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Женщина написала очень интересное и трогательное письмо матери
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Женщина написала очень интересное и трогательное письмо матери 

Карельские вести 42 минуты назад
Дорогая мамочка, как и большинство маленьких девочек, я с детства мечтала о браке. Но я никогда не думала о том, что будет ПОСЛЕ красивой свадьбы с моим принцем. А сегодня я понимаю, что брак — это не только радости. Его суть не только в том, чтобы проводить все свое время с любимым человеком. В нем есть нечто большее. С ним в комплекте идет ответственность, обязанности, жертвы и компромиссы.
Сейчас я не могу просыпаться тогда, когда хочу.
Утром я должна встать первой и быть готовой раньше всех.
Я не могу целый день бездельничать и валяться в кровати до вечера.
Я должна особенно тщательно следить за собой, чтобы быть хорошим примером для детей.
Я не могу в любой момент уйти из дома.
Я постоянно должна заботиться о нуждах семьи.
Я не могу лечь спать тогда, когда мне этого захочется.
Я должна всем и во всем помогать.
И в целом моя жизнь совсем не похожа на жизнь принцессы, которую я себе представляла:)
Иногда я думаю про себя: «А зачем я вообще вышла замуж?». Я была так счастлива с тобой, мама. Как хочется сейчас вернуться к тебе и снова почувствовать себя любимым маленьким ребенком!
Я хочу вернуться домой к любимой еде, которую ты так вкусно готовила. Я хочу уснуть у тебя на коленях, не ощущая ни капли беспокойства.
Но потом я вдруг понимаю, что если бы ты в свое время не вышла замуж и не пошла бы на некоторые жертвы, то не было бы меня и всех этих замечательных воспоминаний. И в этот момент цель семейной жизни становится очень ясной — подарить тот комфорт, уют, покой и счастье моей новой семье, какие ты дарила нам.
И я уверена, что со временем я полюблю эту жизнь так же, как ты. Спасибо, мама, за все те жертвы и компромиссы, на которые ты шла. Они дают мне силы и вдохновляют поступать таким же образом. Я люблю тебя.
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