Руководство для фрилансера: 4 способа повысить продуктивность

Может показаться, что фрилансеры — самые счастливые работники в мире. У них, как правило, интересная профессия, лояльный график, позволяющий уходить на обед в любое время, а иногда и вовсе не возвращаться с него. Фрилансер может сам выбирать себе клиентов и, самое главное, спать столько, сколько захочется. Тем не менее, избыток хорошего может нанести вред. Чрезмерная свобода способна расшатать дисциплину, и ты одну половину рабочего дня будешь зависать в YouTube, тогда как вторую посвятишь приготовлению обеда. Да и быть разборчивым в выборе клиентов долго не получится. Отсутствие заказов заставит унять свою избирательность и хвататься за любые проекты. В противном же случае ты лишишься дохода, а затем и любимой профессии. Чтобы такого не произошло, мы предлагаем краткое руководство, как быть успешным руководителем самому себе.

1. Установи границы

Когда ты работаешь дома, твоим рабочим местом легко может стать все что угодно. Кому-то удобно работать в постели, а кто-то предпочитает диван, распределяя свое внимание между рабочим компьютером и телевизором. Некоторые останавливают выбор на кухне. Это, видимо, из-за близости холодильника, чтобы обеденный перерыв можно было ровным слоем размазать на весь рабочий день. Для выбора оптимального рабочего места следует обратить внимание на следующие критерии: — наличие естественного освещения, которое обеспечит правильную работу циркадианных ритмов и поможет сконцентрироваться на работе; — максимальное уединение и отсутствие отвлекающих факторов (телевизора, других членов семьи); — наличие возможности контролировать уровень шума в рабочем пространстве (хочешь ли ты работать в тишине или под музыку). Твое рабочее место должно благоволить творческому мышлению и способствовать качественному выполнению работы. Как полюбить и сделать эффективной работу из дома

2. Создай расписание

Одной из особенностей работы фрилансера является гибкость графика. Но это же можно отнести к ее недостатку. Излишняя свобода при определении рабочих часов может сказаться на твоей продуктивности. Нужно понимать, что работа дома ничем не отличается от работы в офисе. Поэтому для ее качественного выполнения следует поставить себя в строгие временные рамки, четко распределив график труда и отдыха. Приучи себя к тому, что садиться за рабочий компьютер ты должен в определенное время. Все мы любим поспать, но для этого есть выходные. А если ты сова и любишь работать ночью, то смести график на более позднее время, но не отступай от принятого режима. Также распредели время на все виды работы, чтобы для каждой задачи у тебя был свой дедлайн. Это увеличит эффективность, не позволив остаться невыполненной какой-либо части работы. И, конечно, необходимо регулировать время отдыха. Часы обеда и перерывов должны иметь четкие временные рамки. Нужно понимать, что отсутствие надзора и офисных стен не являются поводом пренебрегать рабочим графиком.

3. Рабочий дресс-код Мы не говорим о том, что ты должен надевать выглаженную рубашку, брюки и классические туфли, работая дома. Но перед тем как приступить к работе, мы советуем надеть на себя какую-нибудь свободную одежду, в которой ты будешь чувствовать себя комфортно. Дело в том, что многие начинают работать не выходя из постели прямо в том, в чем они спят. Если ты останешься в нижнем белье или пижаме до конца рабочего дня, то бессознательно настроишь себя на продолжение отдыха. А надев на себя что-либо повседневное, ты подсказываешь сам себе, что пришло время вставать и работать.

4. Прими ответственность

Будучи фрилансером, ты должен понимать, что за качество своей работы отвечаешь единолично, по сути являясь боссом самому себе. Соответственно, от того, как ты работаешь, зависит и твоя репутация, и заработок. В качестве твоей работы прежде всего заинтересован ты сам, и это не офисная ситуация, когда мерилом хорошего труда является похвала руководителя. Здесь твой профессионализм отмечается реакцией клиента. Соответственно, ты всегда должен иметь возможность ответить на его звонок и укладываться в установленные дедлайны. Доходность твоего труда напрямую зависит от скорости работы и ее продуктивности. С другой стороны, это потрясающая возможность развить свои профессиональные навыки путем подбора интересных заказов. К тому же опыт переговоров, заключения сделок и финансовых операций пригодится тебе и в дальнейшем. Ведь фриланс — это отличное подспорье для развития собственного дела. Проблемы фриланса, или как доказать заказчику что он не прав