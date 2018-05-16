Мужчина нагрубил персоналу и сказал это ее дочери. Реакция мамы прекрасна!

В пятницу вечером мы с дочкой зашли в ресторан быстрого питания. Сразу стало ясно, что там происходило обучение новых сотрудников, потому что все работали в паре. Очередь собралась немаленькая, и прямо перед нами стоял сварливый пожилой мужчина, который время от времени начинал проклинать заведение и его работников.

Наконец пришла его очередь оформлять заказ. Несмотря на его грубость, кассиры были очень вежливыми. Закончив, он обернулся, посмотрел на мою дочь и сказал:

— Тебе лучше остаться в школе и хорошо учиться, чтобы не закончить как эти люди — на такой работе.

Меня его слова взбесили. Во-первых, не впутывай в свое недовольство моего ребенка, а во-вторых, кто ты такой, чтобы судить людей?

Я сказала ему:

— Очевидно, что они еще учатся, и совершенно ничего плохого вам не сказали. Эти дети, скорее всего, еще школьники и просто пытаются немного подзаработать там, где иногда приходится общаться с очень грубыми клиентами. И я не буду переживать, если однажды моя дочь тоже будет здесь работать. По крайней мере, она будет сама честно зарабатывать себе деньги.

***

Конечно, моя маленькая речь вряд ли изменила этого старика. Он наверняка до сих пор думает, что вправе относится к работникам, как к крепостным крестьянам, будто он барин какой-нибудь…

Но я и не для того высказала свои мысли. Я лишь хотела подать дочери правильный пример. Она с детства должна понимать, что ко всем людям нужно относиться с уважением. И не имеет значения, богатые они или бедные, черные или белые и все в таком духе. Каждый заслуживает уважительного отношения до тех пор, пока не докажет обратное.