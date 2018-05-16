Его жена ушла, громко хлопнув дверью и оставив его с сыновьями. Два дня спустя ей пришло это письмо.

Глава семьи вернулся домой после напряженного рабочего дня. Единственное, чего он хотел, — это посмотреть футбол, отстранившись от детских криков и домашних дел. Но жена устала от этого и сказала, что уходит. И вот когда он остался наедине с детьми, его мир рухнул.

Вот его слова:

«Дорогая, два дня назад мы серьезно поссорились. Я вернулся с работы уставший. Было 8 часов вечера, и все, что я хотел сделать, — это посмотреть матч. Ты тоже была в плохом настроении, выбившаяся из сил… Дети дрались, плакали, когда ты укладывала их спать. Но я не помог тебе, а просто увеличил громкость телевизора.

«Ты не умрешь, если начнешь помогать мне в воспитании детей», — сказала ты мне тогда, убавив громкость.

Я сердито ответил:

«Я провел целый день на работе, а ты сидишь дома».

Спор продолжился. Ты плакала, потому что была сердитой и уставшей. Я сказал тебе много плохих вещей. А ты, не выдержав, выбежала из дома.

Мне ничего не оставалось, как самому покормить детей и уложить их в кровати. На следующий день ты не вернулась, поэтому я взял выходной и остался присматривать за сыновьями.

Я понял, что такое истерики и крики.

Я понял как это — целый день бегать по дому, не имея ни минуты свободного времени.

Я понял как это — подогревать молоко, одновременно одевая ребенка и прибираясь в кухне.

Я понял, что значит целый день провести в 4-ех стенах.

Я понял, как это — не иметь возможности спокойно поесть.

Я так физически и морально устал, что все, о чем я мечтал, — это сон. Но через 3 часа после того, как я уснул, я был вынужден проснуться из-за детского крика.

Я два дня и две ночи провел в твоей шкуре. И теперь я понимаю твою усталость. Ценность материнской жертвы. Неблагодарность труда.

Я пишу это письмо не только ради того, чтобы сказать, что скучаю, но и потому что я больше не хочу прожить и дня, не сказав тебе, как я тобой восхищаюсь!»

Этим эмоциональным письмом в Фейсбуке поделились более 110 000 человек. Оно посвящается всем мамам, которые воспитали и воспитывают нас. Оно посвящается тем, чей труд мы часто воспринимаем как должное. Это письмо для вас, мамочки! Спасибо вам от всего сердца!