Раздаем крутой платный софт бесплатно

Раздаем крутой платный софт бесплатноОчередная подборка платных приложений, которые можно скачать бесплатно. Скидка временная, поэтому поспеши.

В материал попали приключение юной девушки-рыцаря, симулятор поездатого кондуктора, простой планировщик твоих финансов, безумный будильник с приколами. Бонус — скидка на один из лучших файтингов в истории.

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Tainted Keep — приключение юной девушки-рыцаря

Когда-то деревня Гринхейвен была идеалом, лучшим местом для жизни. Но теперь она выглядит как гнилое яблоко, которое не хотят брать в рот даже бродячие лошади.

Местных жителей заставил страдать всемогущий волшебник-некромант Морг, который вытащил из-под земли мертвых и натравил на живых. Теперь они обитают в заповедном лесу, который в прошлом был защитой для всего вокруг.

Когда посевы на полях окончательно высохли, а люди застыли в магическом оцепенении, появилась девушка по имени Кобия. Она не чувствительна к волшебству Морга, поэтому у нее есть шанс победить его.

Именно в ее роли ты примешь участие в Tainted Keep. Ты проникнешь в хранилище, чтобы найти источник силы некроманта, и положишь конец черной магии.

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Train Conductor — симулятор поездатого кондуктора

Классическая игра, которую ты уже точно пробовал. Это симулятор кондуктора, который управляет направлением движения поездов — руководит их движением по рельсам.

Тебе нужно сделать так, чтобы поезда добрались до места назначения и не врезались друг в друга. Для этого ты будешь менять направление их движения пальцами.

Train Conductor сто лет, но это не делает игру менее интересной, поэтому рекомендую тебе попробовать ее уже сегодня. Спеши, пока бесплатно.

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Easy Spending — простой планировщик твоих финансов

Просто и удобный менеджер твоих финансов, который поможет понять, куда все-таки деваются деньги.

На главном экране приложения две кнопки: доходы и расходы. Жми одну из них, записывай сумму, выбирай категорию, меняй дату, используй повторения для регулярных операций и добавляй комментарии, чтобы не забыть.

После этого смотри перечень недавних операций, анализируй расходы и доходы в истории, получай наглядные отчеты в виде диаграмм.

А еще смотри самые большие доходы и расходы, отправляй операции через интернет и забудь о проблемах с деньгами.

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Crazy Alarm — безумный будильник с приколами

Разработчики этого будильника уверены, он точно разбудит. Я попробовал его сегодня утром и убедился в этом. Проснулся бодряком всего за минуту.

Приколов в приложении несколько, и все они касаются способов разбудить тебя. Чтобы выключить громкую трель, тебе придется показать смартфону картинку, улыбнуться, пройтись по квартире, решить математическое уравнение или потрясти телефоном со всей силы.

Я использовал шаги. Будильник заставил меня обойти квартиру 2 раза и разбудить всех домашних. Но да, я проснулся.

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⭐️ Бонус: Street Fighter IV CE — один из лучших файтингов в истории

Один из лучших файтингов в истории классических компьютерных игр, который ты можешь поставить на свой Айфон. У него средняя графика, но геймплей шедевральный.

В каждом поединке ты должен набить лицо сопернику на второй стороне экрана. Сделать это не так сложно, если руки из нужного места. Есть несколько персонажей, и у них разные навыки — не думаю, что удивил тебя этим.

А еще в игре есть челленджи. Например, во время схватки тебе нужно будет ударить оппонента ногой пару-тройку раз, сделать подножку или выполнить определенный прием.

Будет весело.

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