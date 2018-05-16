Лариса Голубкина: «Чем меньше романов у женщины, тем моложе она выглядит»

Ларису Голубкину нет нужды представлять, хотя ролей в кино за всю жизнь у нее не так много. Но даже юное поколение знает «Гусарскую балладу». Были еще фильмы, такие как «Дайте жалобную книгу» того же Рязанова, «Сказка о царе Салтане» и «Бенефис Ларисы Голубкиной». Был и есть Театр Российской армии. Но главными стали все-таки роли жены Андрея Миронова и мамы Марии Голубкиной . И она никогда по этому поводу не расстраивалась.

1. О времени и возрасте

Я свою жизнь не делю на детство, отрочество… Я живу единым потоком. Есть одно впечатление, одна, уже большая жизнь, правильная, неправильная — не знаю…

Мне повезло — моя профессия заставляет меня бегать. Но я всегда удивляюсь, когда люди в определенном возрасте сами себя останавливают, говоря: «Мне уже за пятьдесят. Я уже не имею права 'прыгать через веревочку», «что-то надеть» или «как-то причесаться».

Мое поколение небезразлично ко всему новому: нам подавай то, что заставляет двигаться, развиваться, больше узнавать и быть в ногу со временем, а значит, жить.

Сегодня все живут кланами. Есть клан денежных людей, а есть безденежных. Есть клан купцов, продавцов, спекулянтов, а есть тружеников. А еще сейчас очень развито стадное чувство — если у кого-то есть что-то, а у тебя этого нет, значит, твоя жизнь не удалась.

2. О профессии

Я специфически отношусь к актерской профессии. Она требует неуемного тщеславия, фанатического желания первенства. А у меня никогда не было таких амбиций. Я не из тех, кто дерется за роли, пробивает лбом любую стену, ставит режиссерам и коллегам жесткие условия.

На моих концертах меня провожают аплодисментами и слушают внимательно — значит, я публику задеваю? В чем тут загадка? В моем хорошем исполнении или в моей доверительности, открытости? Мне кажется, главное — все-таки энергетический посыл.

После «Гусарской баллады» за мной начали бегать поклонницы. В основном девушки увлекаются мужчинами, а не успела я прийти в театр, как появилась толпа девиц, которая не исчезала из моей жизни лет пятнадцать. Но я с ними так и не подружилась.

В молодости я никак не могла понять, что слово «звезда» неприменимо к нашей актрисе. Может быть, только Татьяна Самойлова после фильма «Летят журавли» могла стать звездой, если бы имела деньги и поддержку государства. Звезду «делают». И к нам это не имеет отношения.

3. О взаимоотношениях полов

Мужчина должен быть харизматичным, серьезным, обстоятельным, умеющим «отвечать за базар». И в мирной жизни надо быть настоящим воином. В этом весь секрет.

Девочку надо воспитывать женственной, мягкой, мудро послушной. Сейчас мы отпустили женщин в «свободный полет», и поэтому много семей разваливается. Для меня нет ничего удивительного в том, что «упрямым и непокорным» мужчины начинают изменять.

Женщина должна быть очаровательной, привлекательной, нести в себе некую загадку. В этом ее оружие.

В юности и в молодости я жила очень обособленно. Не бросалась в дружбу. И романов у меня не было.

Я считаю, что чем меньше романов, тем моложе женщина выглядит, потому что иначе она изнашивается. Это моя теория, видимо, я просто так себя успокаиваю, но ни о чем не жалею.

4. О себе

В юности я была смешной, наивной и верила каждому слову человека, с которым общалась. И сейчас продолжаю доверять людям, но уже знаю, где и с кем нужно помолчать.

С первого взгляда кажется, что я открытый человек. На самом деле это не так, я свое глубокое, сокровенное никогда никому не скажу. Советуюсь только с собой.

Не люблю скупость и излишнюю рачительность. У меня никогда не будет денег, потому что я их «на ветер пускаю» и не чувствую себя дискомфортно.

Я всегда была стройной, легкой и заразительной, но, как мне кажется, никогда не была сексуальной. Это специфические женщины, за ними тянется такой шлейф, даже когда они просто идут.

Самое главное в жизни любой женщины — семья. По большому счету уже все продумано, пережито, и если что-то ставить на первое место, то, конечно, это моя дочь и внуки.