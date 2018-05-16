Ассоциация футбола Аргентины узнала правила пикапа российских девушек

История, оскандалившая Ассоциацию футбола Аргентины, AFA, из разряда тех, когда хочется сделать как лучше, а получается… В этот вторник в ходе официального мероприятия AFA решила устроить курсы базового русского языка и основ отечественной культуры для аргентинских футболистов, спортивных функционеров, журналистов и других лиц, отправляющихся в Россию на мундиаль с рабочими целями. Для этого была подготовлена брошюра с транскрипциями и переводом на испанский язык основных фраз и речевых оборотов, вроде тех, что содержат обычные туристические разговорники. Здесь вроде бы особых нареканий со стороны собравшихся высказано не было, что нельзя сказать о «культурной» секции печатного материала — ассоциация решила просветить специалистов мужского пола в искусстве соблазнения русских девушек.

Посвященная этой теме глава так и называется — «что делать, чтобы иметь шанс с русской девушкой». Отправившие в печать эту брошюру представители AFA выделили аж 8 пунктов, следуя которым, по их мнению, шансы обязательно повысятся. Причем, вчитываясь в строки этих советов, становится совершенно непонятным, кого больше оскорбляет такой подход: то ли россиянок, то ли взрослых аргентинских мужей с солидными профессиями. Например, в первом пункте в мягкой форме указывается на необходимость соблюдения гигиены и чистоплотности — «русские девушки, как и любые другие девушки, обращают большое внимание на то, чистый ли ты, пахнешь ли хорошо и хорошо ли ты одет».

Не откладывая в долгий ящик далее поясняется, что представительницам женского пола в России «не нравится, что их рассматривают исключительно как объект». «Многие мужчины, из-за того, что русские девушки очень красивые, хотят только одного — затащить их в постель. Может быть, они этого тоже хотят (!), но они личности, желающие себя чувствовать уникальными и важными. Совет — обращайся с женщиной напротив тебя как с кем-то, кого ты ценишь, у кого есть свои собственные идеи и ценности», подчеркивается в материале.

Из остального текста становится понятным, что успех у россиянок может иметь исключительно нескучный мужчина, позитивный, оригинальный и инициативный. Главное — не пытаться произвести чрезмерное впечатление. «Может быть ты попытаешься удивить ее, рассказывая о своих деньгах, что ты все знаешь, что ты идеален, а остальные просто несчастные недоумки. В конце концов, если у девушки будет хоть немного ума, она тебя отошьет», уверены в AFA.

Непосредственно в ходе мероприятия один из аргентинских журналистов Начо Катульо опубликовал в своем Twitter фотографии страниц с этими текстами. Реакция в сети была мгновенной и крайне негативной. Более того, при детальном рассмотрении самого текста откровенно бросилось в глаза то, что он был явно составлен не носителем испанского языка. После некоторых поисков в Сети выяснили, что AFA просто скопировала материал 2015 года с одного мексиканского блога, посвященного культуре постсоветского пространства. Как написал позже Катульо, информация о выявленном ляпе дошла до организаторов встречи еще в ходе мероприятия, и у участников на время отобрали розданные брошюры. Позже их вернули уже без скандальных страниц, а каких-либо официальных заявлений со стороны ассоциации по поводу случившегося не прозвучало.