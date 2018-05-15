Мужская логика… безупречна 

Женщина: Ты пьешь пиво?
Мужчина: Да.
Женщина: Сколько бокалов в день?
Мужчина: Обычно около трех.
Женщина: Сколько ты платишь за пиво?
Мужчина: 5 долларов, включая чаевые.
(И тут становится действительно страшно!)
Женщина: Как долго ты пьешь?
Мужчина: Около 20 лет, наверное.
Женщина: Итак, пиво стоит 5 долларов, ты выпиваешь 3 бокала в день. Это значит, что в месяц ты на него тратишь 450 долларов. А за год получается около 5 400 долларов, верно?
Мужчина: Да.
Женщина: Если за год ты тратишь 5 400 долларов, то, без учета инфляции, за последние 20 лет твои расходы составили 108 000 баксов, правильно?
Мужчина: Верно.
Женщина: А ты знаешь, что если бы ты не пил столько пива, эти деньги можно было бы положить в банк под проценты, и ты мог бы прямо сейчас купить Ferrari?
Мужчина: Ты пьешь пиво?
Женщина: Нет.
Мужчина: Где же тогда твоя Ferrari?