, и плотность взаимодействия с этим человеком напрямую зависит от общности ваших интересов. Иллюзорный романтизм, который ты придавал дружбе в детстве, разбивается о взрослые проблемы, семейный быт и волчий инстинкт самовыживания. Осталась ли в мире настоящая мужская дружба

4. Каждый сам за себя

«Как твои дела?» — если ты до сих пор думаешь, что этот вопрос задается с целью реально узнать, как ты поживаешь, то у тебя большие проблемы. Одна из главных вещей, которая происходит с человеком, но о которой он не задумывается в ранней молодости — это то, что по прошествии лет до тебя никому не будет дела. Люди могут появляться в твоей жизни и даже проявлять к ней некоторый интерес, но их участие закончится ровно тогда, когда они выйдут из круга вашего взаимодействия. Но этот факт не является отрицательным явлением. Наоборот, это закономерный этап взросления, когда человек учится самостоятельно решать свои проблемы, не полагаясь ни на чью помощь и жалость.

5. Не бойся отказов

Наша жизнь, словно изделие из металла, приобретает правильную форму только от ударов проблем, как от чугунного молота. Без трудностей не сформировался бы твой характер, ты бы не знал ценность успеха и значение вещей. Поэтому иногда сталкиваться с отказами скорее полезно, чем наоборот. Хотя в юношестве так вовсе не кажется. Это может быть отказ девушки, которая тебе нравилась. Но тогда он научит тебя добиваться поставленных целей и оттачивать мастерство ухаживания. Или это может быть отказ при приеме на работу, что также способно указать на необходимость получения новых знаний или повышения профессионализма. Слышать «нет» полезно, чтобы не стать жертвой нарциссизма, трезво оценивать свои возможности и быть готовым к решению любых проблем.

6. Не слишком доверяй окружающим

Одно из главных качеств, приобретаемых с возрастом — это умение разделять реакции людей и их мотивы. Поведение окружающих часто не коррелирует с их мыслями, и поняв это, ты разучишься доверять людям. Особенно это актуально, когда ты добиваешься успеха. Вокруг тебя скапливается много людей, но далеко не каждый желает благополучия, даже несмотря на демонстрируемое дружелюбие. Доверять стоит только тем, кто не получит пользы от твоего краха. Возможно, это грустное заключение, к которому ты приходишь, став старше. Но это очередная издержка успеха, которую нужно принять, как полуденную жару в июле. В конце концов, существование завистников хотя бы частично доказывает, что в твоей жизни есть что-то ценное. Самое худшее, что ты можешь сделать по молодости