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Мужчина нагрубил персоналу и сказал это ее дочери. Реакция мамы прекрасна!
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Мужчина нагрубил персоналу и сказал это ее дочери. Реакция мамы прекрасна! 

Карельские вести 41 минуту назад
Фото: Карельские вести
В пятницу вечером мы с дочкой зашли в ресторан быстрого питания. Сразу стало ясно, что там происходило обучение новых сотрудников, потому что все работали в паре. Очередь собралась немаленькая, и прямо перед нами стоял сварливый пожилой мужчина, который время от времени начинал проклинать заведение и его работников.
Наконец пришла его очередь оформлять заказ. Несмотря на его грубость, кассиры были очень вежливыми. Закончив, он обернулся, посмотрел на мою дочь и сказал:
— Тебе лучше остаться в школе и хорошо учиться, чтобы не закончить как эти люди — на такой работе.
Меня его слова взбесили. Во-первых, не впутывай в свое недовольство моего ребенка, а во-вторых, кто ты такой, чтобы судить людей?
Я сказала ему:
— Очевидно, что они еще учатся, и совершенно ничего плохого вам не сказали. Эти дети, скорее всего, еще школьники и просто пытаются немного подзаработать там, где иногда приходится общаться с очень грубыми клиентами. И я не буду переживать, если однажды моя дочь тоже будет здесь работать. По крайней мере, она будет сама честно зарабатывать себе деньги.
***
Конечно, моя маленькая речь вряд ли изменила этого старика. Он наверняка до сих пор думает, что вправе относится к работникам, как к крепостным крестьянам, будто он барин какой-нибудь…
Но я и не для того высказала свои мысли. Я лишь хотела подать дочери правильный пример. Она с детства должна понимать, что ко всем людям нужно относиться с уважением. И не имеет значения, богатые они или бедные, черные или белые и все в таком духе. Каждый заслуживает уважительного отношения до тех пор, пока не докажет обратное.
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