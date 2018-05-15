Женщина написала очень интересное и трогательное письмо матери

Дорогая мамочка, как и большинство маленьких девочек, я с детства мечтала о браке. Но я никогда не думала о том, что будет ПОСЛЕ красивой свадьбы с моим принцем. А сегодня я понимаю, что брак — это не только радости. Его суть не только в том, чтобы проводить все свое время с любимым человеком. В нем есть нечто большее. С ним в комплекте идет ответственность, обязанности, жертвы и компромиссы.

Сейчас я не могу просыпаться тогда, когда хочу.

Утром я должна встать первой и быть готовой раньше всех.

Я не могу целый день бездельничать и валяться в кровати до вечера.

Я должна особенно тщательно следить за собой, чтобы быть хорошим примером для детей.

Я не могу в любой момент уйти из дома.

Я постоянно должна заботиться о нуждах семьи.

Я не могу лечь спать тогда, когда мне этого захочется.

Я должна всем и во всем помогать.

И в целом моя жизнь совсем не похожа на жизнь принцессы, которую я себе представляла:)

Иногда я думаю про себя: «А зачем я вообще вышла замуж?». Я была так счастлива с тобой, мама. Как хочется сейчас вернуться к тебе и снова почувствовать себя любимым маленьким ребенком!

Я хочу вернуться домой к любимой еде, которую ты так вкусно готовила. Я хочу уснуть у тебя на коленях, не ощущая ни капли беспокойства.

Но потом я вдруг понимаю, что если бы ты в свое время не вышла замуж и не пошла бы на некоторые жертвы, то не было бы меня и всех этих замечательных воспоминаний. И в этот момент цель семейной жизни становится очень ясной — подарить тот комфорт, уют, покой и счастье моей новой семье, какие ты дарила нам.

И я уверена, что со временем я полюблю эту жизнь так же, как ты. Спасибо, мама, за все те жертвы и компромиссы, на которые ты шла. Они дают мне силы и вдохновляют поступать таким же образом. Я люблю тебя.