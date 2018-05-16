Как выглядит третий пол в разных культурах мира

Люди, не причисляющие себя к определенному гендеру, существуют в разных странах много лет.

1/6 Люди, не причисляющие себя к определенному гендеру, существуют в разных странах много лет.

Многие привыкли думать, что люди, не причисляющие себя к мужчинам или женщинам, появились относительно недавно. Однако выход за рамки двух гендеров выступает привычным явлением для некоторых стран и регионов, сохраняя свою актуальность сотни лет.

К примеру, на острове Сулавеси в Индонезии признают одновременно пять гендеров. Помимо мужчин и женщин тут имеются «калалаи». Это девушки, которые предпочитают вести себя и даже жить подобно мужчинам, пребывая на грани двух полов. Они вполне могут позволить себе надевать мужские наряды, выбирать неженские профессии, жить с представительницами своего пола и усыновлять детей. «Калабаи» же напротив собой представляют мужчин, ведущих жизнь женщин. Еще один гендер называют «биссу». Они не причисляют себя к кому-либо, обычно занимая место шаманов, имеющих связь с духами.

В Таиланде можно найти катои, то есть мужчин, сознательно принявших решение перевоплотиться в женщин. Одни просто переодеваются в дам, другие же проходят через гормональную терапию, ложась под нож хирурга и удаляя все «лишнее». Явление зародилось еще в 1960-х, но обществом не одобряется. Катои нередко сталкиваются с рядом ограничений и устоявшихся стереотипов, имея низкое положение в обществе.

На просторах Южной Азии имеются хиджры, которые в Индии, к примеру, или Бангладеш причислены к касте «неприкасаемых». В анатомическом плане это обычные мужчины, вот только ведут они себя как девушки, одеваясь соответствующим образом. Хотя в обществе к ним относятся с почетом, зарабатывать представителям этой группы чаще всего приходится попрошайничеством, а также проституцией, ведь найти нормальную работу таким людям весьма проблематично. Кроме того, они нередко сталкиваются с грубым отношением и сексуальным насилием.

На территории южной Мексики также имеются представители третьего пола, которых именуют муше. Речь идет о мужчинах, предпочитающих надевать женские наряды, а выполнять в обычной жизни они способны как мужскую, так и непосредственно женскую работу. Для местных мужчин в пределах нормы жить как с дамами, так и с муше, а последние могут выбирать в качестве партнера представителей обоих полов.

Даже среди индейцев на просторах Северной Америки имелся третий пол, а именно бердаши. Тогда девушки могли принимать на себя гендерную идентичность мужчин или же наоборот, притом обязанностями такие особи тоже менялись. Если мужчина имел секс с бердашем, то подобное не воспринималось, словно он спал с другим мужчиной.